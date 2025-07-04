«Мы так долго этого ждали!» Вице-чемпионка ОИ-2022 Тарасова объявила о беременности

Ещё одна чемпионка сообщила счастливые новости! Чемпионка Европы и серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Тарасова объявила о беременности. Разговоры о предстоящем пополнении в семье фигуристки и её супруга, олимпийского чемпиона Фёдора Климова ходили давно. На днях сама спортсменка поделилась загадочным постом в социальных сетях, где её фигура выглядела неоднозначно.

«Ну вот, хочу начать активнее вести соцсети. Буду стараться чаще выкладывать «сториз» и делиться с вами повседневной жизнью. Но и буду ждать от вас ответной реакции. Я буду проводить опрос, попозже, чтобы вам было интереснее узнать. И, конечно, жду от вас поддержки», – подписала Тарасова публикацию.

Однако вскоре Евгения вместе с супругом появилась на страницах журнала «Антенна-Телесемь», где и объявила о своем положении!

«Давно планировали ребёнка»

Слухи об интересном положении спортсменки появились давно. Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры в ноябре 2023 года и последнее время выступали только в шоу. Однако в марте спортсмены неожиданно отказались от совместных выступлений: сначала снялись с турнира по шоу-программам «Русский вызов», а затем – и с весеннего тура группы Тутберидзе.

Тем не менее на московском шоу Евгения появилась. И, в общем-то, тогда уже была очевидна причина, по которой фигуристы не катаются. Но порядочная московская публика оставила в тайне секрет спортсменки. А партнёр Тарасовой, Владимир Морозов, продолжал выступать — в частности, появился в роли Артура Грэя в рок-мюзикле Алины Загитовой. И там же намекнул на причины отсутствия своей партнёрши:

«У неё есть свои причины, и они прекрасны, мне кажется. Но это её личное дело. У меня всё в шоу хорошо», — приводит слова Морозова «Спорт-экспресс».

Теперь же сама Тарасова раскрыла свой секрет. По словам фигуристки, беременность стала для неё и её супруга желанной и долгожданной. Однако по наставлениям врачей физические нагрузки Евгении были противопоказаны. Поэтому пришлось практически сразу воздержаться от любых выступлений на льду.

«Мы давно планировали ребёнка. В январе после окончания ледовых шоу я улетела к Фёдору в Сочи, мы сняли домик в горах на выходные, отдохнули. В Москву вернулась в феврале, почему-то сделала тест, и он оказался положительным, причём показал срок беременности в две или три недели.

Когда я узнала, что жду ребёнка, решила, что продолжу кататься до определённого срока, просто в чуть более расслабленном режиме, не делая сложные элементы. Увы, этим планам было не суждено сбыться. Врач категорически запретила физические нагрузки и в первые два месяца прописала практически ничего не делать», – рассказала Тарасова.

«Отношения не стали предметом обсуждения в СМИ и соцсетях»

Семья фигуристов-парников стала настоящей неожиданностью для общественности (но не фигурнокатательной публики, конечно). Долгое время Евгения встречалась со своим партнёром, Владимиром Морозовым. Однако ещё во время совместных выступлений отношения между спортсменами завершились. При этом и Женя, и Вова понимали — их сотрудничество на льду ещё не закончено и они могут многого достичь. Поэтому партнёры решили продолжить кататься вместе.

«Мы оба понимали, что пара на льду из нас очень хорошая, перспективная. Рушить всё, что на было льду, это было прям… В жизни тоже случился, конечно, тяжёлый переломный момент. Я оказалась инициатором, но было сложно. Поговорили, приняли решение, всё это нелегко, но нужно как-то сохранять фигурное катание, потому что у нас были у обоих цели. Да, прошла одна Олимпиада — неудачная, однако завершать в 22 карьеру не хочется, тогда не имеет смысла всё, что произошло до этого», – вспоминала Евгения в подкасте «Произвольная программа».

Вскоре после расставания с Морозовым Тарасову всё чаще и чаще стали замечать в обществе другого парника — Фёдора Климова. Олимпийский чемпион на тот момент уже завершил карьеру и вовсю тренировал пары в Сочи. Вот и Евгения стала частенько бывать в столице зимних Игр – 2014.

Но о романе фигуристы фактически объявили только после заключения брака – поделившись счастливыми фотографиями в социальных сетях. До этого широкой публике было неизвестно об отношениях Евгении и Фёдора. При этом Тарасова и Климов признались, что специально свою любовь не скрывали.

«Мы с Женей не старались специально держать наши отношения в секрете, просто так получилось. Очень хорошо, что наши отношения не стали предметом детального обсуждения в средствах массовой информации и соцсетях», – сказал Климов The Voice.

«Надо найти себя в жизни и делать то, что тебе нравится»

Спустя год после свадьбы с Климовым Тарасова вместе со своим партнёром Морозовым приняла решение о завершении карьеры. Причём фигуристы не стали водить за нос поклонников, оттягивать момент и говорить о приостановке, как сейчас делают многие. А просто чётко и честно признались в подкасте «Произвольная программа» – это всё:

Морозов: Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем её.

Тарасова: Мы завершаем соревновательную карьеру.

Морозов: К сожалению, может, кому-то и к радости, на соревнования мы больше не поедем, выступать не будем. Как пришли к этому? Я просил в прошлом году, чтобы ещё один год мы покатались. Мне хотелось после Олимпиады покататься. Женю не пришлось долго уговаривать. Я попросил: «Жень, давай покатаемся ещё годик, покайфуем на соревнованиях. Без нервотрёпки, без какого-то напряжения». И она сказала «да».

О детях Евгения мечтала давно. Сразу после свадьбы Тарасова призналась, что хочет стать мамой.

«Хочется сохранить полное доверие и обязательно хочется пополнения в нашей семье!» — признавалась Тарасова журналу The Voice.

И теперь мечта фигуристки сбылась! Теперь счастливая Евгения вместе с супругом принимает поздравления и вовсю готовится к пополнению в семье. А часть вещей для первенца Тарасовой и Климову достались от олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова, с которыми пара уже не один год находится в дружеских отношениях. Хочется поздравить ребят и пожелать крепкого здоровья маме и малышу!