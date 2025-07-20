«Жестокий тренер», «мать-одиночка», «ребёнок-нацмен» — так кто же такая Этери Тутберидзе?

Большое интервью Этери Тутберидзе журналу «Мнение редакции* может не совпадать» оказалось полным откровений и раскрыло некоторые тайны личности великого тренера. Пошла ли «жестокость» наставницы из трудного детства или во всём виноват неудавшийся роман с мужчиной, сделавший её матерью-одиночкой? Этери Георгиевна расставила все точки над «i».

Дэвис захотела в США, и Тутберидзе сделала всё ради дочери

Личная жизнь Этери Тутберидзе почти всегда остаётся загадкой для поклонников знаменитого тренера. Наставница предпочитает концентрироваться на работе и не рассказывать о том, что её беспокоит и через какие трудности ей приходится проходить. Очень редко Этери Георгиевна поддаётся эмоциям и делится чем-то сокровенным — и всё равно чаще это касается её взаимоотношений с «дочерями на льду», а вот про родную, Диану Дэвис, Тутберидзе, хоть и с огромной теплотой, говорит урывками.

Одна из причин такого подхода может крыться в том, чтобы намеренно сепарировать Дэвис от себя. Не секрет, что Диана вынуждена мириться со штампом «дочери Тутберидзе», а её партнёр на льду и в жизни Глеб Смолкин и вовсе теряется на фоне фигуристки и становится частью мема «Диана и Дэвис». Мешать профессиональному становлению дуэта Этери Георгиевна точно не собирается, но в том, что она сильно любит дочь, сомневаться не приходится.

«Мне кажется, я не властная мама — абсолютно. Просто она у меня такая добрая и мягкая. При этом у неё есть серьёзные цели, желания, и я уважаю её решения. Если бы она захотела, она могла бы спокойно жить в Москве рядом с мамой, и я бы всё для неё делала.

Когда Диане исполнилось 16 и она сказала: «Я не вижу здесь тренера, который был бы в нас заинтересован, профессионала, который может научить хорошо кататься и стать настоящим спортсменом», — вот тогда она проявила ту самую настойчивость. Бомбился мой телефон: «Я поеду — и всё! Мы должны тренироваться там!» — рассказала Тутберидзе в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать».

Сначала Дэвис и Смолкин оказались в США, провели немало времени за тренировками, далее случилась смена гражданства на грузинское, а после ещё и переход в монреальскую танцевальную группу. Диана и Глеб проходят непростой путь, и Этери Георгиевная позволяет им получить этот опыт. А значит, её слова про то, что она и дочь — «два разных человека» — это небольшое лукавство. Обе решают проблемы. Схожие.

В детстве, как выяснилось, Тутберидзе тоже приходилось бороться с предрассудками:

«Из меня не получилось «тепличного» ребёнка по многим причинам. Я родилась ещё в Советском Союзе, в грузинско-армянской семье. Не знаю, будет ли это открытием, но к детям-нацменам относились иначе. Я со школьной скамьи чувствовала к себе другое отношение. Заходишь на каток, и все говорят не «Этери пришла», а «грузинка пришла». И ты пытаешься, как и дома, доказать свою значимость, стараешься быть лучшей», — вот начало истории становления тренера, который почти никогда не проигрывает.

Мать-одиночка, которая выбирает жить счастливо без мужчин

Мы открыли для себя новую версию Этери Тутберидзе — мягкую маму с тяжёлым прошлым, и, что самое удивительное, наставница этого даже не скрывает, хотя ранее любые слабости в своей личности она прятала, стараясь поддерживать образ сильной и независимой женщины-тренера. Впрочем, несмотря на трогательную уязвимость, Этери Георгиевне каким-то образом удалось сохранить особую стать.

«Конечно, ни одна нормальная женщина не планирует быть матерью-одиночкой. Все девушки видят себя принцессами, которых носят на руках, а вокруг всё прекрасно, как в сказке. Но в жизни складывается так, как есть, ты не можешь повлиять на все обстоятельства. Моё мнение: если по какой‑то причине сложилось так, что нет рядом мужчины, надо просто наслаждаться жизнью, как она есть».

