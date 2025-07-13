Ученик Плющенко готовит «техническую бомбу» к сезону. А что у будущих олимпийцев?

Не все готовы раскрывать, какие прыжки станут вставлять в программы, но и так понятно — четверных будет немало. У кого самые сложные?

Старт олимпийского сезона не за горами, поэтому накал страстей постепенно увеличивается. Подготовительные работы не прекращаются ни на секунду — фигуристы накатывают программы и оттачивают элементы. При этом интригу несут не только постановки, но и технические наборы. Вопрос стоит остро: будут ли спортсмены экспериментировать с многооборотными прыжками и смогут ли вообще восстановить самые сложные из них?

«Чемпионат» собрал всю актуальную информацию о форме именитых фигуристов и сделал вывод — нас ждёт много интересного. От дебюта ученика Евгения Плющенко Никиты Сарновского по взрослым до тайн подготовки будущих олимпийцев.

Алиев и Угожаев пошли по старшим квадам

Конечно, самые сложные прыжки исполняют юные фигуристы — это аксиома. На которую почему-то не обращает внимания Дмитрий Алиев. Ученик Евгения Рукавицына, несмотря на сложности с психологией, да и с техникой, будем откровенны, похоже, смог побороть кризис. Сначала Дима порадовал видео с идеально исполненным четверным тулупом, а затем «добил», приземлив прекрасный четверной лутц.

Старший квад стал визитной карточкой Алиева, но на соревнованиях в прошлом сезоне мы его почти не видели или имели неудовольствие наблюдать разобранную впоследствии программу. Хочется надеяться, что в этот раз Дима стабилизирует элемент, и тогда большие победы не заставят себя ждать — в артистизме Алиев среди наших одиночников не знает равных.

Меж тем технический гений Николай Угожаев даже и не думает снижать планку. Фигурист в межсезонье спокойно прыгал два старших четверных — лутц и флип, а также младший — тулуп. Наверняка и другие квады готовятся, так что можно констатировать — Коля в форме не потерял ни на йоту. Нужны классные постановки и более продвинутая хореография.

Сарновский бросит взрослым смелый вызов

Меж тем молодые и голодные до побед наступают на пятки. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко порадовал новостью: его ученик Никита Сарновский выступил по взрослым в будущем сезоне. И есть ощущение, что он не просто дебютирует, а бросит вызов опытным одиночникам. Во всяком случае, пока кажется, что он готовит «техническую бомбу»: он прыгал четверные лутц и флип сольно, а ещё показывал сумасшедшие каскады из квад-лутца и двух трикселей или из четверного тулупа, тройного и двойного акселей.

Его коллега Лев Лазарев не отстаёт: воспитанник Сергея Давыдова скрутил три квада — лутц, сальхов и тулуп, а также продемонстрировал аксель 3,5.

Вот только вряд ли взрослые фигуристы так просто пропустят бывшего юниора в лице Сарновского. Артём Ковалёв восстанавливается после травмы, и вот результат: четверные сальхов и тулуп и тройной аксель. Иван Попов показал крепкий тулуп в четыре оборота.

Горбачёва и Петросян не раскрывают карты

Конечно же, самое пристальное внимание – к подготовке фигуристов, допущенных до олимпийского отбора. Но пока они скрываются – и правильно делают. Лишь Аделия Петросян как-то обмолвилась, что хотела бы восстановить свой коронный четверной флип, однако пока нет ни одного видео с тренировок от подопечной Этери Тутберидзе.

Алина Горбачёва тоже хранит молчание о своих квадах, но показывает, что не сидит на месте. После перерыва спортсменка уже вернула тройные флип и риттбергер.

Зато фигуристки помоложе радуют необычными элементами. Елена Костылева, например, попробовала четверной аксель на удочке в зале. На льду она прыгнула квад-сальхов. А Мария Елисова неожиданно приземлила сложнейший каскад из двух ультра-си — трикселей.

Молодые парники против самых опытных?

Арина Парсегова, с одной стороны, легко исполняет элементы, которые многим одиночницам не под силу (фигуристка справилась с акселем в три с половиной оборота), а с другой – те, которые сложны для представителей парного катания. Так, Арина выучила выброс лутц.

К слову, такой элемент даже опытным приходится восстанавливать и стабилизировать долгое время. Например, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский столкнулись с тем, что именно этот выброс путал им карты. В новом сезоне они определённо попробуют это исправить, так как уже показали, что работают над ним.

Неизвестно, как поживает четверной выброс от Саши и Димы, однако элементы ультра-си мы, вероятно, увидим в этом году. Таисия Гусева и Даниил Овчинников продемонстрировали качественную четверную подкрутку, что не может не вызывать восхищения.

Что ж, очевидно, напряжение возрастает, и все стараются выложиться на максимум. На соревнованиях точно скучно не будет.