Ришо — любимец российских фигуристов. В олимпийский сезон все забудут про Глейхенгауза?

Олимпиада не за горами, а это значит, что начинается настоящая борьба за внимание, причём не у фигуристов, а у тех, кто работает с ними над конечным результатом. Переходы случаются, тренеры пытаются собрать команду мечты, а хореографы — получить как можно больше заказов, чтобы во всей красе продемонстрировать свои профессиональные навыки.

И вот уж кому особо стараться не надо, так это французу Бенуа Ришо, которые покорил не только зарубежных звёзд, но и отечественных. Российские топ-фигуристы обратились к нему за помощью, и не зря. Хореограф давно сотрудничает с нашими спортсменами — Туктамышевой, Семененко, Петровым, а теперь ещё и с Муравьёвой и Кагановской/Некрасовым.

Так в чём же феномен Бенуа Ришо?

Муравьёва и Кагановская/Некрасов поставили программы у Ришо

В олимпийский сезон уровень внимания к подготовке фигуристов стандартно повышается в разы, при этом речь идёт не только о спортсменах, непосредственно принимающих участие в Играх, а о ситуации в целом — на фоне соперников оцениваются инновационные подходы атлетов, претендующих на медали главного старта четырёхлетия. Поэтому неудивительно, что за постановками в этот период следят самым тщательным образом: судьи ищут нестандартные, но при этом сбалансированные программы, а болельщики желают видеть грамотно интерпретированные образы и интересные сюжеты.

Чтобы не ударить в грязь лицом, фигуристы начинают разрабатывать концепты задолго до начала соревнований и обращаются за помощью к ведущим специалистам, среди которых есть так называемые любимчики — те, у кого заказов на программы больше всего. Одним из них стал французский хореограф Бенуа Ришо.

Он уже успел поработать со многими топами мирового фигурного катания, такими как Каори Сакамото, Адам Сяо Хим Фа, Нина Пинзаррон, Брейди Теннелл, Мария Павлова/Алексей Святченко, Никита Володин/Минерва Фабьенне Хазе и другие. Сотрудничество с Ришо также заключил ученик Этери Тутберидзе Ника Эгадзе, представляющий Грузию.

Не отстали от тренда и российские фигуристы: Софья Муравьёва и Василиса Кагановская с Максимом Некрасовым тоже решили воспользоваться услугами Бенуа.

«Мне очень понравилось работать как с Бенуа Ришо, так и с Ильёй Авербухом. Я получила огромное удовольствие от работы с каждым из них и до сих пор нахожусь под большим впечатлением. Очень разные люди и очень разные постановки. Две новые программы мне очень нравятся, ещё много работы предстоит над ними, надеюсь, что в сезоне хорошо их покажу и мои постановщики и тренеры будут довольны», — рассказывала о впечатлениях от работы Муравьёва в беседе с ТАСС.

Ришо работал с Туктамышевой, Семененко и другими россиянами

Результат тренировок будет по меньшей мере любопытным, ведь Ришо славится индивидуальным подходом к каждому спортсмену. При этом специалист не боится смелых решений и нередко «нарушает» правила классического фигурного катания, создавая постановки с яркими акцентами и не доведёнными до идеала движениями, которые часто влияют на общий рисунок программы.

За это он и ценится, причём не только за рубежом, но и в России. Муравьёва и Кагановская/Некрасов — отнюдь не первые россияне, работавшие с французом. Например, группа Алексея Мишина часто посещает его сборы, а с Бенуа искали новых себя в разные годы Евгений Семененко, Елизавета Туктамышева, Агата Петрова, Андрей Лазукин и другие.

«Изначальную музыку мы случайно выбрали: нас встретил Бенуа, включил и сказал: «Будешь рок катать». Это противоположно моему стилю, мы все посмеялись, подумали: «Возможно». На следующий день он начал предлагать разные варианты, и мы всё-таки попробовали рок. Бенуа сказал: «Танцуй, ты это умеешь!» — вот так описывала взаимодействие с хореографом Агата Петрова осенью 2024 года.

А вот как оценил подход Ришо Алексей Мишин:

«Хочу сказать, что манера этого хореографа весьма необычна, что сделало его одним из лучших ледовых постановщиков нашей эпохи. Будет справедливо отметить, что Бенуа или, как я его дружески называю, — Беня, постоянно развивается, а что касается его мастерства скольжения и выразительности как фигуриста — оно удивляет».

Глейхенгауз не будет флагманом хореографии в сезоне-2025/2026?

Особенность Ришо в том, что каждая его программа — с историей. Хореограф сам пишет художественные анонсы к будущим постановкам. Это его и выделяет и, возможно, делает самым востребованным специалистом в олимпийский сезон, ведь на этом соревновании как никогда ценятся оригинальные, «штучные» программы. Несмотря на то что Бенуа предпочитает работать с фигуристами вдолгую, то есть несколько сезонов, ему удаётся избегать самоповторов — та самая проблема, с которой сталкивается абсолютное большинство.

Об этом говорил и Даниил Глейхенгауз, которого открыто обвиняли в самоплагиате, возникшем из-за большого количества программ для фигуристов «Хрустального» и других штабов. В какой-то момент Даниил признал, что творить стало труднее, и намеренно снизил нагрузку, концентрируясь на качестве, а не количестве.

Судя по всему, этой стратегии он будет придерживаться и в сезоне-2025/2026, поскольку пока что известно только о двух постановках, которые он подготовил для Петра Гуменника и Евгения Семененко.

Казалось бы, в таком случае Глейхенгаузу будет сложно заработать статус флагмана хореографии, однако это не совсем так: всё будет зависеть от того, что он предложит двум главным олимпийским надеждам России. Почему двум? Потому что трудно представить, что над постановками Аделии Петросян не будет работать специалист «Хрустального». В случае же с Гуменником уже ожидается нечто грандиозное:

«С Петей это уже третий сезон, когда мы вместе ставим программы, поэтому можно сказать, что мы уже притёрлись. Работать легко и комфортно. Я уже понимаю его сильные и слабые стороны, из‑за чего работа идёт быстро и хорошо.

Что касается этой постановки, мне кажется, у нас получилась очень интересная цельная программа с ярким образом. Петя очень хорошо всё прочувствовал. Также в этой программе будет особая фишка, но не буду её раскрывать заранее. Вы увидите это на открытых прокатах», — комментировал Глейхенгауз.

Хотелось бы верить, что Даниил превзойдёт себя и сможет навязать борьбу Ришо за звание самого успешного хореографа будущего сезона.