Трусовой — 21! В прошлом известная спортсменка, сейчас — популярный блогер. Что дальше?

23 июня Александре Игнатовой (Трусовой) исполнился 21 год. С этим событием спортсменку поздравили близкие, коллеги-фигуристы, а также штаб Этери Тутберидзе, где фигуристка тренировалась долгие годы. «Чемпионат» также присоединяется к поздравлениям и всем добрым словам, сказанным в адрес Русской ракеты, и размышляет о её уникальности в нашем спорте.

Покоряла сложностью программ и четверными прыжками

Именно Трусова открыла собой новую эру в женском одиночном катании. Она начала прыгать сложнейшие четверные прыжки ещё в 13 лет, когда для многих подобное казалось невозможным. Но именно с квадами фигуристка буквально прошлась катком по главным юниорским стартам, став двукратной чемпионкой мира среди юниоров. Первой исполнив на соревнованиях четверной лутц, тулуп и флип, Саша триумфально влетела и в первый взрослый сезон.

Здесь ей пришлось столкнуться с ощутимыми проблемами — соперницы вовсю наступали. Анна Щербакова также активно начала прыгать четверные прыжки. А Алёна Косторная, которая отличилась идеальным скольжением, разучила и вставила в программы тройной аксель. Тогда Трусовой оставалось одно: продолжать прыгать четверные, увеличивая их количество, научиться исполнять тройной аксель и продолжать работать над второй оценкой.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине Фото: VCG via Getty Images

Получилось ли это? Ответ неоднозначный. С одной стороны, именно Саша стала первой и единственной девушкой, которая смогла прыгнуть пять четверных прыжков в произвольной программе. К тому же она сделала это на главном старте в карьере — Олимпийских играх. С другой стороны, даже это не позволило ей выиграть золотую медаль Олимпиады, а проблемный тройной аксель в короткой программе так и не покорился спортсменке ни на одном взрослом старте.

Но именно такой сложный и тернистый путь позволил Трусовой сделать главное — стать очень смелым, закалённым человеком, готовым покорять новые вершины. Такой след после своей спортивной карьеры Русская ракета навсегда оставила в сердцах не только своих болельщиков, но и широкого зрителя. Ну и титул «Королевы четверных» вряд ли кто-то сможет отнять у Саши в ближайшее время.

Построила семью и яркую медийную жизнь

Отстранение российских фигуристов от международных стартов открыло для аудитории новую Трусову. После Олимпиады Александра пыталась кататься какое-то время, но вскоре, потеряв мотивацию, а также столкнувшись с травмами, перестала выступать на соревнованиях. Зато погрузилась в новый для себя мир — в романтические отношения.

Сначала Саша встречалась с чемпионом Европы и России Марком Кондратюком, который стал её первым молодым человеком. Фигуристка отметила, что для неё «всё это было очень рано», но всё же не стеснялась своих чувств и часто появлялась на публике вместе с возлюбленным. Однако их отношения продлились не так долго и закончились по инициативе Марка.

Александра Трусова и Макар Игнатов Фото: Из личного архива Александры Трусовой

При этом Саша недолго оставалась одна. Вскоре её заметили в компании другого фигуриста сборной России — серебряного призёра национального чемпионата Макара Игнатова. Их отношения развивались очень быстро: буквально через полгода после появления новостей о романе фигуристов пара удивила новым поворотом событий!

Макар сделал Александре предложение, а в августе 2024-го года они сыграли свадьбу. Ещё зимой в фигурнокатательных кругах пошли слухи о беременности Трусовой. Сначала пара никак не комментировала информацию, однако вскоре всё подтвердила красивым номером на турнире по шоу-программам. В начале апреля супруги провели гендер-пати и узнали, что ожидают мальчика. Первенец в семье Игнатовых появился ориентировочно в июле-августе.

Подобная лёгкость в принятии решений, говорящая о точном понимании девушки, что конкретно ей нужно/не нужно в этой жизни, привлекло к жизни Трусовой ещё больше фанатов – причём не только спортивных. Тем более всем всегда нравилось наблюдать за парами в фигурном катании и верить в возможную в любовь в спорте. Хоть и Саша, и Макар выступали в одиночном катании, здесь сказка стала явью — любовь на льду всё же случилась.

Думает о возвращении в спорт после беременности

Во время беременности фигуристка стала ещё более активной, чем во время спортивной карьеры. Несмотря на внушительный срок, в её графике по-прежнему много дел: организация спортивного кэмпа, многочисленные премии, мероприятия, а также семейные влоги и прочие активности в соцсетях. Вторая половина июня тоже получилась насыщенной, так как семья Игнатовых отметила сначала годовщину помолвки, потом – день рождения Макара, а теперь – и самой Саши.

Совсем скоро у пары случится одно из главных событий в жизни — они впервые станут родителями. А потом болельщиков Саши ждёт… неизвестность. То ли спортсменка захочет полностью окунуться в домашний быт и уход за ребёнком. А может, вернётся к мыслям о том, чтобы возобновить спортивную карьеру? Ведь сама Саша много раз говорила, что не ставит окончательную точку в спорте. До беременности она даже думала о том, чтобы выйти в сезон-2024/2025, и участвовала в контрольных прокатах сборной России.

Возможно, Трусова будет пытаться повторить успешные кейсы возвращения после родов, как было в случае с Ириной Родниной или Екатериной Гордеевой? Несмотря на то что речь идёт о разных дисциплинах, верится, что и здесь Саша, если захочет, сможет стать первопроходцем. И покорит ещё больше людей тем, что станет первой в истории женского одиночного катания мамой, выигравшей большие награды. Мы ей этого желаем!