И всё же, несмотря на позитивный посыл, впоследствии в словах Тутберидзе можно было прочесть и страшное откровение — о том, что наболело, о том, как предал родной человек:

«Не предаст только родитель. А другие — это всё равно посторонние люди. Вы встретились, были вместе какой-то период времени, вам было интересно друг с другом, но нет никаких гарантий, что это будет вечно», — почти прямой намёк на неудавшийся роман с мужчиной, который, к сожалению, доказал Этери Георгиевне, что лучше «рассчитывать только на себя».

Тутберидзе — жестокий тренер, от которого бегут ученицы?

Личный опыт очень часто влияет на профессиональное развитие человека, и ситуации с детством и отношениями Тутберидзе ярко иллюстрируют эту закономерность: каждый болезненный момент сделал из неё ту, что воспитывает чемпионок десятилетиями. Тренера, которого, однако, считают чрезмерно жёсткой и расчётливой. Спор об этом, вероятно, никогда не прекратится, но вот Этери Георгиевна с этим не согласна:

«Невозможно всё время оглядываться и объяснять: «Ребята, это неправда, я не такая». Темы и вопросы общества всегда примерно схожие. В первую очередь о том, что я жестокий тренер. Мне кажется, обсуждения такого рода помогают другим людям оправдать свою неуспешность. Так им, наверное, проще объяснить наши результаты», — не без колкости заметила специалист.

«Поднявшись до высшего уровня, ты понимаешь, что обязан быть там» — таково правило, и тренер ему неустанно следует. Но будет ли этому конец? Тутберидзе не постеснялась ответить и на этот вопрос:

«Это никогда не закончится. Только когда я пойму, что ничего полезного не приношу, и скажу: «Всё, стоп, я пошла на пенсию».

И всё же у звания лучшего тренера мира есть и обратная сторона: жестокость, может, и подвергается сомнению, а вот многочисленные уходы учениц-чемпионок стали фактом. Об этой проблеме Этери Георгиевна рассуждала долго и не обошлась без резких выводов, связанных с бывшими подопечными:

«В моей работе важно понимать, что спортсмены и родители — они все сложные. Как только они добиваются серьёзных результатов, то сразу забывают, кто их туда привёл. Тут главное, не ждать благодарности. Никогда.

Тут нужно задать себе вопрос и честно на него ответить: а если бы я знала, что спортсмен, завоевав олимпийскую медаль, через два дня перестанет со мной здороваться и будет делать вид, что меня не знает, я бы проделала тот же путь или не стала бы вкладываться? И мой ответ: да, я бы прошла тот же путь. Вложилась бы точно так же», — не напоминает ничего? Похоже, долгоиграющая драма с Евгенией Медведевой всё ещё отдаётся неприятными воспоминаниями, равно как и несложившиеся отношения с Алёной Косторной:

«А в процессе надо объяснять, ради чего все эти тренировки. Потому что будет чемпионат, Олимпиада, где вы можете победить и обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь. Но есть большой минус от таких коротких целей — пройдя этот путь, завоевав свою медаль, они не хотят продолжать», — пожалуй, случай с чемпионкой Европы — 2020 был самым показательным.

По признанию наставницы, не только те, с кем у неё были прямые конфликты, резко обрывали связи с ней, и тут нужно понять, что дело не в жестокости Тутберидзе, а скорее в том, что в её группе между специалистом и спортсменом заложены такие паттерны общения — во главу угла ставят достижение цели, а не развитие дружеских отношений. К слову, к дружбе Этери Георгиевна относится очень осторожно и близких людей подбирает с особой тщательностью.

Тутберидзе — фигура, можно сказать, эпохальная для российского фигурного катания. Великий тренер с непростым характером и запутанной биографией. О тайнах её личности мы, пожалуй, будем гадать ещё долго, вырывая кусочки информации из её немногочисленных интервью. Но тем же интереснее?..