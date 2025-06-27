«Есть стереотип, будто синхронное катание — это что-то ниже классом. Но нет. Я пришла, попробовала и больше не захотела возвращаться в одиночное», — однажды сказала «Чемпионату» Елизавета Кодушкевич, чемпионка мира по синхронному фигурному катанию с командой «Парадиз». Тогда и стало понятно, что в нашем виде есть и другие дисциплины, помимо четырёх классических, которые не менее интересны и достойны внимания широкой аудитории.

Так вышло, что синхронное фигурное катание не очень популярно, поскольку является самым молодым видом, однако спортсмены по всему миру всё равно оттачивают своё мастерство, чтобы попасть на пьедесталы значимых турниров.

Это желание обоснованно. «Чемпионат» решил разобраться, что такое синхронное фигурное катание и почему эта дисциплина не менее зрелищна, чем основные.

Когда появилось синхронное катание

Синхронное катание — это дисциплина фигурного катания, в которой команда исполняет различные элементы и фигуры максимально точно и синхронно. Этот вид спорта не является олимпийским, хотя попытки включить его в программу Игр были и продолжаются.

История синхронного фигурного катания уходит корнями в середину прошлого века: в 1956 году была собрана первая команда Hockettes под предводительством Ричарда Портера — именно его принято считать первооткрывателем данной дисциплины.

Спортсмены выступали в перерывах между хоккейными матчами — их танцы напоминали марш и носили больше развлекательный характер, нежели профессиональный. Однако со временем отношение к выступлениям групп фигуристов стало иным — они стремительно набрали популярность, а где спрос — там и предложение. В итоге с 2000 года Международный союз конькобежцев дал добро на ежегодное проведение чемпионатов мира по синхронному фигурному катанию.

Особенности синхронного катания

Данный вид до сих пор не входит в разряд олимпийских, однако это не значит, что его сложность занижена. Главной особенностью синхронного фигурного катания является командная работа: несколько человек должны технически точно исполнить элементы, продемонстрировать должный уровень артистизма и сделать это синхронно. Для этого необходима отличная физическая и психологическая подготовка.

«К нам бесконечное число одиночников и даже парников приходит пробоваться. Вроде бы катались в паре, должны быть налажены какие-то связи, но приходят девчонки — и не получается. Есть своя специфика в том, чтобы быть в команде. Не сложность вроде исполнения четверных прыжков, но наши элементы тоже не менее сложные. Поставь всех наших топовых одиночников — я посмотрю, как у них получится», — делилась мнением Елизавета Кодушкевич.

Состав команды

Стандартная команда по синхронному фигурному катанию состоит из 16 участников, при этом число мужчин в группе ограничено — не более шести человек.

Элементы

Элементы в синхронном фигурном катании отличаются от того, что привыкли видеть болельщики в основных дисциплинах, хотя черты парного и танцевального разрядов присутствуют. Ниже основные элементы.

Линия . Фигуристы встают в одну колонну или шеренгу.

. Фигуристы встают в одну колонну или шеренгу. Блок . Спортсмены организовывают на льду прямоугольник, квадрат или треугольник и двигаются таким образом, чтобы сохранить фигуру. При этом иногда они держатся за руки.

. Спортсмены организовывают на льду прямоугольник, квадрат или треугольник и двигаются таким образом, чтобы сохранить фигуру. При этом иногда они держатся за руки. Круг . В этом элементе движение происходит относительно центра с изменением фронта и направления движения разными видами шагов. Круг выполняется как «держась за руки», так и «поодиночке».

. В этом элементе движение происходит относительно центра с изменением фронта и направления движения разными видами шагов. Круг выполняется как «держась за руки», так и «поодиночке». Колесо (вертушка) . Шеренга фигуристов вращается относительно центра. Среди видов колеса есть крест (четыре спицы — то есть шеренги), мерседес (три спицы) и другие.

. Шеренга фигуристов вращается относительно центра. Среди видов колеса есть крест (четыре спицы — то есть шеренги), мерседес (три спицы) и другие. Пересечение (прочёс) . Участники проходят друг мимо друга, разбивая и соединяя хваты в линиях и других фигурах.

. Участники проходят друг мимо друга, разбивая и соединяя хваты в линиях и других фигурах. Пивотинг. Блок или линия делает оборот на 180 градусов вокруг центра, которым является один из краёв блока или линии.

Участницы команды «Парадиз» Фото: РИА Новости

В синхронном фигурном катании запрещены многооборотные прыжки, сложные поддержки и тодесы. Однако иногда сольно, иногда группой в команде выполняют лёгкие прыжки, поддержки, тодесы, а также вращения.

Возрастные группы

В синхронном фигурном катании существует несколько возрастных категорий:

преновисы — участникам до 10 лет (присваивается второй разряд);

— участникам до 10 лет (присваивается второй разряд); новисы — с 10 до 15 лет (спортсменам присваивается первый взрослый разряд), новисы исполняют лишь произвольную программу из семи элементов;

— с 10 до 15 лет (спортсменам присваивается первый взрослый разряд), новисы исполняют лишь произвольную программу из семи элементов; юниоры — до 18 лет (присваивается звание КМС), которые демонстрируют короткую программу из пяти элементов и произвольную – из девяти;

— до 18 лет (присваивается звание КМС), которые демонстрируют короткую программу из пяти элементов и произвольную – из девяти; сеньоры — старше 18 лет (присваивается звание МС), выполняют короткую программу из пяти и произвольную – из 10 элементов.

Как проходят соревнования

Соревнования по синхронному фигурному катанию традиционно состоят из двух программ — короткой и произвольной. В короткой программе команды демонстрируют свои навыки в выполнении базовых элементов в течение 2 минут 50 секунд. В произвольной программе команды могут показать свои умения в течение четырёх минут, не ограничиваясь правилами, кроме общих для всех правил дисциплины.

Участницы команды «Татарстан» Фото: РИА Новости

Система оценивания в синхронном катании аналогична системе в других дисциплинах фигурного катания. Каждый элемент оценивается по уровню сложности от базового до максимального четвёртого. Качество выполнения элемента оценивается судьями от -5 до +5. В короткой программе у сеньоров пять обязательных элементов, в произвольной — девять. Общая оценка включает в себя сумму не только за технику, но и за компоненты.

У команд по второму спортивному разряду оцениваются мастерство катания, представление и интерпретация музыки. У команд по первому спортивному разряду, КМС и МС, кроме вышеперечисленных компонентов, также оцениваются перестроения и композиция программы.

Примеры лучших команд

Наибольшее развитие синхронное фигурное катание получило в Швеции и Финляндии. У первых заметна команда Team Surprise, взявшая пять золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медали на чемпионатах мира. Также финские Marigold IceUnity и Rockettes становились чемпионами мира три и два раза соответственно.

Команда из России «Парадиз» выигрывала золото ЧМ дважды — в 2016 и 2017 годах. Кроме того, на хорошем счету у судей канадская команда NEXXICE, которая стала победителем в 2009 году.