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Александра Трусова и Макар Игнатов снялись в кино: Евгения Медведева, Ирина Роднина, Нейробатя

Трусова начала покорять мир кино! Она снялась в фильме и уже получает новые предложения
Соня Касаткина
Александра Игнатова начала покорять мир кино
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Ещё одна фигуристка вслед за Родниной и Медведевой.

Одна из самых популярных фигуристок современности, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Игнатова (Трусова) не скучает, находясь на последних неделях беременности. «Чемпионат» писал, что даже в такой период она активно участвует в различных мероприятиях и не сидит дома. Уже состоялись музыкальные премии, кэмпы, светские вечеринки, дни рождения и гендер-пати с участием спортсменки. Теперь выяснилось, что у девушки появилась ещё одна сфера интересов — кино. Она хочет развиваться в этом направлении как сейчас, находясь в положении, так и после рождения ребёнка.

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Снялась вместе с Самбурской и Wylsacom

В августе 2024 года стало известно, что Александра Трусова и её муж, вице-чемпион России Макар Игнатов, примут участие в съёмках нового кинофильма. В этот момент компания DUDKA FILMS начала работу над фантастической комедией «Нейробатя». В описании картины говорится, что она расскажет историю айтишника-невротика Гриши, который создает уникальную нейросеть, способную переселять сознание человека в «умные» устройства. Однако тестировать это изобретение ему придётся на собственном папе.

Уже на тот момент был известен актёрский состав фильма. Главную роль исполнил Денис Власенко. Также в картине должны были сыграть Валентина Ляпина, Виталий Хаев, Настасья Самбурская и Александр Обласов. Кроме того, к участию были приглашены представители не из мира кино — блогер Wylsacom, а также Александра и Макар Игнатовы. Вопрос, в каком именно образе появятся звёзды, создатели решили оставить открытым.

Съёмки фильма состоялись в августе 2024 года. Уже тогда появились первые фотографии фигуристов с площадки, а также стала известна запланированная дата премьеры — 14 ноября 2025 года. Однако по неизвестным причинам релиз был перенесён.

Александра и Макар Игнатовы

Александра и Макар Игнатовы

Фото: Из личного архива Вячеслава Харитонова

В итоге только недавно производители фильма официально объявили, что премьера картины состоится 17 июля 2025 года. В честь этого за несколько недель до начала проката в Сети появился трейлер, в котором впервые засветились Саша и Макар. Также в анонсе сообщалось, что спортсмены появятся в качестве камео-персонажей.

В преддверии премьеры Александра также решила поделиться своими впечатлениями об участии в съёмках. Отдельный акцент спортсменка сделала на том, что они с Макаром планируют активно развиваться в сфере кино и уже получили несколько новых предложений о сотрудничестве.

«Уже завтра во всех кинотеатрах страны выходит комедия «Нейробатя», в которой мы с Макаром сыграли эпизодические роли – камео. Это был наш первый опыт съёмок в кино. Но мы уверены, что это лишь начало нашего пути в мире кинематографа, потому что уже поступают новые предложения. А хотели бы вы видеть нас с Макаром на большом экране или в каком-нибудь сериале?» – написала Трусова на личной странице в соцсетях.

Готова стать актрисой

Если Александра планирует всерьёз заниматься съёмками в новых кинопроектах, ей придётся многое изменить в своей жизни. Во-первых, необходимо определиться с типами ролей, которые ей могут предлагать. Конечно, всегда можно сыграть саму себя или вновь появиться в камео — для этого не требуется много времени или особых усилий. Однако зрителю вряд ли будет интересно смотреть множество фильмов, совершенно не связанных между собой, в которых одна и та же личность — пусть и не актриса, а спортсменка — играет одну и ту же роль.

Конечно, всегда можно пойти дальше и действительно углубиться в тонкости актерского мастерства, изучить предложения, попробовать новые роли и необычные амплуа. Кому, как не фигуристам, хорошо знакомы тщательный подбор и проработка конкретного образа для программы. Однако в этом случае возникают определённые сложности. Вспомним, что во время своей спортивной карьеры Трусова не отличалась высокой оценкой за артистизм, музыкальность или выразительность — качествами, которые необходимы для того, чтобы стать успешной актрисой.

По всем этим параметрам её значительно опережали главные конкурентки — Анна Щербакова и Алёна Косторная. Поэтому Саше, чтобы добиться успеха в кино, придётся серьёзно взяться за работу и много учиться. Готова ли фигуристка на это в своём нынешнем статусе звезды?

В любом случае существует третий вариант — сосредоточиться на работе не столько над художественными фильмами, сколько над документальными проектами. Тем более что у Трусовой есть примеры коллег по цеху. В 2023 году двукратная чемпионка мира Евгения Медведева представила зрителям документальный фильм «Медведева против Медведевой», рассказывающий о её спортивном пути с 2019 по 2023 год. Изначально планировалось, что съёмки станут отправной точкой на пути к олимпийскому золоту 2022 года — о чём она так мечтала. Однако в итоге картина, по сути, завершила её спортивную историю, словно закольцевав жизнь спортсменки в фигурном катании. Тем не менее это не сделало фильм менее интересным для поклонников.

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Ещё одним – хронологически более близким — примером является драма о советской фигуристке трёхкратной олимпийской чемпионке в парном катании Ирине Родниной. Фильм под названием «Роднина» вышел в российских кинотеатрах 6 марта 2025 года. В центре сюжета — история жизни спортсменки — от первых шагов до больших побед. И если фильм о Медведевой не вызвал громкого интереса у публики, поскольку изначально позиционировался как непопулярный проект, то с «Родниной» случилась настоящая катастрофа. Картина о чемпионке активно продвигалась, её показывали во всех российских кинотеатрах, но при затратах в 425 млн рублей едва смогла окупить даже половину стоимости.

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Нужна ли Саше незавидная судьба потенциального документального фильма о её спортивной жизни? С другой стороны, все вышеупомянутые картины лишены главного — пути, за которым хочется активно следить. В случае с Медведевой — при всём уважении — её история так и не завершилась тем самым успехом, к которому она шла всю жизнь, — золотой медалью Олимпиады. Поэтому фильм получился скорее как рассказ об очередном спортсмене. У Родниной, безусловно, были главные медали, однако её история — уже давно в прошлом, и потому она просто не может так сильно цеплять современную аудиторию.

А вдруг Трусова всё-таки вернётся в профессиональный спорт и выиграет ту самую золотую медаль Олимпийских игр? Благодаря громкому имени самой спортсменки и возвращению после рождения ребёнка такой документальный фильм явно станет мегапопулярным и завоюет сердца зрителей не только в России, но и во всём мире.

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