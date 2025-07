Прокат, начавший борьбу за «очередь». Победа Мишиной/Галлямова, которая важнее Олимпиады

Пока фигуристы проводят сборы и ставят программы в летнее межсезонье, «Чемпионат» думает о прекрасном. Предлагаем нашим читателям вспомнить лучшие прокаты наших спортсменов за последние 10 лет. И пусть не все выступления позволили им стать великими или взять значимую медаль — их выдающееся катание навсегда останется в памяти поклонников как достойное «золотого фонда». Следующим героем рубрики станет не один фигурист, а прекрасная пара, которая на дебютном старте завоевала золото, которое, наверное, так и останется главным в карьере. И это Анастасия Мишина и Александр Галлямов со своей произвольной программой We are the Champions, которая потрясла мир и напрягла коллег по группе.

Триумфальное шествие юных учеников Москвиной на ЧМ

В сезоне-2020/2021 группа великой Тамары Москвиной пополнилась талантливыми, но по меркам парного фигурного катания неопытными спортсменами. Анастасия Мишина и Александр Галлямов ещё считались «новичками» — в особенности это касалось крупных международных стартов. Поэтому неудивительно, что от дебютантов чемпионата мира из России не ждали суперрезультата в Стокгольме. Вот только ни Настя с Сашей, ни Тамара Николаевна не были с этим согласны.

Тренеры фигуристов изначально очень верили в учеников и поставили им особую — пророческую — программу. Мощная произвольная под вечный хит группы Queen We are the Champions была пощёчиной всем соперникам — никто в их возрасте не позволял себе такой дерзости, однако в итоге слова песни, под которую катались Мишина и Галлямов, зарядили фигуристов на успех.

«Я точно так же, как и вы, понимала, что это не просто нахальство, а откровенная наглость, совершенно мне не свойственная к тому же. А потом вдруг подумала: «Тамара, тебе 80 лет. Ну можно хотя бы раз в жизни позволить себе быть наглой?!» Вот и взяла музыку Queen.

Не скажу, что чувствовала себя комфортно при этом. Постоянно ждала упрёков, что неприлично брать такую композицию для дебютантов, которые ещё ничего в своей жизни не выиграли. В итоге решила, что это вообще не должно меня волновать. Раз уж мы сделали первый шаг к тому, чтобы быть наглыми, нужно было идти до конца», — объясняла выбор музыки Москвина.

Интуиция не подвела Тамару Николаевну — Настя и Саша блестяще откатали произвольную программу, исполнив сложный каскад из двух тройных сальховов через ойлер, и спустя восемь лет вернули в Россию золото чемпионата мира.

Никто не смог их остановить: ни партнёры по команде, ни двукратные чемпионы мира китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун.

Кинутая аккредитация и конкуренция с Бойковой/Козловским

Выступление Мишиной и Галлямова было настолько ярким, что в мире говорили только про эту пару — как лестное, так и не очень. Без скандалов, увы, не обошлось.

Серебряный призёр Олимпиады-2014 в команде Дилан Москович раскритиковал решение судей, считая, что золото должно было достаться китайцам с «грязным» прокатом, нежели россиянам – с безупречным.

Но самое большое влияние Настя и Саша произвели на коллег по цеху Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. В группе Москвиной тогда только зарождалась жёсткая конкуренция между парами, и самодовольное «В очередь!» от Димы на чемпионате Европы слегка подзабылось, но Саша напомнила, что столкновение было неизбежно.

Пока Козловский смиренно принимал поражение, понимая, что падение с сольного прыжка, потеря каскада и ошибка на выбросе совершенно справедливо лишили их победы, Бойкову захватили эмоции: в «кисс энд край» она чуть не плакала, а после оглашения баллов и итогового третьего места фигуристка развела руками, затем же отчаянно выпалила в сторону тренера фразу, полную обиды.

«Поздравляю, у вас есть чемпионы мира», — язвительно сказала спортсменка. После резкости в адрес заслуженной наставницы фигуристка забрала аккредитации у Артура Минчука, бросила одну в партнёра и ушла.

С тех пор и началась ожесточённая борьба между Бойковой/Козловским и Мишиной/Галлямовым.

У Мишиной и Галлямова «украли» золото ОИ, но золото ЧМ осталось

Золото чемпионата мира и по сей день остаётся главной наградой в карьере Насти и Саши, и, вероятно, на этом большие победы для них закончатся.

Дело в том, что после победы в Стокгольме Мишину и Галлямова начали воспринимать всерьёз, и к Олимпиаде в Пекине они подходили в числе фаворитов — если не в личном турнире, то хотя бы в командном. И предсказания сбылись: фигуристы завоевали бронзу в «личке», а в команднике получили такое драгоценное золото, при этом внеся исключительный вклад в усилия сборной России.

Однако, как известно, в силу определённых обстоятельств радость спортсменов была мимолётной. После решения ISU аннулировать результаты Камилы Валиевой из-за допингового дела Настя и Саша могли довольствоваться лишь бронзой.

«Украсть» победу на мировом первенстве уже не получится, но смогут ли Мишина и Галлямов повторить успех? К сожалению, на следующие Игры спортсменов не пустили, и попадут ли они на другие зарубежные старты — большой вопрос. А ещё интересно, когда Настя и Саша получат разрешения, будут ли они кататься вообще?