Самая ожидаемая программа олимпийского сезона: Петросян, Гуменник или Ветлугин?

На дворе межсезонье, которое ощущается особенно долгим, так как предвосхищает главный сезон, закрывающий уходящее четырёхлетие, — олимпийский! Несмотря на то что на данный момент российские спортсмены по-прежнему не могут принимать участия в международных стартах, радовать своими постановками им предстоит преданных домашних фанатов. Кроме того, некоторые счастливчики, а именно Аделия Петросян и Пётр Гуменник, всё же поборются за право принять участие в Олимпийских играх в Милане. Поэтому ребятам стоит хорошенько постараться и поставить впечатляющие программы! «Чемпионат» предлагает своим читателям выбрать самые ожидаемые программы фигуристов на сезон-2025/2026. В нашем рейтинге вы найдёте как уже известные постановки, анонсированные самими фигуристами, так и те, идею и музыку для которых ещё не знают, но очень пытаются разгадать болельщики.

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