Парное фигурное катание: основные элементы и особенности техники

Объясняем, чем парное катание отличается от одиночного и как в нём разобраться.

Фигурное катание – одиночный вид спорта, но есть нюанс: в парном катании вместе выступают спортивные дуэты. Это дисциплина, в которой успех невозможен без поиска баланса в отношениях между партнёрами, где сочетаются между собой индивидуальность каждого спортсмена и их тандем. Это гармония силы, грации и синхронности, где дуэт спортсменов создаёт единое художественное целое на льду.

Парное катание сочетает сложные технические элементы с эмоциональной хореографией, требуя от фигуристов идеальной координации и взаимного доверия. У парного катания много общих черт с одиночным в плане набора элементов и их оценивания, но при этом достаточно и своих особенностей.

Когда появилось парное катание

Первые упоминания о выступлениях в дуэте были ещё в XIX веке. Согласно первоначальному регламенту Международного союза конькобежцев (ISU), принятому в 1897 году, состязания в парном катании проводились в трёх категориях: смешанные дуэты (мужчина и женщина), мужские и женские пары.

Подобный формат сохранялся на национальных турнирах вплоть до 1960-х годов, однако на Олимпийских играх и чемпионатах мира участвовали исключительно разнополые пары. Первый мировой чемпионат в категории «мужчина и женщина» состоялся в 1908 году, причём как отдельное событие в отрыве от классического первенства, в котором принимали участие исключительно одиночники и одиночницы.

Только в 1930 году парное катание стало полноценной частью чемпионатов мира – тогда в США провели первый турнир сразу в трёх дисциплинах. В СССР этот вид спорта начал активное развитие в 1950-х годах. Легендарные парники Людмила Белоусова и Олег Протопопов в 1960-х вышли на международную арену и выиграли первые олимпийские награды высшей пробы для страны в данном виде, тем самым задав высокий стандарт исполнения элементов в дисциплине. С 1964 по 1988 год советские фигуристы последовательно выиграли семь золотых медалей в парном катании, что является самой длинной серией побед одной страны в истории олимпийского фигурного катания.

Программы парного катания

Соревновательная структура парного катания соответствует привычному формату из одиночного, где присутствуют короткая и произвольная программы. Короткая программа строго регламентирована: она обязательно должна включать в себя подкрутку, сольный параллельный прыжок, тодес, одну поддержку, один выброс, дорожку шагов и параллельное вращение.

Произвольная программа спортивной пары на взрослом уровне состоит из подкрутки, сольного параллельного прыжка, каскада из двух или трёх параллельных прыжков, тодеса, а также включает в себя два разных выброса, три поддержки, хореографическую дорожку и по одному параллельному и парному вращение.

Элементы парного фигурного катания

Парное катание объединяет усилия двух спортсменов, которые синхронно исполняют технические элементы, демонстрируя не только индивидуальное мастерство, но и идеальную слаженность. Ряд движений заимствован из одиночного катания: параллельные прыжки, вращения в унисон, а также шаговые последовательности. Однако дуэты также включают эксклюзивные элементы, такие как выбросы, подкрутки, тодесы и поддержки, которые подчеркивают специфику дисциплины.

Парное катание предъявляет повышенные требования к согласованности действий. Синхронность исполнения прыжков, вращений и дорожек шагов — результат долгих тренировок, направленных на то, чтобы дуэт воспринимался как единое целое. Даже малейший дисбаланс в движениях может повлиять на оценку, поэтому спортсмены уделяют особое внимание взаимной подстройке.

Сложные тройные прыжки, такие как риттбергер, флип и лутц, реже встречаются в программах парников из-за повышенного риска ошибок. Однако российские дуэты в последние годы активно экспериментируют с этими элементами, расширяя технические возможности дисциплины.

Более доступные прыжки — сальхов и тулуп — остаются популярными отчасти из-за того, что многие парники переходят в этот вид из одиночного катания, где не смогли освоить сложные многооборотные элементы.

На текущий момент пары не рискуют включать в программы параллельные четверные прыжки или тройной аксель. Эти элементы требуют не только виртуозной техники, но и абсолютного доверия партнёров друг к другу, что делает их исполнение чрезвычайно рискованным. Тем не менее прогресс в парном катании продолжается: дуэты постоянно ищут баланс между зрелищностью, сложностью и безопасностью, открывая новые горизонты для этого вида спорта.

Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук в интервью «Чемпионату» выразили мнение, что спортсмены в парном катании могут выполнять четверные прыжки.

