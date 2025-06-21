Алёна расцвела во время беременности и стала ещё более дерзкой и весёлой. Даже в положении фигуристка отрывается на тренировках по полной!

«Зай, не трясись так, а то родишь прям на льду». Косторная — самая бесстрашная мама?

Алёна Косторная претендует на звание самой бесстрашной мамы в фигурном катании. Фигуристка вместе с супругом Георгием Куницей активно отдыхает и тренируется даже в положении. Беременность не останавливает чемпионку Европы — 2020 от сложнейших элементов даже на берегу моря и от дерзких перформансов на льду. Правда, всё ли так безопасно? Вот и Елизавета Худайбердиева запереживала за будущее молодых родителей и их ребёнка.

Беременность преобразила Косторную и Куницу

В конце апреля Алёна Косторная и Георгий Куница обрадовали своих фанатов прекрасной новостью: они станут родителями. Вслед за Александрой Трусовой и Макаром Игнатовым фигуристы начали подготовку к радостному событию, которое, несомненно, кардинально поменяло их совместную жизнь. По признанию Алёны, просто им с Гошей не было:

«Мы долго готовились к беременности, и на этом пути было много сложностей, о которых изначально и не подозревали. Но в итоге всё хорошо — и мы этому очень рады», — рассказывала журналу The Voice Косторная.

Впоследствии спортсмены провели роскошную гендер-пати, где вместе с гостями узнали, что у них будет сын.

«Нам хотелось, чтобы этот день был особенным, трогательным и запомнился навсегда. Тот самый важный момент был для нас невероятно эмоциональным. Всё было организовано и спланировано до мелочей. Этот день стал одним из самых ярких и трогательных событий в нашей жизни», — делилась фигуристка в социальных сетях.

К слову, имени будущему ребёнку молодые родители пока не придумали.

«Ещё думаем, пока время позволяет. Самое главное — воспитать мальчика достойным человеком с моральными принципами. И дать ему хорошее образование. Вообще, оставаться человеком — это всегда важно. Такого подхода и будем стараться придерживаться в воспитании ребёнка», — приводит слова Косторной The Voice.

Чемпионка Европы — 2020 заметно преобразилась с момента раскрытия своего положения — стала намного веселее и счастливее, ну и чуточку более дерзкой и раскованной.

Косторная оттачивает поддержки даже на море

Похоже, Косторная заслуженно получит статус самой бесстрашной мамы в фигурном катании, потому что и тренируется, и отдыхает Алёна на полную катушку. Сначала она с Гошей уехала в Японию, где они посетили мир Гарри Поттера в парке Universal Studios, а затем покормили местных оленей.

Из страны восходящего солнца пара перебралась на моря, и вот тут уж Куница с супругой решил оторваться вовсю. Оба фигуриста известны своей любовью к сложным трюкам — собственно, так и появился на свет их спортивный дуэт: Алёна захотела попробовать поддержки, Гоша ей с этим помог, а уж потом пошли тодесы, выбросы и парные вращения.

Поэтому неудивительно, что при любом удобном случае Косторная оказывается на руках партнёра, демонстрируя отличную физическую подготовку во время беременности.

Известные фигуристки, которые готовились к рождению ребёнка, до последнего не хотели переставать работать — по разным причинам, а вот для Алёны это, что называется, «just for fun».

Худайбердиева обеспокоена будущим ребёнка?

Хотя нельзя сказать, что Косторная и Куница несерьёзно относятся к своей профессии. Перед отпусками ребята проводили летние сборы для китайских фигуристов в городе Чанша, а потом тренировались с подопечными на катке в Москве. Алёна и Гоша хотят оттачивать свои навыки и передавать опыт молодому поколению, причём это желание очень сильное — спортсмены готовы без выходных работать на износ.

Что, конечно, не может не утомлять, но пара относится к этому с юмором. Недавно Косторная опубликовала видео, где энергично двигается, изображая немножко безумную версию себя, и оставила говорящую подпись:

«Когда работаешь без выходных…»

Выходка Алёны не осталась незамеченной — Елизавета Худайбердиева в шутку обеспокоилась будущим ребёнка столь активной мамы:

«Зай, не трясись так, пожалуйста, а то родишь прям на льду», — написала она в комментариях.

Наверняка обе фигуристки потом наедине посмеялись над ситуацией, а заодно и порадовали фанатов, которым окончательно стало понятно, что у Косторной и Куницы идеальная гармония как в семье, так и на работе, а чего ещё можно желать?..