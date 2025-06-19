Леди Гага и «Боже, царя храни». Какие программы фигуристы готовят на олимпийский сезон?

Казалось бы, предолимпийский чемпионат мира отгремел совсем недавно, а вот уже и началась подготовка фигуристов к новому сезону. С выбором музыки очень важно не прогадать, ведь кому-то из фигуристов предстоит защищать честь страны на Олимпиаде и бороться за самые высокие места. Осложняет выбор и ситуация с авторскими правами: Мэдлин Шизас из Канады, например, пришлось в срочном порядке искать что-то новое, потому что на выкуп прав требуются баснословные деньги.

Кто успел записаться в очередь к топ-хореографу, а кто экспериментирует с молодыми талантами? Какие сюрпризы обещают в России, а какие – в мировой фигурке?

В общем, в олимпийском сезоне точно будет жарко! «Чемпионат» собрал все интересные анонсы в один материал.

Сакамото готовится прощаться, а Костылева — жечь под Леди Гагу

Пока зарубежные одиночницы гораздо активнее анонсируют музыку и постановщиков новых программ. К примеру, обе программы кореянки Ли Ха Ин поставил Миша Ге. В короткой программе фигуристка обратилась к композиции My way, а в произвольной – к известному образу цыганки Кармен.

Многие японские фигуристки уже анонсировали постановщиков, а кто-то – и музыкальное сопровождение. Монэ Тиба, бронзовый призёр ЧМ, в этом году поработала с Гийомом Сизероном (КП) и Лори Николь (ПП). Вакаба Хигути будет кататься в произвольной под саундтрек к «Чудо-женщине» (постановка – Ше-Линн Бурн), а в короткой снова услышим My way, над программой работал Джеффри Баттл. Хана Ёсида сделала выбор в пользу «Убить Билла» в КП и посотрудничала с Бенуа Ришо.

Каори Сакамото, кажется, намекает на прощальный сезон. В короткой программе она выбрала композицию Time to say goodbye в исполнении Сары Брайтман и Андреа Бочелли. В произвольной программе мы увидим трёхкратную чемпионку мира под песни Эдит Пиаф и Патрисии Каас, одна из которых – Je ne regrette rien (фр. «Я не жалею ни о чём»). Неужели олимпийский сезон действительно станет последним для флагмана японского женского катания?

Про российских одиночниц информации не так много. Известны постановщики обеих программ Софьи Муравьёвой – над короткой она работала с Ильёй Авербухом, над произвольной – с Бенуа Ришо. Кусочки новой короткой программы опубликовал Илья на своей странице в социальной сети.

С Ильёй Авербухом поработала и София Дзепка из ЦСКА – в постановке известному мастеру также помогал действующий танцор Андрей Ежлов. Ещё одна юниорка Агата Петрова из группы Алексея Мишина поработала с зарубежным хореографом Адамом Соля. Чемпионка России среди юниоров Елена Костылева тоже анонсировала короткую программу – она будет кататься под микс песен Леди Гаги, постановщиком выступил Юрий Бурейко. Над программой Лена также работала с Елизаветой Нугумановой:

Алина Горбачёва предположительно будет кататься под обработку «Лунной сонаты» в короткой программе. Фигуристка выложила нарезку музыки в своём телеграм-канале, но, скорее всего, по ошибке – спустя некоторое время пост пропал.

Гуменник — Парфюмер, а Ветлугин — российский император

Анонсов среди парней на данный момент куда больше. Мы уже увидели отрывки обеих программ на новый сезон от Петра Гуменника. Короткую поставил Даниил Глейхенгауз, и отрывок отчётливо намекает на историю из кинофильма «Парфюмер». По словам хореографа, в постановке спрятана фишка, которая будет производить впечатление на публику.

Произвольную Гуменника ставил Илья Авербух. «Отталкивался от уже готовой короткой, поэтому предложил Петру более объёмный и менее конкретный образ персонажа», – приводит слова хореографа «Матч ТВ».

В новинку сотрудничество с Даниилом Глейхенгаузом было для Евгения Семененко. Пока неизвестно, какую именно программу готовили фигурист и хореограф – короткую или произвольную. Если судить по видеоотрывкам, нас может ждать что-то близкое к образу воина. «Программа получилась очень мощной. В ней много сложных элементов, сильная музыка, которая отлично подходит для Жени», – отметил Глейхенгауз.

Матвей Ветлугин в следующем сезоне готовится удивлять ещё сильнее. В короткой программе от Ольги Глинки, которую частично он ставил сам, Матвей будет кататься под песню «Как молоды мы были», а в произвольной воплотит образ императора Александра II. В музыкальной нарезке – композиции из исторических сериалов и «Боже, царя храни», гимн Российской империи.

Марк Кондратюк продолжает плодотворное сотрудничество с Никитой Михайловым. «Короткая — это то, что мы давно хотели, это точно будет круто», – отметил фигурист. На какую тему будет программа, пока непонятно, но под совместным фото оставлена цитата Лао Цзы «Дорога в тысячу ли начинается с одного шага».

Никита Михайлов поставил программу Марку Кондратюку Фото: Из архива тренерского штаба Светланы Соколовской

Дмитрий Алиев удивил выбором постановщика: новую короткую программу ему создал Иван Букин. Видеоотрывки обещают от Димы какие-то акробатические элементы.

С необычным постановщиком поработал и Глеб Лутфуллин. В этом году вице-чемпион России поработал с молодым хореографом Леонидом Свириденко, который несколько сезонов назад завершил спортивную карьеру.

Что там у зарубежных одиночников? Юма Кагияма пока оставляет только спойлеры в виде эмодзи, а Илья Малинин и вовсе выложил загадочную историю с изображением короны и намёком на то, что надо что-то ждать от него в августе.

Итальянец Николай Мемола выбрал для своих олимпийских программ музыку русского и итальянского композитора, более подробных анонсов пока нет. Зато мы точно знаем, чего ждать от Маттео Риццо. В короткой программе он будет кататься под песню Silverlines в исполнении Дамиано Давида, экс-солиста Maneskin, над постановкой работал Массимо Скали. В произвольной программе Риццо сделал выбор в пользу классики – Miserere, Лучано Паваротти.

Кагановская/Некрасов и Хазе/Володин поработали с Ришо

Громкий анонс в российских танцах случился ещё в мае: над произвольным танцем Василисы Кагановской и Максима Некрасова работал Бенуа Ришо. Стоит ждать от Ришо и несколько парных программ – с именитым французом посотрудничали Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, Мария Павлова и Алексей Святченко. Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи обратились к испанской теме, автор их новой короткой программы – Маттео Занни.

Известна музыка к произвольному танцу Софьи Шевченко и Андрея Ежлова. Фигуристы обратились к истории из романа «Анна Каренина». «Программа решена в современной хореографии, нелинейным рассказом. Скорее ощущение полёта, любви, отчаяния. Всё то, что есть в этой замечательной книге», – отметила Елена Масленникова, тренер пары.

В российском парном катании пока затишье. Всколыхнули аудиторию только новости из группы Этери Тутберидзе. Известно, что Александра Бойкова/Дмитрий Козловский ещё до отпуска поставили произвольную программу с Албеной Денковой и Максимом Стависким. По слухам, короткая программа пары тоже готова, и она поставлена под «Лунную сонату», но Александра достаточно резко отреагировала на публикацию «Матч ТВ», попросив проверять информацию на достоверность.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Денкова и Ставиский также потрудились над обеими программами Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева. Однако работать над ними Настя и Дима будут уже на льду «Навка Арены», куда отправились вслед за наставником Алексеем Тихоновым.