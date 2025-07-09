Самая любимая пара фигурного катания: Игнатовы, Косторная и Куница, Валиева и Нестеров

Это межсезонье выдалось особенно ярким на события в личной жизни российских фигуристов. Кто-то находится в ожидании ребёнка, кто-то играет свадьбу, а кто-то впервые раскрывает публике свои романтические отношения. В связи с этим «Чемпионат» предлагает выбрать пару фигурного катания, за жизнью которых вам нравится следить больше всего.

В нашем рейтинге вы найдёте как тех, кто давно состоит в браке, так и тех, кто буквально с недавнего времени находится в отношениях. Кроме того, мы решили включить в подборку не только пары, оба партнёра в которых занимаются фигурным катанием, но и тех кто, связал свою жизнь с представителями других видов спорта.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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