«Сейчас в парное катание переходят ребята, которые прыгают четверные, поэтому я думаю, что в ближайшем будущем точно возможно», — сказала Хабибуллина.

«Никто же не думал, что четверной аксель будет исполнен, так же и в парном, может быть, в ближайшем будущем исполнят четверные», — отметил Княжук.

Таким образом, парное катание сочетает в себе наследие одиночных выступлений с уникальными связками, превращая каждую программу в захватывающий диалог на льду.

Поддержка

Поддержка в исполнении Анастасии Мишиной и Александра Галлямова Фото: РИА Новости

В парном катании поддержка предполагает удержание партнёрши на уровне выше плеч. Согласно регламенту, в короткой программе требуется выполнение одного вида поддержки, в произвольной — трёх. Все поддержки разделены на пять категорий, отличающихся типом захвата и механизмом входа в элемент:

Подмышечный захват — партнёр фиксирует партнёршу под руками. Талиевый захват — удержание осуществляется за область талии. Бедренный захват — партнёр обхватывает партнёршу за бёдра. Жимовая поддержка («кисть в кисть») — партнёр поднимает партнёршу вертикально, аналогично движению при жиме штанги. Лассо («кисть в кисть») — партнёрша вращается вокруг партнёра во время подъёма.

Ключевое различие между жимовой поддержкой и лассо заключается в траектории движения: в первом случае партнёрша сохраняет статичное положение относительно партнёра, во втором — совершает вращение.

Наименьшую стоимость (2,1 балла) имеют поддержки первой группы, тогда как элементы пятой группы оцениваются максимально — до семи баллов. Каждая категория дополнительно делится на четыре уровня сложности, которые определяются вариативностью входа, сменой хвата, позицией партнёрши, приземлением и другими критериями. Всё это влияет на итоговый балл за исполнение элемента.

Выброс

Выброс в исполнении Ксении Столбовой и Фёдора Климова Фото: РИА Новости

Выброс (или прыжок с помощью партнёра) представляет собой один из наиболее травмоопасных элементов, при котором фигуристка отталкивается ото льда и выбрасывается в сторону с закручиванием. После выполнения нескольких оборотов в воздухе она приземляется на одну ногу. Типы выбросов соответствуют шести стандартным прыжкам: аксель, тулуп, сальхов, риттбергер, лутц и флип.

В короткой программе обязателен только один выброс, в произвольной — два различных. Базовый балл зависит от количества оборотов и типа прыжка. Наиболее распространены тройные выбросы (4,4-6 баллов), так как они сочетают в себе высокую оценку с относительной безопасностью. Четверные выбросы (6,5-7,5 балла) встречаются реже из-за повышенного риска травм.

Подкрутка

Подкрут в исполнении Татьяны Волосожар и Максима Транькова Фото: РИА Новости

Во время подкрутки партнёр бросает партнёршу вверх, позволяя ей совершить серию оборотов вокруг своей оси, и мягко опускает её на лёд. Оба вида программы (короткая и произвольная) требуют выполнения одной подкрутки.

Стоимость элемента варьируется от 0,9 балла за одинарную подкрутку до шести баллов за четверную. Тройные вращения — стандартный выбор большинства пар, тогда как четверные остаются исключительной редкостью. Чтобы повысить уровень сложности, фигуристы добавляют элементы вроде поднятой руки партнёрши или шпагата перед подбросом.

Тодес

Тодес в исполнении Натальи Забияко и Александра Энберта Фото: РИА Новости

Тодес, известный как «спираль смерти» (от нем. Todesspirale), выполняется в низкой позиции: партнёр, согнув колено и опираясь на зубец конька, удерживает партнёршу, которая скользит по кругу на выраженном ребре. Голова партнёрши должна находиться на уровне или ниже колена партнёра, а минимальное условие зачёта — один полный оборот. Считается одним из самых эстетичных элементов парного катания.

Типы тодесов и их стоимость:

вперёд-наружу (FoDs): партнёрша движется вперёд на внешнем ребре (3,5-5,1 балла);

вперёд-внутрь (FiDs): скольжение вперёд на внутреннем ребре (2,6-3,8 балла);

назад-наружу (BoDs): движение назад на внешнем ребре (3,2-4,8 балла);

назад-внутрь (BiDs): скольжение назад на внутреннем ребре (2,8-4 балла).

Наружные тодесы оцениваются выше внутренних, а уровень сложности (от базового до четвёртого) влияет на итоговый балл.

