Дорога в Милан. Петросян и Гуменник готовятся покорять пекинский лёд на отборе к ОИ-2026

На днях наши главные олимпийские надежды узнали своё расписание на отборочный турнир к Играм-2026. Аделия Петросян представит свои программы 19 и 20 сентября, Пётр Гуменник стартует на день позже – 20 сентября. Степень важности мероприятия зашкаливает – но нет сомнений, что наши ребята проходят серьёзную подготовку, в том числе и психологическую. А наша задача – лишь окружить их поддержкой и пожелать им удачи.

Пётр Гуменник: окружен заботой и любовью

Кажется, этим летом ученик Вероники Дайнеко не отдыхал и ни дня. Уж больно плотный график у Петра в последние месяцы. Фигурист, которому выпала честь стать первым номером России в мужском одиночном катании в Пекине, проделал огромную работу и даже пересёк океан. Программы ему ставили лучшие специалисты страны, с которыми Гуменник уже хорошо знаком. Короткую – заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз под музыку из фильма «Парфюмер. История одного убийства».

А над произвольной Петра работал целый ряд специалистов: вице-чемпион Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух, Елена Масленникова, танцор Андрей Ежлов, Николай Морошкин и Надежда Коханова. Тема постановки пока не раскрыта, но кажется, что получилось что-то красивое и глубокое — ведь к процессу работы над программой привлекли такое количество людей!

На этом процесс не закончился: Гуменник успел съездить в США для очной работы с Рафаэлем Арутюняном — фигурист уже не один год консультируется у специалиста по видеосвязи. И даже пытался делиться с ним своими призовыми — правда, тренер Ильи Малинина от них отказался. Теперь же Пётр провёл какое-то время в Штатах в рамках тренировочного сбора.

По ходу прошлого сезона Гуменник «грешил» недокрутами. Однако к концу сумел вычистить элементы и выиграть финал Гран-при России. Вероятно, к этому в том числе приложил руку и Арутюнян в том числе. Так что тренировки с наставником действующего олимпийского чемпиона Нэйтана Чена точно были полезны Пете. Да ещё и в такой прекрасной компании!

В США Гуменника сопровождала…. чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева: фигуристка позировала вместе с Петром на катке Арутюняна. Ранее об отношениях фигуристов сообщали СМИ, но сама Императрица все слухи опровергла. И всё же в фигурнокатательных кругах ходят разговоры, что Лизу и Петю связывают очень тёплые серьёзные чувства. А мы все знаем, какую силу нам придаёт любовь, да?

В общем, за Гуменника ни разу не тревожно: на данный момент он представляет собой, пожалуй, эталон мужской одиночки среди действующих российских фигуристов. Пётр владеет сложными прыжками и в то же время обладает хорошим скольжением и высокой второй оценкой. Осталось лишь собрать всё это воедино. Верим!

Аделия Петросян: идёт по проверенному пути

Пожалуй, позиции этой фигуристки в контексте олимпийского отбора вызывали меньше всего сомнений и опасений. Аделия второй сезон подряд провела на высочайшем уровне и совершенно точно заслуженно получила право бороться за право выступить на Олимпиаде. Петросян выглядит очевидным фаворитом текущего цикла даже с учётом того, что у неё практически нет международного опыта (лишь две медали юниорского Гран-при и отменённый финал). А вот амбиции новоиспечённой чемпионки мира Алисы Лью прыгать по три трикселя кажутся сомнительными.

О подготовке главной олимпийской надежды России мало что известно. Аделия успела отдохнуть – побывала в Турции, отметила своё 18-летие. После — приступила к работе вместе с тренерским штабом Этери Тутберидзе, для которого готовить спортсмена к Олимпиаде уже обыденность. О программах Петросян пока конкретной информации нет, разве что слухи и предположения. Не исключено, что о постановках мы узнаем только в Пекине.

Этери Тутберидзе и Аделия Петросян Фото: РИА Новости

А может, штаб решит рассекретить темы в социальных сетях: так уже были объявлены программы Софьи Акатьевой и Арсения Федотова. Однако у Аделии сейчас особый статус по отношению к её коллегам по группе. Так что конкретики о постановках Петросян мы можем и не дождаться. Но разве это так важно? Главное, что фигуристка совершенно точно находится в надёжных руках людей, которые воспитали уже не одну олимпийскую чемпионку.

Сама Аделия раскрывает карты лишь намёками. Так, в интервью журналу «Мир фигурного катания» фигуристка по-философски ответила на вопрос о планах вставить три четверных в произвольную программу.

«Мне сейчас далеко не 15 лет. Пока основная задача состоит в том, чтобы чисто катать тот контент, который имеется. Конечно, хочется вернуть в произвольную флип. На риттбергер я недавно заходила, он мне до сих пор удобен, дальнейшее будет зависеть от моей формы и необходимости исполнения прыжка», — отметила Петросян.

В общем, что бы ни решили в ТШТ — им виднее. С этим надо просто согласиться — люди знают, что делают. Результат — золотая медаль Пекина — это лишь первая цель, которая предвосхищает главную — золото Игр в Италии. Этого явно хотят все вокруг, включая и самую Аделию. Так что за эту фигуристку совсем не тревожно, пусть и она, как сама отмечала, не скользит, как Косторная и не прыгает, как Трусова. Петросян – лучшая в нынешней женской одиночке. Осталось лишь добыть заветные медали для официального подтверждения этого тезиса.