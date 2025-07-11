Туктамышева почти всю жизнь под защитой Мишина. Профессор — эталон тренера в России

Елизавета Туктамышева «зависла» на даче у Алексея Мишина: сходила в баню, покормила гусей и поела шашлык. Таковы будни чемпионки мира 2015 года и её экс-тренера. И вдруг редакция «Чемпионата» задумалась, а какие тренерские традиции есть в российском фигурном катании? Как наставники воспитывают чемпионов и заканчиваются ли их отношения после завершения спортивной карьеры?

Ищем ответы и вспоминаем, как Туктамышева сама стала тренером, а Тутберидзе отстранилась от своих учениц после болезненного расставания с Медведевой.

Тренеры «старой школы» воспринимают учеников как своих детей

Взаимоотношения тренера и спортсмена — тема неоднозначная, и так будет, пожалуй, всегда. Среди болельщиков регулярно поднимаются вопросы о гуманности подходов некоторых специалистов или, наоборот, о силе мотивации атлетов, которые затрагивают в том числе и работу с тренером в команде.

В фигурном катании отношения между наставником и учеником не менее сложные, чем в любой другой дисциплине. Особенно когда речь идёт про российский спорт, ведь у нас в стране сложился особый стиль тренерства, так называемая русская школа фигурного катания. На неё равняются многие иностранные специалисты, так как она приносит плоды. Вместе с тем она вызывает споры вокруг жёсткости в отношении юных фигуристов. Все помнят кейс Евгении Медведевой, которая открыто заявляла, что в России и в Канаде к тренировкам относятся диаметрально противоположно. И этот случай не единственный — один из тысячи.

Евгения Медведева и её экс-наставники Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Принято считать, что наши специалисты «подпинывают» тех, кто обленился или потерял настрой, или просто встал не с той ноги, отчего идти на каток неохота. За рубежом полагают, что российские наставники зачастую равнодушны к эмоциональному и ментальному состоянию фигуристов и ориентируются только на результат. Однако это совсем не так.

Тренеры «старой школы» воспринимали и продолжают воспринимать учеников как своих детей. Тамара Москвина, которая выхаживала Елену Бережную после страшной травмы. Татьяна Тарасова, у которой дома гостил не только Алексей Ягудин, но и все-все её подопечные. Алексей Мишин, который помогал Евгению Плющенко стать тем, кем он является сейчас. Перечислять можно вечно.

Мишин продлил карьеру Туктамышевой и сделал из неё тренера

Профессор, к слову, сделал воспитание своих учеников стилем жизни. Его тандем с Елизаветой Туктамышевой стал примером того, какой должна быть карьера фигуриста. Мало того, что Алексей Николаевич пережил все подростковые проблемы спортсменки, так и довёл её до солидного в женском одиночном катании возраста. Лиза, как говорил сам тренер, стала «статуей свободы» для атлеток старше 20 лет. Туктамышева оказалась чемпионкой мира в нежном возрасте, а спустя шесть лет взяла серебро турнира.

За все годы у Мишина её даже не посещала мысль сменить наставника. Просто уйти из спорта — да, как и у большинства именитых фигуристов, но не от Профессора. По признанию обоих, их отношения построены на взаимном уважении, что и сделало их такими крепкими.

Алексей Мишин и Елизавета Туктамышева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Что особенного в Алексее Николаевиче? То, как чётко он всегда подмечал корень проблем в технике, и, конечно, его мудрость и спокойствие в критических моментах. Это годы практики, тоже хочу когда-нибудь быть такой же умиротворённой, даже когда что-то идёт совсем не по плану. Это не только в тренерстве, но и по жизни. Он всегда реагирует очень грамотно», — рассказывала Лиза.

Она в любой момент может обратиться к наставнику за советом, причём не только по профессиональным вопросам. Совместное времяпрепровождение для них не в тягость. Да что уж говорить — на выходных Туктамышева отдыхала душой и телом на даче Мишина, не забыв про сочный шашлык и традиционную русскую баню.

Из тренера Алексей Николаевич превратился в друга для Лизы, а с недавних пор и в коллегу — чемпионка мира — 2015 работает с фигуристами в «Звёздном льду», продолжая развивать свои навыки по другую сторону бортика.

Тутберидзе даёт молодым шанс, а Соколовская — обмен опытом?

Тем не менее нельзя сказать, что культуры заботы о своих подопечных среди тренеров нового поколения не существует. Просто она перешла в другие плоскости. Этери Тутберидзе, например, после расставания с той же Евгенией Медведевой решила сделать отношения с учениками более формальными, однако при этом ей небезразлична судьба фигуристов. Этери Георгиевна регулярно приглашает бывших и действующих спортсменов на своё шоу, позволяя им зарабатывать. Но, кроме этого, она даёт шанс талантливым атлетам повторить её успех на тренерском посту. Полина Цурская вернулась в «Хрустальный» воспитывать молодых и голодных до побед. Артемий Пунин, Адьян Питкеев, Полина Шелепень, да даже Юлия Липницкая — все тренируют, и без базы, которая была получена у Тутберидзе, это вряд ли получилось бы.

Когда-то Тутберидзе тренировала Адьяна Питкеева, а теперь он сам активно тренирует, только уже в другой команде Фото: РИА Новости

Светлана Соколовская очень трепетно относится к своим ученикам. Её тандем с Марком Кондратюком — идеальный пример того, когда наставник и фигурист знают, чего хотят, и понимают, как этого добиться. Весёлое интервью, где Светлана Владимировна признавалась, что сама очень боится ехать впервые на Олимпиаду, стало в какой-то степени пророческим: в Пекине Марк и его тренер и правда «как-то разобрались» — так, что Кондратюк выдал прокаты жизни в команднике.

Соколовская проявила себя не только как тонкий психолог, но и как хороший тактик. Своим ученикам она предлагает отличный вариант для обмена опытом — для этого она тесно сотрудничает с Евгением Рукавицыным. Эти сборы на две группы помогают спортсменам не только технически и артистически развиваться, но и налаживать социальные связи — разве это не важно?

Конфликтов спортсменов с тренерами, конечно, не избежать, однако хотелось бы, чтобы они были сугубо профессиональными и по возможности незначительными, тогда и результаты фигуристов станут ещё выше.