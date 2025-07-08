«Трудно представить лучше». «Ангел» Косторной в финале Гран-при — эталон женской одиночки

Пока фигуристы проводят сборы и ставят программы в летнее межсезонье, «Чемпионат» думает о прекрасном. Предлагаем нашим читателям вспомнить лучшие прокаты наших спортсменов за последние 10 лет. И пусть такие сильные выступления не позволили им стать великими или взять значимую медаль — их выдающееся катание навсегда останется в памяти поклонников как достойное «золотого фонда». Первой героиней рубрики станет уже не одиночница, но всё ещё талантливая фигуристка (и будущая мама) — Алёна Косторная и её знаменитая короткая программа под композиции Макса Рихтера.

Надоедливый «Ангел»

Эту постановку Алёна катала ещё по юниорам, и уже тогда она полюбилась многим поклонникам фигурного катания. Программа, которую поставил Даниил Глейхенгауз, получилась действительно удачной, поэтому её решили оставить на первый взрослый сезон Косторной. После того как по ходу сезона фигуристка добавила тройной аксель, «Ангел» как будто заиграл новыми красками.

Алёна побеждала, а эта программа стала её настоящей визитной карточкой — даже после перехода в парное катание спортсменка решила вернуться к этой постановке. Но в то время, когда Косторная катала «Ангела» по взрослым, он ей совсем не нравился. Как-то в интервью я спросила: что же не так? Как фигуристке может не нравиться её лучшая программа?

Ответ был прост: Алёна просто от него устала. И её можно понять — непросто катать два сезона подряд одно и то же. Однако кому-то это идёт на пользу. Косторной-фигуристке это точно пошло в плюс — с каждым её прокатом в сезоне-2019/2020 она выступала всё лучше и лучше. Особенно прекрасным «Ангел» получился в финале Гран-при ISU в Турине.

Тогда Косторная вышла на лёд первой (из шести). В соперницах — олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка России Анна Щербакова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Да и японка Рика Кихира в то время была достаточно сильна. Каждая из участниц финала имела какой-то козырь в своём арсенале на всей дистанции соревнований. Но только Алёна обладала и смогла воспользоваться главным преимуществом в короткой программе – стабильным тройным акселем.

Алёна Косторная в финале Гран-при ISU в Турине Фото: РИА Новости

Технический прорыв

Важно понимать, что Косторная тогда была безупречна во всех аспектах. Даже на победном чемпионате Европы в Граце ученица Тутберидзе каталась тяжелее (хоть и по баллам набрала чуть меньше Турина). За одну только технику фигуристка получила просто сумасшедшие 49,48 балла! И почти 11 из них ей принёс только стартовый тройной аксель. Его Алёна в своей лучшей форме исполняла, как говорила Татьяна Тарасова, «на полкатка». В Турине спортсменке поставили 2,97 балла надбавки за этот прыжок.

Следующим элементом Косторная сделала тройной лутц – и тоже без вопросов. Даже без неясных и неверных рёбер, коими часто грешили её соперницы — ещё 7,92 в копилке. И каскадом тройной флип + тройной тулуп Алёна набрала 12,65 балла. К прыжкам Косторной не было, да и не могло быть никаких вопросов.

Но уникально в катании Косторной и то, что и помимо прыжков, она обладала выдающимся скольжением. Её сравнивали с Каролиной Костнер и называли надеждой женского одиночного катания. Не было сомнений, что непрыжковые элементы у Алёны будут какого-то другого уровня, кроме как четвёртого. Так и в Турине — фигуристка справилась и с дорожкой шагов, и с вращениями. Всё на высший уровень!

В итоге космическая сумма баллов, которая тогда стала рекордом в короткой программе среди женщин — 85,45. На чемпионате России Алёна каталась так же красиво и получила под 90. Однако никто не забыл про фактор домашнего судейства? Прокат на Европе в Граце был прекрасным. Но всё же не таким, как в Турине. Ведь тогда Косторная показала — на неё никто не ставил из-за отсутствия квадов в арсенале, тем не менее она сильнее всех!

Эталонная программа

«Ангел ты наш! Нежно, сложно, чётко, мастерски, выверенно, профессионально и точно. Каждый шаг точный! Она не давит на лёд, а скользит по нему. В ней сочетается всё. Она выполнила свою задачу. Очень точно делала элементы, всё выглядело точно, это очень большой плюс в короткой программе, так и должно быть. Каждый элемент должен быть вбит в этот лёд. И у неё не сомневаешься, вращается она три оборота или четыре.

Она это делает точно, а все всегда сбиваются. Это потрясающая тренерская работа. Голова работает очень здорово. У неё всё было сделано идеально. Трудно представить лучше в короткой программе. Изумительно», — восхитилась Татьяна Тарасова в эфире Первого канала сразу после выступления Алёны.

«Она приобрела дополнительную лёгкость. Прямо парила надо льдом», — добавил Алексей Ягудин.

А сама Алёна, внимание, осталась недовольна. И это, между прочим, после выступления с мировым рекордом! Правда, расстроили Косторную тренировки накануне финала Гран-при. Такие уж перфекционисты эти фигуристы.

«Недовольна даже не столько самим прокатом, сколько тренировками перед ним. На тренировках не всё получалось. Мне вообще не даются тренировки перед соревнованиями. Бывает хорошо, бывает – не очень. Но рада, что здесь всё удалось. Что касается рекорда, то я иду к своим запланированным цифрам. Мелкими шажками, но иду. Я поставила перед собой цель и буду совершенствоваться. Конечно, я примерно знаю свои оценки при чистых прокатах, однако судьи на разных стартах разные, и это всегда интересно и неожиданно, как оценят твой прокат», — сказала Алёна.

Однако, как бы строга ни была к себе Косторная тогда, её «Ангел» был прекрасен. В Турине фигуристка показала, что не просто так числится в штабе Тутберидзе. У неё не было и впоследствии не появится в арсенале четверных прыжков. Но она брала зрелым женским катанием, безупречным скольжением и точной техникой. А такие прокаты заслуживают того, чтобы о них вспоминали как можно чаще.