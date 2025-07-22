«Таким должен быть наш спорт». Прокат Петросян на ЧР-2025 сделал её фаворитом Олимпиады

Главная звезда сборной России Аделия Петросян в последние годы стала настоящим лидером женской одиночки. Она не уступила победу ни на одном внутреннем старте, включая первенства страны. Триумф на чемпионате 2025 года, который состоялся на фоне объявления о возможности участия россиян в Олимпийских играх — 2026, окончательно расставил все точки над «i» в вопросе о том, кто именно должен представлять страну на главном старте четырёхлетия. Прокат Аделии в произвольной программе вызвал ошеломляющую реакцию как у зрителей, так и у специалистов. Именно поэтому «Чемпионат» не мог оставить без внимания это выступление Петросян и включил его в подборку лучших за последние 10 лет среди спортсменов. Прикрепить ролик сюда нам не позволяют авторские права, однако вы с лёгкостью можете найти его в Сети. И насладиться им, как и мы!

Аделия Петросян в произвольной программе чемпионата России — 2025 Фото: РИА Новости

Грустная внутренняя карьера

Можно с грустью сказать, что Аделии не очень повезло со временем рождения. Её юниорская карьера прошла в эпоху пандемии COVID-19 и ограничилась лишь двумя медалями этапов Гран-при. Взрослая карьера полностью совпала с периодом отстранения российских спортсменов, что лишило её возможности выступать на крупнейших международных соревнованиях. Четырёхлетие, в течение которого фигуристка должна была блистать, завоёвывая медали этапов Гран-при, чемпионатов Европы и мира, так и не позволило ей почувствовать вкус настоящих взрослых стартов.

Но даже в такой ситуации Аделия смогла найти положительные стороны. Помимо закалённого характера, который она приобрела благодаря невозможности участвовать в тех соревнованиях, к которым у неё лежит сердце, девушка получила нечто другое — время для самопознания: понимания своего психотипа, характера и наиболее подходящего для себя образа. Совместно со своими тренерами — Этери Тутберидзе, Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым — у Петросян явно появилась возможность примерять на себя разные образы, ошибаться или, наоборот, попасть точно в «яблочко».

Это то, что было невозможно реализовать в обычном соревновательном режиме. Кроме того, такая подготовка позволяет полностью раскрыть свои сильные стороны и быть готовой к тому моменту, когда Россия вновь вернётся на международную арену. Многие отмечали, что, несмотря на отстранение, у хореографа группы Тутберидзе — Даниила Глейхенгауза — явно не пропал творческий запал по отношению к Аделии. За последние годы он создал для неё как минимум три ярчайшие программы, которые получили много положительных отзывов.

Началось всё с сезона-2022/2023, который стал для Петросян прорывным. А короткая программа под французскую композицию в исполнении Барбары Прави Voila стала его ярким очертанием — настолько все зрители были очарованы тем, как маленькая Аделия, словно летящая бабочка, легко скользила по льду и даже подпевала в такт песни.

Аделия Петросян исполняет короткую программу под композицию Voila Фото: РИА Новости

Более классической, но не менее запоминающейся получилась программа под «Февраль» Леонида Левашкевича, которую фигуристка исполняла в качестве произвольной программы в сезоне-2023/2024. На контрольных прокатах Аделия показала четверной флип и, казалось бы, закрепила за собой образ лирической героини. Но позднее спортсменка доказала, что она безумно хороша и в других образах.

В сезоне-2024/2025 Петросян катала произвольную программу под танго Астора Пьяццоллы Yo soy María. В сочетании с яркой внешностью Аделии и красным платьем постановка получилась настолько цельной и запоминающейся, что даже встал вопрос о необходимости оставить её на столь важный олимпийский сезон. А прокат на чемпионате России получился настолько мощным, что сомнений в лидерстве Петросян не было. И быть не могло!

