Загитова устроит феерию вместе с Медведевой на шоу? А найдёт ли Рудковская плагиат?

Самое ожидаемое событие этого сезона состоится уже в эти выходные. Собрали всю актуальную информацию о рок-мюзикле на льду «Ассоль».

Когда и где пройдёт шоу

Ледовое шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль» пройдёт 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге. Изначально планировалось пять показов, однако по техническим причинам их количество сократилось до трёх.

Сюжет и новый формат

Проект «Ассоль» представляет собой рок-мюзикл на льду по мотивам произведения Александра Грина «Алые паруса». При этом, по словам Загитовой, шоу имеет формат, аналогов которому нет в мире.

«Мы с командой решили внести в мир фигурного катания новый жанр. Такого не было не только в России, но и в мире. Может показаться, что я говорю немного свысока, однако это факт. Такого ещё никто не делал. Мы идём в новом направлении и совмещаем современную симфоническую музыку с роком.

Это синтез жанров и видов искусства: фигурное катание, поэзия, современная хореография с элементами балета в стиле Дианы Вишневой, выступление артистов цирка, рок-музыка и поэзия. Кстати, у нас будет рок-группа, которая на протяжении всего шоу будет исполнять живую музыку», — рассказывала Алина Forbes.

Участники

Алина Загитова не только выступит как продюсер собственного ледового шоу, но и исполнит в нём главную роль — Ассоль.

Партнёром олимпийской чемпионки Пхёнчхана станет двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Владимир Морозов. Ранее стало известно о замене: Морозов занял место олимпийского чемпиона Сочи Дмитрия Соловьёва.

Роль Эгля досталась олимпийскому чемпиону Солт-Лейк-Сити Алексею Ягудину, который с радостью согласился принять участие в амбициозном проекте.

А вот главную антагонистку истории Хину Меннерс сыграет серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Медведева. Её появление в списке участников стало настоящим сюрпризом для фанатов, ведь ради яркого шоу давние соперницы отбросили прошлое и образовали профессиональный тандем. По словам обеих фигуристок, это сотрудничество крайне важно для них, поэтому их работа имеет колоссальный размах — для шоу Загитова и Медведева подготовили несколько совместных номеров.

Также в «Ассоль» будет ещё несколько громких имён, а именно: Мария Петрова и Алексей Тихонов, которые заявлены как Мэри и Лонгрен, и Артур Гачинский, который перевоплотится сразу в двух персонажей — старшего и младшего Меннерсов.

Приглашённые гости

«Ассоль» — одно из самых ожидаемых событий этого сезона в фигурном катании, поэтому неудивительно, что к шоу приковано пристальное внимание многих звёзд, которые наверняка посетят «Ледовый дворец» 27 и 28 июня. Среди именитых гостей окажется и супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская. Её Загитова пригласила лично, и продюсер не отказала Алине.

«Безусловно, мы принимаем твоё предложение и обязательно вместе с Евгением всей семьёй посетим «Алые паруса». Не скрою, твой продюсерский ход вместе с Евгенией Медведевой произвёл на меня впечатление. Я считаю, что ты большая молодец, и Женечка большая молодец. Поэтому мне очень хочется посмотреть на ваш дуэт в деле. И, конечно же, я не могу упустить такую возможность в одном из самых любимых моих дворцов — «Ледовом дворце», где мы регулярно с Евгением проводим свои шоу. Тебе — продюсерской удачи, хватки, ну и, конечно же, аншлагов и красивых спектаклей. До встречи в Санкт-Петербурге», — сказала Рудковская.

Появление продюсера шоу Плющенко на шоу Загитовой будет иметь и стратегический характер. В прошлом Рудковская обвинила фигуристку в плагиате проектов её мужа, а затем усомнилась в правдивости слов олимпийской чемпионки о солд-аутах, намекая на высокие продажи за счёт специальных программ по реализации бесплатных билетов.

В итоге Алина была вызвана на батл:

«Тогда давай сыграем в пари! Ты запросишь данные продаж наших шоу у всех билетных операторов. В свою очередь, я запрошу твои цифры, и мы сравним коэффициент твой и мой. Есть система билетных операторов, где, если продаёшь круто, Алина, попадаешь хотя бы на 10-е место, не говоря уже о первом! Все наши шоу в этом рейтинге в топ 1-3-5, система сама автоматически ставит тебя в зависимости от продаж на то или иное место. А если билеты не продаются от слова совсем, то тебя и нет нигде. Всё просто! Я готова с тобой сыграть».

Билеты

К слову, в динамике продаж билетов на шоу и правда есть странные закономерности. По данным Sports.ru, ближе к дате премьеры произошёл скачок реализации: около 2000 билетов продали за два дня на прошлой неделе, хотя до этого за такой же промежуток времени среднее количество проданных билетов составляло 200 штук.

Увеличение продаж в 10 раз просматривается на всём двухнедельном отрезке, что выглядит слегка подозрительно.

На текущий момент на показ 27 июня осталось чуть больше 2000 билетов, а на показы 28 июня – более 2500.

Где смотреть

Телевизионную трансляцию шоу покажет Первый канал 28 июня в 23:50 мск.