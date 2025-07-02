Воссоединение Ягудина и Плющенко в шоу — редкий эксклюзив! Как они работали вместе раньше?

В 2025 году вообще наблюдается тренд на воссоединения в фигурном катании. Осенью в одном шоу Евгения Плющенко планируется выступление Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алёны Косторной – легендарного трио ТЩК, в собственном шоу Алина Загитова выступала вместе с Евгенией Медведевой.

Возможно, родится и проект главных российских одиночников XXI века – Евгения Плющенко и Алексея Ягудина? Кажется, Яна Рудковская уже начинает изучать интерес публики. Возможно, у неё получится сделать то, чего не смог Первый канал.

В 2012 году Ягудин уже участвовал в шоу Плющенко

Несмотря на подколки и иногда откровенные перепалки, иногда Алексей и Евгений примирялись. В том числе и на льду.

Ягудин принял участие в шоу Плющенко к его 30-летию – «Короли льда». Помимо сольного номера, Алексей катался и вместе с Евгением, в этот же момент на льду находились Стефан Ламбьель и Илья Кулик. У каждого участника было свое время на сольную партию, но без некоего противопоставления не обошлось: Плющенко вышел на лёд в белой рубашке, Ягудин – в чёрной футболке.

Алексей Ягудин принимает участие в шоу Евгения Плющенко к его 30-летию Фото: РИА Новости

Бывало даже такое, что Ягудин выступал на льду академии «Ангелы Плющенко»! Однако в этот период отношения звёзд были напряжёнными. В 2018 году Евгений поделился на своей странице в социальных сетях кадрами с выступления Алексея на льду своей академии и назвал Алексея новым ангелом Плющенко.

«Мне позвонили и предложили выступить на корпоративе. Но сказали, что существует одна проблема: они собираются снять лёд в том здании, где находится школа Жени Плющенко. Я говорю: «А в чём проблема-то?» Какая разница, если это не его дом, где он живёт и куда я вошёл, сходил в туалет и ушёл?» – так видел ситуацию Ягудин.

Но вот в одних и тех же шоу Плющенко с Ягудиным фактически не пересекались. Евгений работал над собственными проектами, Алексей же в основном участвовал в шоу Ильи Авербуха. Да и бо́льшую часть времени две легенды ссорились, нежели мирно сосуществовали в медиапространстве.

Почему Плющенко и Ягудин так и не сошлись на «Русском вызове»?

С самого создания турнира шоу-программ обсуждалась идея состязания Ягудина и Плющенко в рамках нового формата. Мэтры даже повздорили из-за этого через прессу. У Евгения спросили, готов ли он вновь сразиться со своим главным соперником, и тот в ответ заявил, что Ягудин не умеет кататься. После этого разрослась словесная перепалка, в которую включилась даже Татьяна Тарасова, но ничем конкретным дело так и не закончилось. Два «Русских вызова» Ягудин выиграл, однако Плющенко там не было.

Соединить Плющенко и Ягудина на «Русском вызове» в 2025 году также не удалось. В январе появилась информация, что фигуристы сразятся друг с другом в рамках специального раунда. По информации «РИА Новости», для фигуристов приготовили солидный денежный приз.

После сообщения о дуэли Ягудина и Плющенко стало известно, что программу для Алексея будет ставить Илья Авербух. «Это будет свободная тема: я думаю, что для зрителей это будет прекрасной историей, а для нас — хорошая работа в творческом плане. Свои спортивные турниры ребята уже завершили, а это станет для них таким новым увлекательным соперничеством», – заявил постановщик. Однако в итоге мир программу так и не увидел.

Дуэль не случилась – участникам так и не предоставили контракт, все договорённости были только на словах. Об этом сообщил сам Плющенко: «К сожалению, к началу марта мне так и не предоставили контракт, о котором ранее договорились. Готов был выступить, но приглашения от телевизионного канала так и не получил. Соревнования с Ягудиным, понятно, не будет». При этом спортсмен отметил, что восстановил к дуэли все прыжки, включая тройной аксель. Ягудин отметил, что тоже был готов к состязанию, но не понимает, почему всё отменилось.

Осуществить идею может Яна Рудковская

Может быть, в каком-то проекте всё-таки удастся реализовать потенциал этого дуэта? О шоу с участием Плющенко и Ягудина недавно заговорила продюсер Яна Рудковская на показах «Ассоль» в Санкт-Петербурге. Ягудина Рудковская назвала фигуристом с фантастической харизмой. «Я, конечно, мечтаю, чтобы Алексей обязательно хотя бы в одном проекте откатал с Евгением, чтобы можно было показывать двух мэтров старой школы на одном льду. Мне кажется, оргазм будет у всех женщин одномоментно», – ярко заявила Рудковская.

Алексей Ягудин и Яна Рудковская Фото: Из личного архива Яны Рудковской

В своём телеграм-канале Рудковская устроила опрос, хотят ли зрители увидеть ледовое шоу с Ягудиным и Плющенко в главных ролях. На момент создания публикации в опросе приняли участие шесть тысяч человек, из которых 3,7 тысячи ответили «да», а ещё 2,1 тысячи – «конечно, да».

Может быть, в скором времени мы снова увидим Ягудина и Плющенко на одном льду в шоу, кажется, это воссоединение всколыхнёт самые разные части фигурной аудитории.