Жилиной отказали в ISU, но за Россию выступать она не будет. Что теперь делать фигуристке?

Пару лет назад казалось, что в нашем женском катании назревает новое яркое противостояние штабов. Во взрослые вышла ученица Евгения Плющенко — Вероника Жилина. Казалось, что вместе с Аделией Петросян они будут двигать вперёд женскую одиночку и бороться за возможную поездку на Олимпиаду.

Но в Милане есть шанс увидеть только Аделию. Вероника же пропала на два сезона из-за травм, а затем и вовсе захотела сменить спортивное гражданство перед олимпийским сезоном. Не вышло – федерация фигурного катания отказала, а затем таким же образом фигуристке ответили в ISU.

«Чемпионат» разбирается в ситуации Вероники Жилиной: что пошло не так и есть ли у фигуристки шансы на крутое продолжение карьеры в новой сборной.

Были ли вообще шансы на положительный исход?

«После тщательного рассмотрения, включая анализ предоставленной документации, совет ISU принял решение отклонить заявку», – цитирует пресс-службу организации «Матч ТВ». На что именно в союзе обратили внимание, пока неизвестно. Но велик шанс, что в организации просто не захотели создавать прецедент: тогда в комиссию начали бы обращаться и другие фигуристы.

Вероника, кажется, была готова к такому исходу, хоть и расстроилась.

«Да, мне действительно отказали в смене спортивного гражданства. Я очень расстроена, я жила этой мечтой, я готовилась, руки не опускаю, буду ждать, когда меня отпустят. С учётом, что это будет уже третий сезон, когда я не выступаю и вынуждена пропустить. Думаю, что все понимают, как это тяжело морально для любого спортсмена. Спасибо всем, кто поддерживает меня, моей семье, моим тренерам, федерации Азербайджана», — заявила Жилина.

Главный аргумент нашей федерации в этом споре: даже не соревнуясь, Вероника числилась в сборной, её не исключали, потому что считали российской спортсменкой и в перспективе рассчитывали на неё после восстановления. Возможно, если бы спортсменки в сборной не было, ситуация повернулась бы по-другому.

Сейчас Веронику ничего не ограничивает в выступлениях за Россию, это подчеркивал и президент ФФККР Антон Сихарулидзе. Но в случае Жилиной назад дороги нет – она сама заявила, что будет ждать, пока её отпустят.

С одной стороны, ISU потихоньку делает какие-то шаги в сторону возвращения российских атлетов, однако с другой – предсказать их дальнейшие действия невозможно. Всего четверо фигуристов получили нейтральный статус, двое из них поедут на отборочный турнир в Пекин, а всех остальных ждёт внутренний сезон.

Для пропустившей два сезона Жилиной даже российские старты пошли бы на пользу. Но маховик уже запущен, переход Вероники – это по сути ещё и часть проекта по строительству ледового дворца в Азербайджане, где будет развиваться академия Евгения Плющенко. Фигуристка уже получила паспорт страны, так что дороги назад действительно нет.

Вероника Жилина с паспортом Азербайджана Фото: Из личного архива Вероники Жилиной

Как выходили из ситуации российские фигуристы, не получившие релиз?

Самый известный пример такой истории – Дарио Чиризано, которому так и не удалось получить релиз в 2023 году. После того как фигуриста не отпустили из сборной России ни в Чехию, ни в Италию, его дуэт с чешской спортсменкой Денисой Цимловой распался. Дарио чётко дали понять – его не отпустят раньше декабря 2024 года. Какая из партнёрш согласилась бы столько ждать? Достаточно скоро фигурист нашёл партнёршу в России – в группе Анжелики Крыловой фигурист встал в пару с Елизаветой Пасечник.

Карантин при переходе в сборную Германии отсиживал Никита Володин, однако, по его словам, отпустили его «хорошо». Неоднозначно сложилась ситуация у Аннабель Морозов: по слухам, фигуристка пыталась открепиться ещё в 2023 году, но релиз ей не дали. Николай Морозов эти сообщения опроверг, однако через год Аннабель действительно перешла под флаг США.

Дождаться релиза собирается и Жилина, вполне реально, что флаг она сможет сменить через год и выйдет на международные соревнования. Пока в карьере фигуристки был всего один международный старт – этап Гран-при среди юниоров в Словакии в 2021 году. Но перерыв в международных стартах не так серьёзен, как время без стартов вообще – если со сменой флага всё получится, то на соревнования Вероника выйдет спустя три с половиной года. В женском одиночном такой перерыв едва ли у кого можно было встретить в последние годы, пауза в карьере обычно плавно перетекала в завершение.

Реально ли фигуристке всё-таки поехать на Олимпийские игры? Во время Олимпиады-2030 Нике будет 21 год, конкуренция в сборной Азербайджана не такая серьёзная, как в России. Если будет позволять здоровье, то Жилиной вполне по силам пройти ещё цикл и всё-таки попасть на главный старт в карьере.