Этот набор элементов демонстрирует сочетание технической точности, физической подготовки и артистизма, делая парное катание одним из самых зрелищных видов спорта.

Алёна Косторная и Георгий Куница Фото: РИА Новости

Технические и художественные аспекты парного катания

До 1970-х годов фигуристы в парных дисциплинах ограничивались подкрутками в один или два оборота. Прорыв произошёл в 1970-х, когда дуэт из ГДР Мануэла Гросс и Уве Кагельман впервые исполнил тройную подкрутку. Однако уже в январе 1977 года советские спортсмены Марина Черкасова и Сергей Шахрай, будущие серебряные призёры Олимпиады-1980, удивили мир четверной подкруткой.

На момент этого достижения Черкасовой было всего 12 лет, а её партнёру — 18. Примечательно, что тогда ни один вид фигурного катания не включал четырёхоборотных элементов: первый чистый четверной прыжок появился лишь спустя 11 лет.

Сегодня четверные подкрутки остаются редкими, но встречаются чаще, чем аналогичные выбросы. После сезона-2017/2018 Международный союз конькобежцев (ISU) снизил балльную стоимость таких элементов из-за их экстремальной травмоопасности. Теперь пары предпочитают усложнять тройные подкрутки до четвёртого уровня, что повышает надёжность выступления.

Тем не менее четверные элементы периодически включаются в программы. Например, китайские олимпийские чемпионы Вэньцзин Суй и Хань Цун успешно выполняли четверную подкрутку на Играх 2018 и 2022 годов, получая высокие оценки.

Ещё более смелый эксперимент случился летом 2024 года: российский фигурист Даниил Бутенко (21 год) и китайская партнёрша Сунь Юмэй (11 лет) представили на тренировке пятерную подкрутку, что стало беспрецедентным достижением в истории спорта.

Большинство дуэтов выполняет элементы синхронно, двигаясь в одном направлении. Однако существуют и редкие «зеркальные» пары, где партнёры вращаются в противоположные стороны – навстречу друг другу. Например, партнёрша может прыгать по часовой стрелке, а её напарник — против, что создаёт визуальный контраст и требует исключительной координации.

Ярким примером представителя такой пары стала американка Тиффани Уайз, известная исполнением четверного выброса. Будучи левшой, она выступала исключительно с правшами, что формировало естественное разнонаправленное вращение. Ещё один знаменитый дуэт — американцы Кристи Ямагути и Руди Галиндо. Кристи выполняла прыжки против часовой стрелки, а Руди — по часовой, демонстрируя редкую синхронность в условиях разнонаправленного движения.

Работа в «зеркальных» парах сопряжена с повышенными требованиями к тренировкам. Спортсменам необходимо адаптировать технику под противоположное вращение, что усложняет синхронизацию элементов. Тем не менее такие дуэты часто привлекают внимание оригинальностью программ, выделяясь на фоне традиционных выступлений.

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук Фото: РИА Новости

Несмотря на редкость, «зеркальные» пары доказывают, что фигурное катание — это не только единство движений, но и искусство превращения различий в преимущество. Их выступления напоминают зрителям, что гармония может рождаться даже из контраста.

Малейшая рассинхронизация в прыжках или вращениях снижает оценку. Поэтому партнёры тренируются с утяжелителями для развития силы, необходимой для подъёмов. Гибкость партнерши критична для элементов вроде «спирали смерти», где она удерживается на ребре конька в почти горизонтальном положении.

Высота выброса влияет на количество оборотов. Например, существует мнение, что тройной аксель требует вертикального взлёта не менее чем на 50 см. Точность приземления оценивается по следу на льду: идеальное приземление оставляет один чёткий след.

Музыка при этом задаёт эмоциональный тон. Хореографы сочетают элементы с движениями, которые подчёркивают историю программы. Стиль программы зависит от пары и её сильных сторон: одни делают акцент на драматизме, другие — на скорости и динамике.

Парное катание продолжает балансировать между стремлением к техническому прогрессу и заботой о безопасности спортсменов, открывая новые горизонты для смелых экспериментов, но не забывая и про артистическое начало вида спорта.

Особенности тренировочного процесса в парном катании

Фигуристы, прежде чем начать заниматься парным катанием, какое-то тренируются в секции с одиночниками, где получают необходимую базу: изучают прыжки, вращения, хореографические элементы. И только в возрасте 12-13 лет они начинают тренироваться с партнёрами и изучать парные элементы: поддержки, выбросы, тодес и остальные.

