Щербакова сделала Китаю ледовый подарок. Почему из-за него встрепенулись фанаты Загитовой?

Анна Щербакова уже в который раз покоряет Китай! В страну, где российская фигуристка выиграла Олимпиаду, она отправляется каждый год, а то и чаще. Связи Щербаковой с Китаем очень крепки: она не раз ездила в разные города с мастер-классами, а в этом году посетила церемонию приветствия в честь прибытия в Москву китайского лидера Си Цзиньпиня.

Как прошла новая поездка олимпийской чемпионки в Поднебесную и почему после премьеры нового номера встрепенулись болельщики Алины Загитовой, разбираемся вместе с «Чемпионатом».

Новая поездка принесла новый контент: на шоу в Цзинане Анна представила новый показательный номер, настоящий эксклюзив – постановку в китайском стиле под музыку, исполняемую на гучжэне, национальном музыкальном инструменте.

В программе нет прыжков, но зато есть взаимодействие с большими полотнами ткани, акцент на хореографию рук и фирменные спирали Щербаковой.

Вторым номером на шоу Аня исполнила «Белоснежку» – сольный номер этой героини она катала на шоу «Сказки Плющенко» этой весной. После шоу фигуристка была буквально нарасхват – сначала раздавала автографы, а затем провела полноценную фотосессию.

Фигуристку всегда очень тепло принимают в Поднебесной. Вот и сейчас море цветов и подарков получила Анна после выступления.

Откуда болельщики Алины Загитовой обнаружили в номере заимствования и есть ли они на самом деле?

В 2023 году Алина представила китайской публике новый показательный номер на музыку из фильма «Дом летающих кинжалов». Премьера состоялась на шоу Magic on ice в Пекине, затем с этой постановкой Загитова выступала в туре «Чемпионы на льду» по городам России. Часть болельщиков посчитали, что новый номер Щербаковой имеет слишком много общего с той постановкой Загитовой. А как на самом деле обстоят дела?

В первую очередь в глаза бросается похожая цветовая гамма нарядов – и Аня, и Алина выбрали оттенки голубого. На нарядах есть вышивка, они оформлены в китайском стиле, ведь создавались под номер с элементами местного танца.

Алина Загитова выступает с номером «Дом летающих кинжалов» на шоу «Чемпионы на льду» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И Аня, и Алина делали свои номера эксклюзивно для китайской публики. Но при каком-то первом внешнем сходстве сами номера совершенно разные. В номере Алины много отсылок к оригиналу – фильму «Дом летающих кинжалов», платье очень похоже на то, что было в картине, вплоть до тех самых длинных синих рукавов-полотен.

Аня же выступала под композицию, название которой можно перевести с китайского как «Цветок жасмина» – отсюда и вышитые цветы на платье, и общая цветовая гамма. Сами полотна закреплены на вееры, с которыми фигуристка взаимодействует в начале номера и в концовке.

Так что никакого плагиата нет, номера просто сделаны в похожем стиле и для одной целевой аудитории, только и всего. На международной арене показательный под «Дом летающих кинжалов» был у американки с китайскими корнями Карен Чен, эту музыку и стилистику не раз брали фигуристы из самых разных стран. Вот теперь попробовала и Аня.