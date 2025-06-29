Влоги Трусовой, тренды Кагановской и шоу Кондратюка. Как фигуристы растут в медиасфере?

Фигуристы всё чаще и чаще уходят в медиасферу. Собственные проекты на YouTube и в связке с телевидением, влоги и вирусные танцы в TikTok – контент мастера конька производят на любой вкус!

Кому-то из фигуристов соцсети помогают продвигаться – результаты ещё не столь высоки, но спортсмены уже мелькают в ленте, заявляют о себе и приходят к узнаваемости. Кто-то выбирает медиапуть уже после того, как закончил со спортом – Женя Медведева и Алина Загитова, например, давно не соревнуются, но постоянно создают инфоповоды.

Когда-то мы уже делали дайджест медиапроектов наших фигуристов. Что поменялось за два года?

Медведева и Трусова покоряют YouTube

Самый крупный проект среди фигуристов на YouTube сейчас у Евгении Медведевой. Не первый год она выпускает шоу «БеС комментариев», где берет интервью у медийных личностей – комиков, актёров, фигуристов, блогеров и даже экстрасенсов. Некоторые выпуски пробили отметку в 1 млн просмотров – беседа с Сашей Трусовой, например, залетела на 1,3 млн, а разговор с Алексеем Жидковским – на 1,8 млн.

Александра Трусова и Макар Игнатов в последний год активно начали развивать свой YouTube-канал, после того как фигуристы стали мужем и женой, он получил название Mr&Mrs Ignatov. Саша и Макар делятся милыми моментами из своей жизни — снимают влоги из отпуска, ответы на вопросы подписчиков, показывают подготовку к шоу и к разным мероприятиям, например, к гендер-пати. Сейчас на канале пары почти 60 тыс. подписчиков, а ролик о первом совместном путешествии залетел на 347 тыс. просмотров.

Влоги о тренировках и жизни снимает и Алёна Косторная. Она запустила свой канал ещё в 2021 году и до сих пор периодически выкладывает видео из поездок на старты со своими учениками, челленджи и отчёты из отпуска.

Когда-то о собственном шоу на YouTube говорила Алина Загитова, но проект пока не реализован. По словам фигуристки, она планировала шоу под названием «Постеры».

Дикиджи — король TikTok, хоть и снимает теперь редко

Владислав Дикиджи всё никак не дойдёт до отметки в 1 млн подписчиков в TikTok, пока остановился на отметке в 972 тыс. Уже давно фигурист снимает танцевальные ролики, особенно активно он занимался этим в 2021 и 2022 году, тогда получилось набрать основную аудиторию.

Большое количество подписчиков набрала и Василиса Кагановская – сейчас у неё почти 250 тыс. подписчиков. Снимает Вася редко, но метко, и лучше всего залетают ролики по трендам вместе с Максимом Некрасовым – одна их поддержка на льду собрала 5,8 млн просмотров и 774 тыс. лайков.

Ещё одна наша фигуристка, которая активно покоряет TikTok – Алиса Абдуллина, которая выступает в танцах на льду с Артёмом Крыловым. Несколько роликов Алисы набрали по миллиону просмотров, а один – почти шесть! В основном фигуристка снимает какие-то смешные моменты с тренировок (к примеру, как она учит трюки Ильи Малинина), тренды, обучающие ролики.

Загитова снимает влоги о подготовке шоу

В течение соревновательного сезона Алина Загитова вместе с Первым каналом снимала влоги из закулисья и общалась со спортсменами, а теперь в таком же формате рассказывает о подготовке своего шоу «Ассоль».

Екатерина Миронова и Евгений Устенко выкладывали мини-влоги о сборах в США – сейчас наши танцоры работают с группой олимпийского чемпиона Чарли Уайта и его супруги, вице-чемпионки ОИ-2006 Танит Белбин.

Мини-влогами стал делиться и Иван Букин. Они вместе с Александрой Степановой решили продолжить карьеру после отказа в получении нейтрального статуса и готовятся к новому сезону. Также Букин успел поставить новую короткую программу Дмитрию Алиеву – яркие моменты процесса постановки вошли в ещё один влог.

Кондратюк запустил целый проект с Первым каналом

В июне наконец стало ясно, зачем с продюсерами Первого канала по разным городам России путешествовал Марк Кондратюк. Фигурист стал ведущим масштабного проекта, в рамках которого команда приезжает на родину кого-то из фигуристов сборной России и показывает место, где начиналась карьера спортсмена.

Марк уже снимал влоги для Первого канала с разных соревнований, а теперь настало время для чего-то более крупного. В первом выпуске Кондратюк заглянул в Ухту и прокатился на лыжах вместе с Дмитрием Алиевым, затем прогулялся по Казани вместе с Глебом Лутфуллиным и заглянул в Волгоград к Артуру Даниеляну.

Марк Кондратюк и Дмитрий Алиев Фото: Из личного архива Марка Кондратюка

Идея проекта принадлежит самому Марку, в команде Первого её одобрили и в межсезонье наконец приступили к съёмкам. Судя по всему, нас точно ждёт ещё один выпуск – с Дарьей Садковой из Йошкар-Олы.