Прямой переход в парное катание, минуя этап одиночных выступлений, крайне редко встречается в мировой практике. Причина в том, что базовые элементы парной дисциплины — прыжки, вращения, шаговые последовательности — заимствованы из одиночного катания. Без отработки этих навыков в индивидуальном формате достичь необходимой технической и артистической базы крайне сложно.

Первые годы юные фигуристы посвящают одиночному катанию, где осваивают фундаментальные техники. Тренеры наблюдают за их прогрессом и физическими данными, чтобы определить потенциал для парных выступлений. Например, мальчиков с мощным телосложением часто переориентируют на силовые элементы (поддержки, выбросы), где рост и сила становятся преимуществом, а не препятствием для сложных прыжков.

Даже выдающиеся дуэты, такие как Людмила Белоусова/Олег Протопопов или Алёна Савченко/Бруно Массо, начинали карьеру как одиночники. Синхронность, точность и чувство партнёра формируются на основе уверенного владения индивидуальными элементами. Кроме того, судейская система оценивает не только совместные связки, но и технику исполнения «одиночных» компонентов в паре.

Парное катание не заменяет, а дополняет опыт, полученный в одиночных дисциплинах. Это путь эволюции, где мастерство рождается из синтеза индивидуального мастерства и командной гармонии.

Также в парном катании важнейшее внимание уделяется хватам и поддержкам; в одиночном, наоборот, работе с руками уделяется куда меньше внимания. Занятия с кистями рук – это очень сложные в плане физической нагрузки тренировки, насчёт которых спортсмены, как правило, консультируются со специалистами по ОФП.

Тренер не только ставит технику, но и работает с возможными конфликтами между партнёрами. Легендарный тренер Нина Мозер отмечала: «Главное — создать атмосферу доверия, иначе пара распадется». Партнёры работают с психологами, чтобы преодолеть страх перед травмами, а также улучшить взаимоотношения в паре и достигнуть большего понимания друг друга.

Примеры выдающихся пар – великие чемпионы со всего мира

В начале XX века лидерство принадлежало школам Германии, Австрии, Финляндии и Франции. Немецкие дуэты доминировали: Анна Хюблер и Генрих Бургер трижды побеждали на чемпионатах мира (1908-1910) и взяли золото Олимпиады-1908. Позже Макси Хербер и Эрнст Байер повторили этот успех, став трёхкратными чемпионами мира (1936-1939) и олимпийскими чемпионами 1936 года.

Хелен Энгельман прославилась в сотрудничестве с двумя партнёрами: с Карлом Мейстриком она выиграла мировой чемпионат 1913 года, а с Альфредом Бергером — турниры 1922 и 1924 годов, добавив олимпийское золото 1924 года.

Людовика и Вальтер Якобссоны из Финляндии завоевали титулы в 1914 и 1923 годах, а также победили на ОИ-1920. Французская пара Андре Жоли/Пьер Брюне установила рекорд, четырежды став чемпионами мира (1926-1932) и дважды – олимпийскими чемпионами (1928, 1932).

После Второй мировой войны, несмотря на доминирование Северной Америки в одиночном катании, европейские пары сохраняли конкурентоспособность. Среди заметных дуэтов — бельгийцы Мишлин Ланнуа/Пьер Бонье (1947-1948), немцы Риа Фальк/Пауль Фальк (1951-1952), Марика Килиус/Ганс-Юрген Боймлер (1963-1964), австрийцы Элизабет Шварц/Курт Оппельт (1956).

Канадская школа заявила о себе в 1950-х: Барбара Вагнер и Роберт Пол побеждали в 1957-1960 годах. Программы усложнялись: в 1948 году канадцы Сюзан Морроу и Уоллес Дистельмайер представили тодес в низкой позиции, а в 1950 году Риа и Пауль Фальки впервые исполнили двойные прыжки и поддержку лассо.

Канадцы Барбара Андерхилл/Пол Мартини (1984) смогли прервать гегемонию СССР, а Жами Сале/Давид Пеллетье (2002) победили не без противоречий. Скандал на ОИ-2002, когда канадской паре вручили второе золото после давления со стороны СМИ, подорвал доверие к судейству.

Китайская школа, основанная при поддержке советских специалистов, вышла на мировой уровень: Шэнь Сюэ/Чжао Хунбо и Пан Цин/Тун Цзянь взяли, соответственно, золото и серебро на ОИ-2010. Однако на Играх в Сочи (2014) россияне Татьяна Волосожар/Максим Траньков и Ксения Столбова/Фёдор Климов вернули стране лидерство, заняв первые два места на пьедестале.

