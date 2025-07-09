Самая любимая пара фигурного катания: Игнатовы, Косторная и Куница, Валиева и Нестеров

Это межсезонье выдалось особенно ярким на события в личной жизни российских фигуристов. Кто-то находится в ожидании ребёнка, кто-то играет свадьбу, а кто-то впервые раскрывает публике свои романтические отношения. В связи с этим «Чемпионат» предлагает выбрать пару фигурного катания, за жизнью которых вам нравится следить больше всего.
В нашем рейтинге вы найдёте как тех, кто давно состоит в браке, так и тех, кто буквально с недавнего времени находится в отношениях. Кроме того, мы решили включить в подборку не только пары, оба партнёра в которых занимаются фигурным катанием, но и тех кто, связал свою жизнь с представителями других видов спорта.
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Александра Трусова и Макар Игнатов
Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова и её муж, вице-чемпион России Макар Игнатов, поженились в августе 2024 года буквально после нескольких месяцев отношений. Зимой текущего года стало известно о беременности девушки. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором будущие родители узнали, что ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна уже этим летом.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Серебряные призёры Олимпийских игр начали встречаться в 2014 году, когда и встали в пару. Для того чтобы добиться главных успехов в своей карьере, паре пришлось скатываться долгие годы. В итоге, помимо вице-чемпионства на Играх, они стали чемпионами мира и двукратными чемпионами Европы. После завершения карьеры в 2022 году фигуристы наконец-то сыграли свадьбу, а потом погрузились в активное участие в ледовых шоу.
Алёна Косторная и Георгий Куница
Алёна и Гоша с детства тренировались вместе в группе Этери Тутберидзе, но начали встречаться только в 2022 году. В августе 2023-го они поженились, а в конце апреля этого года после одного из шоу Плющенко оригинально сообщили в соцсетях, что наконец-то станут родителями. В начале мая пара провела гендер-пати, где узнала, что у них будет мальчик. До сих пор, несмотря на положение девушки, фигуристы продолжают исполнять некоторые элементы парного катания, в частности высокие поддержки.
Арина Аверина и Дмитрий Алиев
Чемпион Европы Дмитрий Алиев буквально в это межсезонье начал встречаться с многократной чемпионкой мира и Европы в художественной гимнастике Ариной Авериной. Пара какое-то время официально не объявляла об отношениях, но спортсмены то и дело отмечали друг друга в социальных сетях и оставляли милые комментарии. Также Дмитрий в качестве гостя со стороны семьи появился на свадьбе сестры Арины Дины, после которой они уже официально рассказали всем о своём романе.
Евгения Тарасова и Фёдор Климов
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Тарасова и олимпийский чемпион Сочи в командных соревнованиях Фёдор Климов в 2022 году буквально ошарашили своих поклонников неожиданным известием о своей свадьбе. Ранее спортсмены ни разу не намекали о своих отношениях. В нынешнем году, когда Евгения отказалась от участия в ледовых шоу, многие подумали, что девушка может находиться в интересном положении. Несколько дней назад фигуристка опубликовала фото с округлившимся животом и рассекретила тот факт, что действительно станет мамой в ближайшее время.
Оксана Домнина и Роман Костомаров
Фигуристы были знакомы с 2001 года, но отношения у них завязались только в 2007-м. В 2011 году у Романа и Оксаны родился первый ребёнок. Появление дочери не смогло спасти их союз, спортсмены разошлись и закрутили новые романы. Однако поняли, что друг без друга не смогут, и решили попробовать заново построить отношения. В итоге Оксана и Роман обвенчались, стали родителями долгожданного сына, а также пережили страшный период, когда Костомаров перенёс страшную болезнь, из-за которой остался без рук и ног. Именно благодаря семье Роман смог морально оправиться от этого горя.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
Фигуристы объединились в пару в 2010 году, долгое время скрывали чувства сначала друг от друга, а потом уже – и от фанатов, которые начали особенно активно следить за ними после победной Олимпиады в Сочи. Но в августе 2015 года спортсмены наконец-то рассекретили свои отношения и объявили о скорой свадьбе. С тех пор у них родилось трое детей – Анжелика, Теодор и Лео. При этом звёздные родители не бросили фигурное катание, продолжили тренировать и иногда выступать в шоу.
Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв
Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина и олимпийский чемпион Сочи-2014 фигурист Дмитрий Соловьёв буквально за шесть месяцев нынешнего года прошли все главные стадии отношений – на «Ледниковом периоде» встали в пару, влюбились, начали встречаться, объявили о помолвке. А на днях пара наконец-то заключила брак и сыграла свадьбу.
Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный
Фигуристы начали встречаться в 2023 году и достаточно скоро после этого образовали свой дуэт на льду. Из-за того, что расставание ледового дуэта Ирины с предыдущим партнёром Дарио Чиризано получилось громким и неприятным, многие зрители подумали, что это предвещает не очень плодотворное сотрудничество Иры и Дэвида. Однако паре удалось пережить трудности и уже в первый полноценный совместный сезон забраться на подиум чемпионата России.
Елена Радионова и Константин Кучаев
Чемпионка России Елена Радионова и известный футболист Константин Кучаев познакомились в 2018 году. Спортсмен долго пытался завоевать девушку, которая всю жизнь сознательно отказывалась от отношений. Однако со временем футболисту всё же удалось очаровать чемпионку. В итоге в 2020 году Лена и Костя выложили первую совместную фотографию, в 2023 году сыграли свадьбу, а летом 2024 года впервые стали родителями. У пары родилась дочь.
Елизавета Туктамышева и Пётр Гуменник
Слухи о том, что чемпионка мира Елизавета Туктамышевой и многократный призёр чемпионатов России Пётр Гуменника состоят в отношениях, появились в конце мая. Несмотря на то что позднее Елизавета призвала не верить появившимся новостям, оказалось, что девушка приехала вместе с Петром в Калифорнию, где тот проходил сборы у известного советско-американского тренера Рафаэля Арутюнян. Также пара вместе находилась на катке, где было сделано несколько их совместных фото.
Камила Валиева и Никита Нестеров
Слухи о романе 19-летней чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой и капитана хоккейного клуба ЦСКА 32-летнего Никиты Нестерова начали ходить ещё зимой, когда фигуристку несколько раз замечали на матчах Никиты. Несмотря на то что свои отношения Валиева и Нестеров никак не комментировали, недавно появилось совместное фото спортсменов с отдыха, который они проводили в Венеции с друзьями.