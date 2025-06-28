У Загитовой получилось шоу-исповедь. Почему «Ассоль» имеет право на жизнь?

В Петербург аккурат к празднику всех выпускников «Алые паруса» собственный проект привезла олимпийская чемпионка Алина Загитова. О шоу «Ассоль» заговорили ещё с прошлого года после истории с государственным грантом, и наконец публика увидела, что задумывала Алина.

Полёты под потолком, разбитая вдребезги гитара, огонь на льду и акробатические номера – шоу на самом деле получилось ярким, масштабным и качественным. Но есть ли в этом проекте то, что выделит его на рынке ледовых шоу? Предложила ли Загитова аудитории что-то особенное?

Из очевидных плюсов – костюмы и общая стилистика проработаны очень детально, в визуальную составляющую серьёзно вложили время и внимание. Музыка написана специально для шоу, а на арене живьём играла рок-группа.

На роли первого плана подобрали подходящих артистов с большой буквы – харизматичный Алексей Ягудин воплотил образ Эгля, хамелеон Артур Гачинский справился с ролями и старшего, и младшего Меннерса, родителей Ассоль сыграли Мария Петрова и Алексей Тихонов. В роли Артура Грэя Владимир Морозов заменил Дмитрия Соловьёва, а антагонистом истории стала героиня по имени Хина – Евгения Медведева.

Классно, что к проекту привлекли не только завершивших профессиональную карьеру фигуристов, но и действующих – к примеру, Анну Коломенскую и Артёма Фролова. Вот тебе массовая сцена, мотивы танго – и любители танцев на льду сразу вспомнят их самый успешный произвольный. Всех спортсменов, участвовавших в шоу, Алина объявила как балет Zagitova Family.

Рок-мюзикл на льду «Ассоль» Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

А что ставит «Ассоль» особняком среди подобных проектов в России?

Когда в прошлом году Загитовой не одобрили заявку на грант в несколько десятков миллионов рублей, казалось, что фигуристка откажется от своей идеи – вытянуть ледовое шоу без государственной поддержки сейчас очень трудно, рынок перенасыщен, чтобы заполнить зал, билеты иногда раздают бесплатно…

Но Алина не стала отказываться от мечты, как и её героиня – «Ассоль» всё-таки состоялась. И мы увидели на льду то, о чём грезила Загитова последний год! Причём не просто дождалась заветный парусник, а сделала его самостоятельно вместе со своей командой.

Сюжет и посыл «Ассоль» во многом перекликаются с тем, через что фигуристке пришлось пройти в процессе создания своего шоу. «Не надо предавать свою мечту, всегда идите к цели. Всё, что говорят люди – не получится, внутренний голос – что-то пойдёт не так… Поверьте, в нашем сердце всегда должна быть мечта, потому что мы делаем её сами, своими руками», – с такими словами Загитова обратилась к залу после премьеры.

В шоу есть сцены, где Ассоль травит толпа – и они вообще похожи на рефлексию самой Алины, свою боль она показывает аудитории. На костюмах артистов массовки – декор в виде жёлтых лент (наверняка отсылка к жёлтой прессе), а на полотне из газет, которым закрывается Ассоль, один из заголовков гласит: «Ни умом не блестит, ни фигурой». Критиковали ли Загитову за оговорки и за вес? Не один год.

Медведева в роли антагониста – ещё одна отсылка к реальности Загитовой, ведь они с Алиной противостояли друг другу и в жизни, да ещё как – на этом топливе популярность фигурного катания взлетела до небес! Жене совсем не зря придумали роль, которой в оригинале Александра Грина не было, — Алине нужен был этот персонаж, чтобы высказаться. Это ещё одна возможность дать шоу что-то уникальное и захватить тех людей, которые в пять утра по Москве лет семь назад с замиранием сердца смотрели за битвой учениц Этери Тутберидзе у экранов телевизоров.

Алина Загитова и Евгения Медведева Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

«Ты чёрное, я белое», – поётся на фоне, пока Загитова и Медведева исполняют совместный номер. Когда Алина и Женя противостояли друг другу на льду, мир фигурки действительно делился на две части, ты либо за одну спортсменку, либо за другую, третьего как будто и не дано. Но всё меняется, подходит к концу второй олимпийский цикл, и Загитова с Медведевой выступают в шоу друг у друга.

Если в «Хранителях времени» Алина Загитова показывала историю Татарстана, то «Ассоль» – это её собственная история, представленная таким образом, как Алина её чувствует. И в этом – даже не в рокерском стиле и не в ярких спецэффектах – кроется уникальность.