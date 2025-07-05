«Сначала они, а потом Кайли с Шаламе». Медведева рассекретила роман с известным танцором?

Кажется, в жизни Евгении Медведевой началась новая счастливая глава. Фигуристка выложила в социальных сетях новую фотосессию с танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым. Подпись к фото намекает, что Евгению и Ильдара связывают не только рабочие отношения.

«Сквозь танец в жизнь», – так подписала романтичные фото Женя. Рассказываем, как в её жизни появился Ильдар и что известно о талантливом танцовщике.

Кто такой Ильдар Гайнутдинов?

Женя и Ильдар работали в паре в проекте «Звёздные танцы» на телеканале ТНТ осенью 2024 года. «Моя партнёрша – очень темпераментная. Когда мне предложили участие в этом проекте, первое, что я спросил – с кем я буду танцевать? И когда мне сказали имя, я такой: «Да ладно! Всё, работаем», – так о Жене Ильдар говорил в первом выпуске проекта. Сама Женя признавалась, что до этого проекта у неё не было опыта танцев, только эксперимент со стрип-пластикой. Искусство танца фигуристка постигала в паре с настоящим профессионалом, и за время проекта они успели хорошо сблизиться.

Вместе Медведева и Гайнутдинов почти добрались до финала проекта, покинув его за выпуск до окончания. Пара сталкивалась с критикой, однако за время работы успела неплохо спрогрессировать. В ноябре 2024 года Женя выступила в паре с Ильдаром на собственном ледовом шоу – один из её выходов был без коньков, на специальной сцене, где ещё выступали и артисты.

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов на шоу, посвящённом 25-летнему юбилею фигуристки Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Осенью прошлого года стало известно, что Евгения Медведева рассталась с фигуристом-парником Дмитрием Чигирёвым. В отношениях они пробыли почти два года. «Так случается в жизни, когда люди понимают, что больше не по пути. Никаких громких скандалов, ничего, просто два адекватных взрослых человека поговорили и поняли, что надо что-то делать. Решили разойтись», – так о разрыве фигуристка рассказала в беседе с Ксенией Собчак.

В это же время появился и проект «Звёздные танцы», а в жизни Медведевой – Гайнутдинов. Слухи о возможных отношениях фигуристки и танцовщика ходили, но подтверждений или намёков не было – вплоть до милой совместной фотосессии.

В комментариях отметились друзья фигуристки. «Я дождалась», – написала Елизавета Худайбердиева. К репосту на своей странице в социальных сетях она добавила фразу «My power couple». «Вот сначала они, а потом – уже Кайли с Шаламе…» – пошутил Артём Федорченко.

Что известно об Ильдаре Гайнутдинове?

Ильдар на год младше Евгении, он родился в Москве и здесь же начал строить свою карьеру. Начинал Гайнутдинов в танцевальной-школе студии Todes, к 14 годам он попал в основной состав балета и стал самым молодым участником за всю его историю. Сейчас Ильдар Гайнутдинов – это ведущий солист коллектива.

Также Гайнутдинов выступал на сцене Большого театра. В постановке «Мастер и Маргарита» Эдварда Клюга он воплотил роль Воланда, а в проекте Postscript станцевал партию Фавна в одноимённом балете.

В качестве танцовщика Гайнутдинов принял участие и в Детском Евровидении, и в классическом варианте конкурса. Ещё в 2013 году Ильдар станцевал в номере конкурсантки от России Даяны Кирилловой. В 2018 году ему удалось выступить в номере Юлии Самойловой на Евровидении в Португалии.

Ильдар Гайнутдинов на сцене Фото: РИА Новости

Танцовщик неоднократно принимал участие в телепроектах ТНТ и других каналов. В 2017 году он занял четвёртое место в проекте «Танцы», будучи самым молодым участником – Ильдару тогда было всего 16 лет! В 2021 году Ильдар стал победителем телевизионного проекта «Dance Революция».

«Порой бывает, что после спектакля я могу влюбиться в своих партнёрш и ещё две недели ходить влюблённый, потому что мы могли что-то такое почувствовать на сцене, что-то искреннее и настоящее. Потом тебе кажется, что что-то происходило очень серьёзное на сцене», – рассказывал Гайнутдинов в одном из интервью. Вполне возможно, что искусство танца помогло создать новую красивую пару.