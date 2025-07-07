«Ещё жива наперекор судьбе». Что нужно Софье Акатьевой, чтобы снова засиять в 18 лет?

Чемпионке России из группы Тутберидзе Софье Акатьевой исполнилось 18 лет! Последние восемь лет Софья тренируется в группе Этери Георгиевны, она прошла вместе со штабом и огонь, и воду, и медные трубы.

На юниорском уровне Акатьева собирала невероятный по сложности контент и устанавливала мировые рекорды, однако в 16 лет столкнулась с тяжёлой травмой и прошла долгий путь, прежде чем вернуться на лёд и вновь соревноваться. «Но если я ещё жива наперекор судьбе», – под такие строчки в прошлом сезоне каталась Соня. Она действительно ещё жива в фигурном катании и, несмотря на все сложности, продолжает радовать болельщиков и биться за место в топе.

Сезон-возвращение у Акатьевой получился не очень ровным. Неоднократно фигуристка допускала ошибки на прыжках, причём не только на элементах ультра-си – иногда из-за волнения вылетали простые тройные. На чемпионате России Софья выдала лучший прокат в сезоне: отказалась от риска, морально собралась, чисто проехала произвольную программу и по итогам турнира вошла в топ-5. Это гарантировало попадание в сборную России, цель-минимум после пропуска целого года.

«Да, травма была, я дважды ломала ногу. Но уже не хочется про это вспоминать. В физическом плане у меня всё было в порядке, в психологическом, конечно, что-то не ладилось. Ощущалось волнение, которого раньше не замечалось, много думала, вместо того чтобы просто выходить и делать. Стало сложнее переносить прыжки, которые я выполняю с лёгкостью на тренировках, на соревновательную арену. Видимо, сказалась потеря ритма, долгое отсутствие опыта выступлений на больших турнирах. Но я верю, что это всё можно побороть», – говорила Акатьева в интервью весной 2025 года.

В свои 18 Софья – высокая, статная и красивая фигуристка. За период травмы она выросла и превратилась во взрослую спортсменку. У неё на самом деле ещё может сложиться в спорте – всё будет зависеть исключительно от её мотивации и её состояния здоровья. На международной арене её юниорские достижения до сих пор никто не может побить. Именно Софье до сих пор принадлежат два юниорских мировых рекорда – за произвольную программу (157,19) и по сумме баллов (233,08).

Софья Акатьева в 13 лет и в 17 лет — за последний олимпийский цикл фигуристка сильно выросла и повзрослела Фото: Дмитрий Голубович, Александр Сафонов, «Чемпионат»

После короткой программы в финале Гран-при России Софье неоднократно задавали вопросы про восстановление и возвращение четверных, и фигуристка дала понять – она собирается кататься долго и постепенно возвращать свои козыри, которые помогут бороться за медали. «Цель – кататься, пока я могу тренироваться и показывать хорошие результаты, прыгать, восстанавливать форму, которая была до. Я ещё не полностью вернулась в ту форму. Восстановление было тяжёлым, думала, что пойдёт быстрее. Значит, такой путь», – подчеркнула Акатьева.

Ключом к дальнейшей успешной карьере может стать именно работа с психологией. Об этом говорила и сама Соня – по ходу сезона было очень тяжело возвращаться из-за того, что она за год отвыкла от больших стартов. Об этом же говорила и капитан команды «белых» Александра Трусова, поддержавшая Акатьеву после неудачного проката.

«У тебя Олимпиада? А когда? Не скоро. Давай, спокойно. Ты переживаешь очень, забей на всё. Не парься. Всё хорошо будет. Я тоже не могу. Я два раза пробовала после Олимпиады, ни разу чисто короткую не откатала. Сложно поддерживать, когда ты взрослеешь. Ничего страшного. Самое главное — работай с головой», — сказала Саша после проката Сони.

В поздравление вставлен видеоотрывок с тренировки, на котором Софья уверенно исполняет тройной аксель – высокий и пролётный, какой у неё был в лучшие годы. Скорее всего, видео недавнее – триксель Акатьева приземляет на льду ЦФК Этери Тутберидзе. Четверной тулуп в прошлом году Акатьева не прыгала в прокате, но выполняла его на разминках. Где-то в недокрут, однако выезды с прыжка были.

В команде Тутберидзе ещё не было российских спортсменок, которые после 18 лет чисто исполняли на соревнованиях четверной прыжок. В целом работа с фигуристками старше этой отметки – это не совсем свойственно для штаба. В 19 лет к успеху на чемпионате мира пришла Элизабет Турсынбаева, но это единичный случай. Этим летом 18-летие отпраздновали и Софья Акатьева, и Аделия Петросян – они как раз могут опровергнуть мнение о том, что в команде Тутберидзе ультра-си могут исполнять только девочки-юниорки. Да и стереотип о долгой карьере тоже можно постараться разрушить. Настрой на это у Сони уже есть.