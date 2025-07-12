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Прокат Кондратюка на Кубке Первого канала — 2021, который сделал его звездой: слёзы Медведевой, подготовка к Олимпиаде

Подвиг Кондратюка на Олимпиаде — второстепенное событие. Как Марк довёл Медведеву до слёз?
Екатерина Авдонина
Как Марк Кондратюк довёл Медведеву до слёз
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У ученика Светланы Соколовской были прокаты и артистичнее, и техничнее. Но именно на Кубке Первого канала — 2021 зажглась его звезда.

Пока фигуристы проводят сборы и ставят программы в летнее межсезонье, «Чемпионат» думает о прекрасном. Предлагаем нашим читателям вспомнить лучшие прокаты наших спортсменов за последние 10 лет. И пусть такие сильные выступления не позволили им стать великими или взять значимую медаль — их выдающееся катание навсегда останется в памяти поклонников как достойное «золотого фонда». Вторым героем рубрики станет одиночник, который добился своих главных наград на других стартах, но стал звездой именно во время развлекательного турнира. И это Марк Кондратюк со своей произвольной программой «Чёрный лебедь».

«Русский андеграунд», который довёл Медведеву до слёз

До Кубка Первого канала — 2021 имя Марка Кондратюка было неизвестно широкой аудитории. Фигурист успел блеснуть на чемпионате России, неожиданно поднявшись на третью ступень пьедестала, однако болельщикам ещё только предстояло свыкнуться с мыслью, что в российском мужском одиночном катании появилась восходящая звезда.

Именно поэтому даже на развлекательном турнире капитаны команд не спешили делать ставку на ученика Светланы Соколовской. В группу к Евгении Медведевой Кондратюк попал по остаточному принципу. Но именно он стал героем дня.

Современная версия «Чёрного лебедя» — более динамичная и вместе с тем мрачная, даже напряжённая — стала той постановкой, которая дала понять: новое поколение фигуристов и тренеров готовы «перерабатывать» «золотой фонд» и делать из них свежие шедевры. Именно в этой трактовке классики мы увидели намёки на собственный стиль Кондратюка — ломаные линии, резкие движения и слегка куцые шаги, которые работают на ритмику танца. Марк выложился на полную, и это возымело эффект — Максим Траньков, который выступал ведущим турнира, сорвал голос, а Евгения Медведева и Анастасия Скопцова расплакались от наплыва эмоций.

«Звезда родилась! Всех размазал по льду. Это русский андеграунд», — так описал выступление спортсмена Траньков.

Евгения Медведева на Кубке Первого канала — 2021

Евгения Медведева на Кубке Первого канала — 2021

Фото: РИА Новости

Меж тем Медведева смогла связно говорить только на пресс-конференции:

«В общем, я знала, что существует Марк, что он очень классный, но как он катается, я не видела. Рада, что в нашем мужском одиночном катании появляются такие звёздочки, которые так здорово передают эмоции. От него сегодня был мощный выброс энергии. Этим можно объяснить мои эмоции», — рассказывала она.

Сам Кондратюк был удивлён и одновременно польщён такой реакцией:

«Если честно, не мог представить такое. Года два-три назад смотрел выступления Жени Медведевой по телевизору — не мог представить, что когда-то я буду кататься, а она будет плакать. Я рад, что попал в команду Жени: она мне помогла, а сейчас я старался помочь ей», — говорил он.

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Кондратюк готовился к прорыву на Олимпиаде уже тогда

Так что же показал Марк, помимо необычной пластики и умения слушать музыку? Технику — ещё недоработанную, специфическую, но ставшую хорошей базой для дальнейших прорывов. Фигурист исполнил три квада: тулуп и два сальхова, один из которых — в каскаде. Причём GOE за эти элементы варьировались от +3 до +4. Также ученик Светланы Соколовской продемонстрировал триксель, а ещё — умение делать каскады со сложными заходами. Техническая оценка этого проката перевалила за сотню, а общий результат оказался очень внушительным — 196,23 балла.

Казалось бы, мы и в дальнейшем видели выступления со 100+ за технику, и не только от Кондратюка, и пятиквадку от Марка наблюдали, так почему именно этот момент стал знаковым? В том и дело — прокат четырёхлетней давности задал тенденцию, вселил надежду на то, что в мужском одиночном в России настал период роста.

Фигурист не только себя подготовил к триумфу на чемпионате Европы и Олимпиаде, но и дал стимул развиваться другим. В Пекине Кондратюк в критический момент показал 100-процентную результативность, а затем продолжил двигаться вперёд, даже несмотря на огромные проблемы со спиной.

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Марк — это новая эпоха экспериментов с постановками

Подводя итог, можно сказать, что именно «Чёрный лебедь» — главная постановка от Марка Кондратюка. Конечно, есть олимпийские программы, есть даб-степ, турецкие мотивы, арт-эксперименты и многое другое, однако эти работы появились благодаря тому, что премьера творческого подхода фигуриста, у которого, очевидно, альтернативный взгляд на искусство, прошла успешно. Эксперты, коллеги по цеху, болельщики — все приняли перформанс Кондратюка положительно. Впоследствии Марк нашёл свой стиль и стал символом начала новой эпохи в хореографии в фигурном катании.

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