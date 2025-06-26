Самая ожидаемая программа олимпийского сезона: Петросян, Гуменник или Ветлугин?

На дворе межсезонье, которое ощущается особенно долгим, так как предвосхищает главный сезон, закрывающий уходящее четырёхлетие, — олимпийский! Несмотря на то что на данный момент российские спортсмены по-прежнему не могут принимать участия в международных стартах, радовать своими постановками им предстоит преданных домашних фанатов. Кроме того, некоторые счастливчики, а именно Аделия Петросян и Пётр Гуменник, всё же поборются за право принять участие в Олимпийских играх в Милане. Поэтому ребятам стоит хорошенько постараться и поставить впечатляющие программы! «Чемпионат» предлагает своим читателям выбрать самые ожидаемые программы фигуристов на сезон-2025/2026. В нашем рейтинге вы найдёте как уже известные постановки, анонсированные самими фигуристами, так и те, идею и музыку для которых ещё не знают, но очень пытаются разгадать болельщики.
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Пётр Гуменник
Пётр пошёл по ранее намеченному пути и снова поставил произвольную программу у Авербуха, а короткую — у Глейхенгауза. И если история, связанная с первой, пока оставляет больше вопросов, чем ответов, то вот вторая программа, короткая, уже была полностью готова, о чём свидетельствуют выложенные видеоподтверждения хореографа в социальных сетях. Если судить по характерным движениям, можно сделать вывод, что программа была поставлена под музыку из фильма «Парфюмер. История одного убийства». Гуменник уже долгие годы обращается к музыке из фильмов — ранее были «Портрет Дориана Грея» и «Дюна». Получалось довольно успешно!
Матвей Ветлугин
Матвей — один из главных фигуристов-артистов, который предпочитает реализовывать свой творческий потенциал именно на льду. Будущий сезон не станет для него исключением. Уже известно, что короткая программа, поставленная самим фигуристом совместно с Ольгой Глинкой, может удивить, ведь спортсмен решил дать новую жизнь своим прошлым постановкам и показать финал истории главного персонажа из «Танго» и «Аппассионаты» сезона-2023/2024. В качестве музыкальной основы была выбрана песня «Как молоды мы были» в исполнении оперного певца Юсифа Эйвазова, мужа Анны Нетребко. В произвольной Ветлугин пошёл ещё дальше и решил вжиться в образ императора Александра II, который он попробует передать с помощью музыки из исторических сериалов и гимна Российской империи «Боже, царя храни».
Дмитрий Алиев
Постановку новой короткой программы один из самых опытных участников нынешних российских стартов 25-летний Алиев доверил своему другу-танцору Ивану Букину. Идея и музыка пока не сообщаются, но Дмитрий уже оценил особый «подход к работе» у своего постановщика. После информации о таком сотрудничестве многие зрители подумали, что это стало подтверждением возможного завершения карьеры Степановой/Букина после непопадания на Олимпиаду. Но это не так — пара планирует входить в сезон и уже поставила новые программы. Получается, что Ваня-спортсмен сможет наблюдать на соревнованиях за свой проделанной в качестве постановщика работой.
Евгений Семененко
В будущем сезоне Евгений впервые в карьере решил посотрудничать с тренером группы Тутберидзе Даниилом Глейхенгаузом. В итоге кажется, что нас ждёт что-то, связанное с героической тематикой. При этом неизвестно, работу над какой именно программой вели фигурист и хореограф — над короткой или произвольной. Хотя в любом случае хвалебные отзывы друг о друге говорят о том, что первое профессиональное знакомство по-настоящему удалось.
Александра Степанова и Иван Букин
Новую произвольную программу дуэта для будущего сезона-2025/2026 Татьяна Тарасова называла «выдающейся», «которая точно всем запомнится», а также «лучшей работой Александра Жулина». Её должен был увидеть весь мир сначала на квалификационном турнире в Пекине, а потом уже и на Олимпийских играх в Милане. Однако фигуристов не допустили до участия, что озадачило многих их поклонников — не завершит ли пара карьеру? Спешим обрадовать: спортсмены не собираются этого делать и уже вовсю готовятся к новому сезону. Так что ту самую выдающуюся программу российские зрители всё же смогут увидеть!
Аделия Петросян
Несмотря на то что тренерская группа Этери Тутберидзе, как всегда, предпочитает не раскрывать свои постановки до начала нового сезона, болельщиков особенно интересует, что же придумают для главной звезды группы и надежды России на золото Олимпиады в Милане — Аделии Петросян. Ходят слухи, что штаб может оставить на второй год произвольную программу под танго Астора Пьяццоллы Yo soy Maria. Во-первых, постановка получилась по-настоящему сильной. Во-вторых, спортсмены Тутберидзе имеют привычку накатывать программы по два года специально для олимпийского сезона. Чего только стоит успешный опыт Алины Загитовой и не очень успешный — Камилы Валиевой. А как будет у Аделии?
Василиса Кагановская и Максим Некрасов
Победители финала Гран-при России Василиса Кагановская и Максим Некрасов не намерены сдавать свои позиции в новом сезоне, даже несмотря на то, что лидеры сборной Александра Степанова/Иван Букин решили продолжить карьеру. Поэтому для пары было принято решение привлечь звёздного хореографа Бенуа Ришо. В это межсезонье француз стал специалистом, к услугам которого чаще всего обращаются известные российские и иностранные фигуристы. При этом специально для постановки произвольного танца для нашей молодой пары Ришо нашёл время приехать в Москву. Не терпится увидеть то, что получилось!
Алина Горбачёва
Фигуристка случайно анонсировала музыку для своей новой короткой программы, выложив композицию в социальных сетях, а позже спешно её удалив. Выбор штаба Алины пал на известнейшую «Лунную сонату». Несмотря на такую, казалось бы, внешнюю неоригинальность, многие болельщики, которые успели послушать нарезку, всё же назвали её довольно интересной. Может, фигуристке помог обогатить программу и добавить туда необычных фишек тренер Сергей Розанов, с которым она сейчас работает в Европе? В преддверии Олимпийских игр, на которые Горбачёва заявлена в качестве запасной, это может быть очень кстати.
Елена Костылева
13-летняя фигуристка буквально ошарашила мир фигурного катания выбором музыкальной основы для будущей короткой программы. Костылева будет кататься под микс песен Леди Гаги, в частности под Bad Romance, Poker Face, Alejandro. Несмотря на задорный ритм композиций, многие болельщики посчитали, что это слишком взрослые песни для ещё молодой фигуристки. Особенно всех насторожило сообщение мамы Лены, которая на своей странице в социальной сети написала, что хочет в этой программе увидеть у дочери «красный секси комбез». Посмотрим, как постановщики, в числе которых числится и Елизавета Нугуманова, справятся с этой проблемой и смогут подстроить программу под возраст девушки.
Каори Сакамото
Трёхкратная чемпионка мира, которая готовится войти в свой последний соревновательный сезон, решила не томить зрителей и сразу раскрыла музыкальные композиции, под которые планирует кататься. Для короткой программы Каори сделала выбор в пользу лирической песни Time to say goodbye в исполнении Сары Брайтман и Андреа Бочелли и тем самым сразу намекнула на всю серьёзность своих намерений в скором времени повесить коньки на гвоздь. А песня Je ne regrette rien Эдит Пиаф и Патрисии Каас для произвольной, которая с французского переводится как «Я не жалею ни о чём», показывает, что заканчивать со спортом Сакамото планирует без сожалений. Правильно: если прощаться, то делать это красиво!