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Когда заканчивается дисквалификация Валиевой, чем занималась во время бана, планирует ли возвращаться на соревнования

Полгода до окончания дисквалификации Валиевой. Камиле нужно возвращаться в спорт?
Екатерина Авдонина
Когда заканчивается дисквалификация Валиевой
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Фигуристка держит себя в тонусе, но дело не только в физической форме. Готова ли она ментально пройти ещё одно испытание временем?

Мир фигурного катания безмерно скучает по одной из самых выдающихся спортсменок этого века — Камиле Валиевой. Несмотря на скандал с допингом, многие продолжают считать, что она наиболее одарённая среди своего поколения, и ждут, когда же её дисквалификация завершится. До этого счастливого события осталось ровно полгода. Но вернётся ли Валиева в большой спорт?

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Дисквалификация Валиевой заканчивается через полгода

Страшно представить, как быстро летит время, но события Олимпиады 2022 года уже постепенно стираются из памяти, хотя и не у всех. Наши фигуристы до сих пытаются осознать потерю золота в командном турнире, а кто-то и вовсе переживает двойное разочарование, ведь путь на Игры 2026 года для них оказался закрыт. Вот только у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова шанс пройти контроль ISU был, а у Камилы Валиевой, ставшей антизвездой Пекина, – нет.

История с допингом у юной ученицы Этери Тутберидзе подкосила всех, но в первую очередь саму спортсменку. Век в женском одиночном катании недолог, и трудно было поверить в то, что Валиева безболезненно переживёт четырёхлетнюю дисквалификацию, однако это всё же случилось.

До окончания бана Камилы остаётся полгода — официально он завершится 25 декабря 2025 года. При этом фигуристка сможет возобновить тренировки за два месяца до этой даты — 25 октября.

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За время отстранения Валиева раскачала медийность и влюбилась?

Главный вопрос — будет ли? В последнее время Валиева перестала говорить о теоретическом возвращении на лёд. Если раньше слова про мотивацию так или иначе проскальзывали, то теперь — тишина. Однако причины для этого могут быть разными. Либо Камила решила снизить градус внимания к своей персоне перед завершением дисквалификации, чтобы не вызвать волну негатива со стороны тех, кто враждебно настроен по отношению к россиянке. Либо она и вовсе не планирует продолжать спортивную карьеру.

За время отстранения фигуристка развивалась в других сферах и целенаправленно качала свою медийность. Шоу, мастер-классы, светские мероприятия — всё это стало для неё ежедневной рутиной. Имя спортсменки зазвучало ещё громче — недаром недавно зашли разговоры о политической карьере. Впрочем, маловероятно, что Камила преследовала какие-то глобальные цели во время всех этих проектов. Увеличить число поклонников, расширить свою известность и повысить доходы? Конечно. Но точно не проложить себе дорогу в Госдуму.

Не стоит забывать, что Валиева по-прежнему ещё очень молода. Она познаёт мир — учится, путешествует и, кажется, влюбляется. Ходят слухи о романе Камилы с хоккеистом Никитой Нестеровым. Спортсмены проводят совместный отпуск в Италии, и, похоже, всё уже очевидно.

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Валиевой не стоит возвращаться даже ради Олимпиады

Так нужно ли Валиевой возвращаться? Татьяна Тарасова уверена, что да.

«Сейчас у неё немного поменялась фигура, но она по-прежнему работает в поте лица и с удовольствием в окружении олимпийских чемпионов. Конечно, мне бы хотелось увидеть её в деле — всему миру это было бы интересно!

Такая неординарная девочка, нигде не сыскать. Было бы грандиозное событие! Вернуться после такого совершенно несправедливого отстранения — это само по себе всё равно что чемпионат мира выиграть», — цитирует заслуженного тренера СССР «ВсёПроСпорт».

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Конечно, всё сообщество фигурного катания хотело бы увидеть новую версию Валиевой — повзрослевшую, с новой техникой и артистизмом. Но, при всём уважении к Татьяне Анатольевне и самой Камиле, возвращаться ей не стоит. Огромный стресс, упущенное тренировочное время и снизившаяся, однако всё же конкуренция — всё говорит о том, что восхождение на Олимп будет крайне сложным для фигуристки. А ведь ей нужно не просто выйти на старты, но и заработать медали, чтобы очистить репутацию, и простые трофеи для этого не подойдут. Валиевой нужна только Олимпиада, на которую в лучшем случае она попадёт в 2030 году. Так выдержит ли Камила ещё одно испытание временем?

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