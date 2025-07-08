Аверина и Соловьёв поженились! Красивую свадьбу посетили Валиева, Бузова и другие

Родилась ещё одна спортивная семья! Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике Дина Аверина вышла замуж за олимпийского чемпиона Сочи в командных соревнованиях Дмитрия Соловьёва. Свадьба прошла под стать паре — в одном из роскошных отелей в центре столицы, из окон которого красовалась Красная площадь.

История любви

В прошлом году на российских экранах спустя годы перерыва возродился канонический проект для нашей индустрии — «Ледниковый проект». Он не только набрал хорошие рейтинги, но и стал судьбоносным для Дины и Дмитрия, которых организаторы поставили в пару. Как спортсмены признались уже после проекта, искра между ними промелькнула буквально с первых тренировочных дней. Однако они оба боялись признаться друг другу в зарождающихся чувствах. Заветный разговор случился уже в самом конце. В итоге сразу после съёмок Дмитрий отправился в совместный отдых с семьёй Авериных, а вскоре пара опубликовала милые фото с поцелуями, чем окончательно расставила все точки над «i».

Новый год пара встречала уже в статусе влюблённых. И затягивать со следующим шагом спортсмены не стали — уже в феврале, в день всех влюблённых, Дмитрий сделал Дине предложение руки и сердца. И после заветного «да» сообщил, что является «самым счастливым человеком во вселенной». Позже он добавил, что они подали заявление в загс и выбрали для этого «красивую дату, чтобы быть самыми счастливыми в этот день». И хоть отношения Авериной и Соловьёва развивались довольно стремительно, их история продолжилась красивой свадьбой.

Обручальные кольца спортсменов Фото: Из личного архива Дмитрия Соловьёва

Яркая свадьба

К торжественному дню Аверина и Соловьёв готовились долго. Дату свадьбы ребята не скрывали, а наоборот — предвосхищали в социальных сетях. В ночь перед их праздником Дмитрий опубликовал фотографию вида из окна, которую мило подписал: «Завтра нас ждёт волшебный день, как и каждый, проведённый с тобой, Дина».

Непосредственно в день свадьбы, 7 июля, спортсмены решили показать публике буквально каждый свой шаг при подготовке. Сестра гимнастки, Арина Аверина в телеграм-канале глянцевого издания Ok! Russia опубликовала процесс сборов, в котором показала, как невесте создавали причёску, макияж, а также проводили индивидуальную фотосессию в свадебном наряде.

Далее нарядные жених и невеста встретились на красивой винтовой лестнице отеля, где позировали для совместных фотографий. На них можно было особенно отчётливо разглядеть, что оба решили остановиться на элегантных образах. Дина появилась в красивом белом платье с асимметричным верхом, длинным шлейфом, открытыми плечами и вышивкой на корсете. а Дима выбрал классический чёрный костюм с бордовой бабочкой.

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв Фото: Из личного архива Дины Авериной

Зал для свадебного торжества был украшен в бело-синих тонах. Везде — на занавесе, около которого влюблённые исполняли свой первый танец, столах и большом праздничном торте — красовались инициалы пары — DD. В процессе торжества спортсмены успели сменить образы. Дина переоделась в белое мини-платье с красивыми узорами, а Дмитрий — в синее поло, чтобы сохранить единую стилистику.

Звёздные гости

На самом торжестве влюблённых, конечно же, присутствовала сестра-близнец Дины Арина Аверина, которая предпочла для свадьбы нетрадиционный лук в тёмных тонах. В итоге гимнастки выглядели как Инь и Янь, чем очень дополняли друг друга. Также на свадьбе был замечен чемпион Европы Дмитрий Алиев, которому приписывали отношения с Ариной. До свадьбы пара не говорила о романе между ними, однако спортсмены то и дело отмечали друг друга в социальных сетях и оставляли милые комментарии под постами.

Арина также выложила видео с подготовки к свадьбе, на котором отметила Дмитрия и мило подписала ролик: «Вся семья в сборе». Этим гимнастка намекнула на то, что фигурист уже в некотором роде часть семьи Авериных. В итоге уже после свадьбы Арина и Дима объявили о начале своего романа, выложив совместные фотографии и подписав их «А+А». Арина поймала букет невесты, а Дима — подвязку. Кто знает, может спортсмены также в ближайшее время решат стать семьёй уже официально.

Дмитрий Алиев и Арина Аверина Фото: Из личного архива Арины Авериной

Кроме того, в числе гостей были замечены чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, гимнаст Никита Нагорный, его жена Дарья, футболист Павел Мамаев с женой, телеведущая Регина Тодоренко. Хореограф Илья Авербух и его жена актриса Елизавета Арзамасова произнесли трогательную праздничную речь со сцены. Добрые слова паре также сказала и известная певица Ольга Бузова, которую можно было заметить в числе гостей. Из интересных фактов: в качестве одного из свадебных подарков паре преподнесли жеребца, а Дина сообщила, что теперь будет носить двойную фамилию — Аверина-Соловьёва.

Дина Аверина, Дмитрий Соловьёв и Ольга Бузова Фото: Из личного архива Ольги Бузовой

«Чемпионат» также присоединяется ко всем поздравлениям новоиспечённой семьи и желает паре долгих совместных лет!