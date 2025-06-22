Наши фигуристки — звёзды видеоигр! Вспоминаем проекты Щербаковой, Трусовой и не только

Наши топ-фигуристки часто становятся персонажами популярных видеоигр! На днях олимпийская чемпионка Анна Щербакова представила ролик, в котором она перевоплощается в персонажа из популярной китайской игры Genshin Impact. Болельщики – в восторге!

«Чемпионат» вспоминает, как мир российского фигурного катания раньше пересекался с индустрией видеоигр.

«Скирк проходит путь от девушки, живущей «в оковах», до свободной и готовой для покорения любых целей воительницы, истинной ледяной королевы. Скирк вдохновила меня, а я буду рада вдохновить вас с помощью этого видео», – подписала Щербакова ролик, где она играет роль Скирк. Вместе с Щербаковой в рекламе снималась и балерина Большого театра Мария Кошкарёва.

Для самой Анны это не первое сотрудничество с миром видеоигр. Ещё весной 2023 года она поучаствовала в фотосессии для Honkai: Star Rail.

В 2023 году в одного из персонажей Genshin Impact перевоплотилась Александра Трусова. Фигуристка предстала в образе Фурины. Съёмки прошли на льду академии «Ангелы Плющенко», парные элементы Саша выполняла вместе с Владиславом Антонышевым.

До Трусовой и Щербаковой в продвижении видеоигр поучаствовали Алина Загитова и Евгения Медведева. В январе 2019 года фигуристки воссоединились для съёмок рекламного ролика в образе персонажей игры Puella Magi Madoka Magica Side Story – Мадоки и Хомуры. Сам ролик получил название «Воссоединение».

Кадры из ролика для игры Puella Magi Madoka Magica Side Story Фото: Кадры из видео

Загитова снималась в промо этой игры ещё в 2018 году, после победы на Олимпийских играх в Пхёнчхане, а затем случилась и коллаборация с Медведевой.

В 2020 году Евгения Медведева объявила о старте сотрудничества с компанией miHoYo, создавшей и Genshin Impact, и множество других игр. Фигуристка снялась в образе валькирии S-ранга Дюрандаль [Dea Anchora] для рождественской кампании Honkai Impact 3rd.

«Выступать в роли Дюрандаль, сильной, смелой и вдохновляющей воительницы, было большим удовольствием для меня», – отмечала Евгения.

Евгения Медведева Фото: Honkai Impact 3rd

При этом хорошей популярной компьютерной игры по фигурному катанию всё ещё не существует. О создании такой раньше задумывались в ISU, но пока на свет так ничего и не появилось. В 2026 году планируется выход проекта ICE on the Edge от инди-студии Melpot – это тренерский симулятор, игрокам нужно будет обучать фигуристов прыжкам, придумывать хореографию в программах и разрабатывать костюмы. В создании игры принимала участие японская фигуристка Акико Судзуки, бронзовый призёр ЧМ-2012.

Кто знает, возможно, в будущем мы увидим и других фигуристок в коллаборациях с крупными разработчиками.