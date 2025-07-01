Как не убить друг друга за девять лет работы в паре? Секреты от фигуристов сборной России

Пошёл уже 10-й год совместной работы танцевального дуэта Екатерина Миронова/Евгений Устенко. Среди фигуристов сборной России дольше в паре катаются только Александра Степанова и Иван Букин. В момент кризиса в российских танцах на льду, когда пары активно распадались и собирались заново, их дуэт выделялся и продолжает выделяться скатанностью и стабильностью.

Катя и Женя поделились с «Чемпионатом» секретами, как кататься вместе столько лет и что нужно делать для укрепления дуэта.

– В чем секрет ваших долгих рабочих взаимоотношений?

Екатерина: Мы с Евгением в паре – как старая добрая плойка: иногда перегревается, но работает (улыбается). А если серьёзно, наш секрет в том, что мы не пытаемся быть идеальными партнёрами, мы просто честно делаем свою работу. Умеем молчать рядом, не заполняя паузы пустыми обидами. И смеяться, даже когда всё идёт не по плану. Ну и, конечно, доля взаимного уважения, подкреплённого километрами льда и килограммами нервов.

Евгений: Секрет простой – мы оба понимаем, зачем, почему и для чего выходим на лёд, в каком направлении двигаемся в работе. Думаю, это главная причина.

Так выглядели Катя и Женя в 2018 году — на тот момент они проработали в паре около двух с половиной лет Фото: Станислав Красильников/ТАСС

– Как вы справляетесь с ситуациями, когда невмоготу и партнёр откровенно раздражает?

Екатерина: Бывает, хочется кинуть ботинок в спину, но потом вспоминаешь, что ботинок дорогой. Иногда бесит так, что внутри, как в микроволновке с алюминиевой фольгой. В такие моменты я просто делаю шаг назад — иногда буквально. А потом дышу. Иногда помогают шутки, иногда — гантели. Или проговаривание: «Я бешусь сейчас, но ты не умрешь от этого, потерпи».

Евгений: Все мы люди, и у всех бывают плохие дни. В таких ситуациях я просто собираю волю в кулак и отрабатываю тренировки, а потом уже в разделке могу вернуться в это грустное состояние. И всегда следую правилу: плохо, что-то не нравится — скажи.

– Как вы считаете, каким образом нужно давать партнёру обратную связь?

Екатерина: Главное — не «почему ты опять…», а «мне бы сейчас очень помогло, если бы ты…». Понимаю, звучит как из книжки по семейной терапии, однако оно реально работает. Говорить надо в моменте, до того, как обида начнёт бродить, как винный уксус. И лучше без людей вокруг. Наедине. Ну или шепнуть что-нибудь едкое, но смешное. Юмор у нас в паре — валюта выживания.

Евгений: Словами и только словами, больше нет хороших способов давать обратную связь.

– Как учиться договариваться, когда интересы разные?

Екатерина: Мы обсуждаем честно, что для кого важно, а где можно уступить. Иногда просто кидаем монетку. Иногда говорим: «Ок, давай твоё — но в следующий раз моё».

Евгений: Опять же, всё нужно обсуждать и искать компромиссы, которые приведут к достижению общей цели. Всегда помнить о долгосрочной перспективе, для чего вы вместе. Когда понимаешь, что цель одна на двоих, уже не важно, ты сегодня уступишь или тебе.

– Распределены ли у вас зоны ответственности в паре и как?

Екатерина: У нас, как в хорошем дуэте, неважно, кто начал, важно — как звучит вместе. Можно сказать, я лицо и душа, он мускулы и стабилизатор. Условно: я слежу за эстетикой, стилем, музыкой, идеей, Женя — за структурой, стабильностью, техникой. Но на деле всё перемешано.

Евгений: Мы оба отвечаем за всё, что есть в программе и катании. В остальном каждый где-то подхватывает партнера. Или делегирует.

– Что помогает вам быть вместе на протяжении многих лет?

Екатерина: Факт, что это не просто «тебе повезло со мной» или «мы в одной команде». Мы просто люди с общим делом. Нас объединяет не только лёд, но и похожий подход к жизни: делай, чувствуй, не жалуйся, выдыхай. Иногда помогает то, что ты знаешь: вот этот человек — он рядом, когда ты падаешь. Буквально.

Евгений: Цель и ещё раз цель. У нас общая цель, к которой мы идем. Да и с таким характером, как у меня, тяжело найти кого-то похожего. А с Катей мы во многом очень схожи.

– Что больше всего раздражает в партнёре и как с этим справляетесь?

Екатерина: Я могу вечно ковыряться с одним элементом, доводя до совершенства. Женя в этот момент уже топает ногой: «Пошли дальше!» Ещё могу начать эмоциональный спринт — «Смотри, какая идея! Музыка! Платье! Сценография!» — все ещё думая, как ногу переставить на 3 см левее. Справляемся? Мы научились… ждать друг друга.

Евгений: Если честно, меня уже ничего не цепляет в этом плане в Кате. Мы как-то настолько скатались, что научились взаимодействовать гармонично друг с другом.

– Что лучшее вы отмечаете в своём партнёре?

Екатерина: Женя умеет быть тихо надёжным. Он не бросается в панику, не давит, не вытаскивает одеяло на себя. Он умеет быть фоном, чтобы я могла быть вспышкой. А потом сам внезапно делает то, от чего зрители хлопают в ладоши. Это редкий дар — не гнаться за вниманием, но делать своё. Я это очень уважаю.

Евгений: Усердие, подход к работе и чувство юмора. Одним словом, всё, что есть в Кате.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко в 2025 году Фото: РИА Новости

– Работаете ли вы над отношениями в паре?

Екатерина: Да, работаем. Не как в кино, но как в жизни. Иногда словами, иногда тишиной, иногда честным: «Мне было обидно». Мы не прячемся за фразой «всё нормально», просто стараемся быть не идеальными, а человечными. И проговариваем всё — от распределения обязанностей до предупреждения «давай не разговаривать ближайшие 20 минут».

Евгений: Помимо этого, наш спортивный психолог Татьяна Свидлова помогает нам в том числе найти и более правильный язык общения друг с другом.

– Можете ли поделиться лайфхаками, как сохранять пару на протяжении долгого времени?

Екатерина: Не копите. Ни зубы, ни обиды. Не забывайте смеяться, даже если всё плохо. Особенно – если всё плохо. Уважайте режим тишины. Иногда лучший способ поддержать — это просто не мешать. Договаривайтесь, как взрослые, но не забывайте быть детьми. Это ведь всё-таки творчество. И главный лайфхак: любая пара — это диалог. Не монолог. Если чувствуете, что вы всегда «ведёте» или, наоборот, «тащат только вас», надо говорить. Иначе это не пара, а цирк с одним жонглёром.

Евгений: Всегда идите на диалог, обсуждайте и находите решение, как бы трудно это ни было. Нет ситуаций и проблем, которые нельзя решить.