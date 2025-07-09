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Интервью с бывшим российским фигуристом Генрихом Гартунгом о переезде в Германию, работе с Бенуа Ришо и планах на будущее

«После Москвы здесь немного грустно». Русский немец Гартунг — о переезде и работе с Ришо
Наталья Боку
Интервью с фигуристом Генрихом Гартунгом
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Бывший россиянин осваивается в Германии.

Генрих Гартунг сменил спортивное гражданство на немецкое в мае 2024 года, когда получил официальное открепление от ФФККР. Теперь бывший российский фигурист ищет себя в Германии. Он первый в истории юниор, который чисто исполнил четверной флип и каскад четверной лутц — тройной тулуп на мировом первенстве в своей возрастной категории.

Во время сборов спортсмен побеседовал с «Чемпионатом» и немецкой журналисткой Татьяной Фладе для журнала «Пируэт» и рассказал, как изменились его тренировки в новой стране, чем ему запомнился Бенуа Ришо и почему в Оберстдорфе грустно после Москвы.

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О работе с Бенуа Ришо

«После чемпионата мира я поехал во Францию для подготовки новых программ, которые ставил Бенуа Ришо. В них было много непривычных для меня движений, я никак не мог их запомнить, поэтому он часто на меня кричал. Бенуа поинтересовался у тренеров, какие элементы мне лучше поставить, и после этого его озарило — он сказал: «У меня есть идея». В моём случае это было скорее «повторяй за мной, поехали».

К тому же он прислушивался к моему мнению: если мне что-то было неудобно делать, мы это меняли. В результате получились прекрасные программы, которые мне очень нравятся. Короткая более расслабленная — под музыку Black Car, Leon Else, предложенную Бенуа. Я получаю удовольствие, когда катаю её!

Но произвольная программа, несмотря на всю серьёзность, мне нравится больше. Мой тренер Нико Улановский сначала хотел поставить что-то в ковбойской тематике, однако мы решили отложить эту идею на будущее. Музыка в программе из сериала Daredevil была выбрана Бенуа и моим тренером, и мне она сразу понравилась. Раньше у меня не было таких серьёзных программ — для меня это первый опыт. Теперь главное — вставить прыжки: в короткую программу — четверной флип и лутц, а в произвольную — два лутца, флип и аксель, возможно, два акселя».

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О планах на следующий сезон

«В юниорах я уже себя показал и в новом сезоне постараюсь отобраться в финал Гран-при. Также хочу проявить себя и на взрослых соревнованиях. Сейчас в межсезонье много работаю над стабильностью прыжков, вращениями и скольжением. Прыжки мне более интересны, но другим элементам тоже приходится уделять много времени — без этого никак».

Генрих Гартунг

Генрих Гартунг

Фото: Наталья Боку, «Чемпионат»

О тренировочном процессе

«По сравнению с Москвой для меня, в принципе, ничего не изменилось: у меня по три льда в день и ещё ОФП. Здесь тренировка длится 50 минут, и за это время я успеваю сделать больше, чем в Москве. Хотя там тренировка была более продолжительная — 1 час 15 минут. Час катаешься, а оставшиеся 15 минут думаешь: «Вроде я уже всё сделал». Здесь времени меньше, однако всё успеваешь, потому что начинаешь делать быстрее».

Про немецкий язык

«Сейчас я нахожусь в Германии. В планах — подучить немецкий, так как раньше мне было не до этого: сдавал экзамены в России. Сейчас проще, потому что погружён в немецкоязычную среду. Когда постоянно слышишь язык, он лучше усваивается. Также пытаюсь общаться с Рией (Риа Шиффнер — тренер Генриха по вращениям. – Прим. «Чемпионата»), но пока получается не очень хорошо».

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Про получение паспорта

«В данный момент нахожусь в Германии по визе. Сейчас работаем над получением вида на жительство. Существует два возможных пути: через статус этнического немца или по обычной процедуре — через постоянное проживание и работу в Германии. Мы двигаемся в обоих направлениях. В будущем надеюсь получить гражданство Германии. Хотелось бы сделать это до Олимпиады, но как будет — так будет. Я не зацикливаюсь на этом, мне всего 17 лет, и всё ещё впереди. Для меня главное — оставаться здоровым и избегать травм».

О Москве и Оберстдорфе

«После Москвы немного грустно — там жизнь более суетная. Здесь всё по-другому: спокойнее, размереннее, все двигаются в своём темпе, а мне хочется какого-то движения. В Оберстдорфе я в основном тренируюсь и сплю — времени ни на что другое практически не остаётся. Приезжаю сюда не в первый раз, поэтому местная красота и горы меня уже не особо удивляют. В горы на самом деле ни разу не поднимался, но планирую».

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