Великие представители парного фигурного катания из СССР и России

В 1957 году советские фигуристы Нина Жук (Бакушева) и Станислав Жук под руководством Петра Орлова представили новаторские поддержки, включая элементы с удержанием партнёрши над головой на одной руке. Несмотря на скепсис судей на ЧЕ-1957, уже через год их стиль получил признание.

Прорыв совершили Людмила Белоусова и Олег Протопопов, выигравшие две Олимпиады (1964, 1968) и четыре чемпионата мира (1965-1968). Их программы отличались артистизмом, синхронностью и техническими инновациями, такими как «космическая спираль» и тодес на внутреннем ребре. С этого момента СССР/Россия — бесспорный лидер в парном катании с 12 олимпийскими золотыми медалями подряд (1964-2006) и 32 из 42 мировых титулов (1965-2007).

Ирина Роднина с партнёрами Алексеем Улановым (1969-1972) и Александром Зайцевым (1972-1980) установила уникальный рекорд: три олимпийских победы и 10 медалей высшей пробы на чемпионатах мира. Их программы включали тройные подкрутки, поддержки на одной руке и двойной аксель.

В 1977 году Марина Черкасова и Сергей Шахрай удивили мир четверной подкруткой. Позже Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков (1986-1994) довели технику до совершенства, демонстрируя эталонную синхронность и сложнейшие элементы, включая четверную подкрутку.

Тренер Тамара Москвина обогатила катание оригинальными связующими элементами. Её ученики — Ирина Воробьёва/Игорь Лисовский, Елена Валова/Олег Васильев, Наталья Мишкутёнок/Артур Дмитриев — блистали на международной арене. Артур Дмитриев повторил олимпийский успех с Оксаной Казаковой (1998), а Елена Бережная и Антон Сихарулидзе покорили публику программой «Чарли Чаплин» (ОИ-2002).

Последними олимпийскими чемпионами в парном катании от России являются Татьяна Волосожар и Максим Траньков на зимних Играх 2014 года в Сочи. К тому же они стали первыми фигуристами, которые выиграли сразу в нескольких дисциплинах на одной Олимпиаде: победили и в парном катании, и в командных соревнованиях. С тех пор россияне не побеждали на Играх, но брали золотые медали на чемпионатах мира и Европы.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин Фото: РИА Новости

Будущее парного фигурного катания

Парное фигурное катание продолжает развиваться, внедряются элементы с ещё большим количеством оборотов и сложными поддержками. С развитием технологий тренировок дуэты смогут точнее оттачивать элементы, минимизируя травмы. Четверные и даже пятерные подкрутки, которые сегодня считаются экзотикой, могут стать стандартом — особенно с приходом молодых спортсменов, готовых идти на риск ради рекордов.

Участие России в этом процессе остаётся ключевым: новые поколения спортсменов сочетают технику с артистизмом, сохраняя статус страны как лидера на чемпионатах мира и Олимпиадах.

Однако ISU, вероятно, ужесточит регламент, чтобы сохранить баланс между зрелищностью и безопасностью. Автоматизированное судейство с использованием нейросетей и датчиков движения повысит объективность оценок, снизив роль человеческого фактора. Будущее парного катания – это не гонка за оборотами, а поиск гармонии между смелостью и эстетикой, где каждый дуэт пишет свою уникальную историю на льду.

Парное фигурное катание давно перешагнуло границы спорта, став источником вдохновения для кино, музыки и моды. Его драматизм – головокружительные поддержки, синхронные прыжки и страстные взаимодействия партнёров – идеально ложится в основу зрелищных сюжетов. Например, фильм «Золотой лёд» (The Cutting Edge) превратил сложности парной работы в романтическую историю, а сериал «Цепляясь за лёд» (Spinning Out) погрузил зрителей в напряжённый мир профессионального катания.

Музыкальные программы дуэтов также влияют на популярную культуру, а костюмы фигуристов часто становятся трендами. Даже в рекламе парное катание используется как метафора доверия и гармонии — можно вспомнить хотя бы ролик Chanel с образами «ледяных» балерин. Соцсети добавили новый виток: виральные видео с поддержками и подкрутками собирают миллионы просмотров, а хештеги вроде #PairSkating превращают спорт в цифровое искусство.