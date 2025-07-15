«До миллиметра чувствовать друг друга». Синицина и Кацалапов выдали танго на все времена

Если до этого в рубрике были прокаты одиночников, то сейчас переходим к танцам. Какой прокат российской пары вам приходит на ум, когда вы слышите слово «танго»? Наверняка многие вспомнят постановку-вихрь от Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в сезоне-2018/2019.

Они тогда только входили в новый цикл, полные надежд – на Олимпиаду в Пхёнчхане пара не отобралась, впереди было ещё четыре года работы…

Секретная формула проката, который останется в истории: качественная постановка + эмоциональная отдача + чистая техническая часть. Результат в виде медали, конечно, тоже важен, но он уходит на второй план по сравнению с тем, как спортсмены оставили себя на льду.

Над ритм-танцем Синициной и Кацалапова была проделана колоссальная работа. Для постановки Александр Жулин использовал танго Астора Пьяцоллы Verano Porteno, а в работе над самим танцем паре помогали чемпионы мира по аргентинскому танго Сагдиана Хамзина и Дмитрий Васин. По словам Васина, благодаря уверенности Никиты они решились добавить в постановку специфические детали, которые на льду сделать очень сложно, ведь можно запросто порезать партнёра.

«На мой взгляд, если в танго мужчина «не ест» женщину во время танца — он с ней не танцует. Для меня то, как Никита смотрит на Викторию, во многом делает танец», – говорил Васин в интервью «Матч ТВ».

В Сайтаме Вика и Никита выдали лучшее танго в своей карьере. Атмосфера ли так повлияла, отзывчивая публика, работа на катке днями и ночами, а может быть, и всё сразу – но прокат действительно впечатлил всех, в том числе и судей.

Танго романтика — тот ритм-танец, который удался Виктории и Никите на все 100% Фото: РИА Новости

Первый же элемент танца – параллельные твиззлы, на которые все болельщики смотрели с замиранием сердца. На предыдущем соревновании Кацалапов допустил на элементе падение, рухнул так, будто его подстрелили – и пара из-за этого лишилась огромного количества баллов. Слегка пошатнувшись в начале, Кацалапов довёл секцию до конца, и дальше они с Синициной больше не позволяли себе расслабиться даже на малую долю секунды.

Технически к прокату вообще было не прикопаться – все дорожки шагов – на максимум, все кей-поинты были засчитаны, поддержка – тоже на четвёртый уровень сложности и хорошие плюсы. К чемпионату мира всё было доведено до идеала.

«Это просто восхитительно, невероятно, у меня не хватает эпитетов! Именно такого танго мы ждали от этих ребят», – так говорила о выступлении Екатерина Боброва, которая комментировала тот ЧМ в прямом эфире.

Благодаря отличным прокатам Виктория и Никита завоевали первую медаль такого крупного старта, как ЧМ Фото: РИА Новости

«Рискну даже сказать – это не просто заявка, в истории танцев на льду этот прокат может остаться как одно из самых ярких танго. Не говорю, что самое, но десятка лучших танго за историю фигурного катания – это, в принципе, 100%», – восхищался Андрей Журанков.

Особое впечатление как раз произвела хореография с добавлением классических вещей из танго на паркете – например, ганчо (движение, при котором нога танцора, ударяясь о ногу партнёра, образует крюк). «Это очень сложно, это очень опасно. Партнёр с партнёршей должны настолько до миллиметра друг друга чувствовать», – объясняла Боброва. Всё это Синицина и Кацалапов выполнили с хирургической точностью и на высокой скорости, будто были и вовсе не на коньках, а на паркете.

83,94 балла – этот результат стал их лучшим в совместной карьере на тот момент, больше Вика и Никита получали только на российских стартах. На весь протокол – только четыре оценки «+2» от судей, все остальные – выше. А в компонентах у российской пары даже появились две десятки – одна за композицию, одна – за интерпретацию музыки.

«Лучший прокат в сезоне: ехали легко, лёд потрясающий, публика, о которой, наверное, здесь, в Сайтаме, уже сотня спортсменов до нас сказала, всё это помогало, мотивировало. Мы много готовились, на короткой программе это сказалось хорошо — наконец-то всё сделали чисто», – так о выступлении высказался в микст-зоне Кацалапов.

Благодаря такому классному прокату Виктория и Никита завоевали первую для российских танцев на льду медаль ЧМ с 2013 года. Впереди у них будет ещё финнстеп, который принесёт золото ЧЕ и ЧМ, будет полуночный блюз, с которым удастся взять серебро Олимпиады. Но танго из Японии останется яркой визитной карточкой.