Идеальный прокат и второе золото

Во время чемпионата России — 2025 Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские фигуристы всё же смогут принять участие в Олимпийских играх — 2026 в нейтральном статусе. Это стало лучшей мотивацией для спортсменов, которым ещё предстояло бороться за медали. Но чисто психологически эта новость могла, наоборот, оказать негативное влияние. Тем более что информация не просто активно ходила по коридорам: она была объявлена президентом Федерации фигурного катания России на коньках (ФФККР) Антоном Сихарулидзе на всю «G-Drive Арену» в Омске.

Однако Аделию это нисколько не смутило: она выдала идеальный прокат произвольной программы и выиграла второе золото чемпионата России подряд. Первая половина постановки состоит из музыкальных аккордов: в ней специально отказались от слов, чтобы дать возможность фигуристке сосредоточиться на сложных технических элементах. И у Петросян это получилось: она, шикарно попадая в акценты, исполнила стартовый тройной аксель, затем каскад четверной тулуп — двойной тулуп, а потом сольные четверной тулуп и тройной риттбергер. При этом фигуристка не отказалась от взаимодействия со зрителем — точных жестов, взмахов ногами и игры глазами.

Аделия Петросян в произвольной программе чемпионата России — 2025 Фото: РИА Новости

Вторая половина программы представляет собой оригинальную музыку из уже ставшего знаменитым среди болельщиков фигурного катания танго Yo soy Maria. В нём в большей степени раскрывается образ постановки. Поэтому здесь присутствуют и вращения, и хорео, и дорожка шагов. Но без прыжков не обошлось — Аделия блистательно сделала каскады тройной лутц — два двойных акселя, тройной флип — тройной тулуп, сольный тройной флип.

Петросян буквально прожила свою программу на льду: после выступления она не смогла сдержать эмоций — сложила руки в победном жесте, вознесла их к небу и расплакалась. Такое же трогательное ощущение охватило и зрительный зал. Тренеры Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков торжественно приветствовали свою ученицу, подняв руки вверх, а Этери Тутберидзе утирала слёзы платочком. А комментаторы соревнований — олимпийская чемпионка Анна Щербакова и призёр чемпионата Европы и мира Михаил Коляда — стоя аплодировали чемпионке.

Аделия Петросян после произвольной программы чемпионата России — 2025 в Омске Фото: РИА Новости

Сочетание техники, искусства и просто красоты

Этот прокат никого не оставил равнодушным: ни присутствующих на арене, ни наблюдающих у экранов телевизоров, ни читающих о произошедшем в новостной ленте. Высоко оценили выступление Аделии и в фигурнокатательном сообществе! Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова после проката заявила следующее:

«Петросян вне конкуренции, мало кто сомневался в её победе. Но это тоже надо отметить — у нас есть человек, который находится вне конкуренции. И уже понятно, что Аделия может соревноваться за золото Европы и мира».

Особенный акцент специалист сделала на баллы, которые получила россиянка. За свой прокат на чемпионате России Петросян получила от судей 262,92 балла. Позднее, в январе 2025 года эстонская фигуристка Нина Петрыкина завоевала золото чемпионата Европы в Таллине, набрав за две программы куда более скромные 208,18 балла (что эквивалентно 10-му месту на ЧР-2025). Американка Алиса Лью на чемпионате мира в Бостоне получила 222,97 балла (аналог пятому месту на ЧР-2025).

Аделия Петросян после победы на чемпионате России — 2025 Фото: РИА Новости

В этом же ключе высказалась трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина, по её собственному признанию, не сильно следящая за российскими стартами последние годы. Но все же экс-фигуристку зацепил прокат Петросян: «Аделия — явный лидер женского фигурного катания в России. Не знаю, останется ли Аделия надолго в памяти российских зрителей, но сегодня она самая интересная по прыжкам, композициям и исполнению».

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе назвал Аделию гениальной фигуристкой: «Она объективный лидер мирового женского фигурного катания, даже несмотря на отсутствие очных встреч с соперницами из Японии и США. Петросян конкурентоспособна на любом уровне, а её чистые прокаты — на грани гениальности».

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и известный тренер Александр Жулин заявил, что с таким прокатом Аделию не смогла бы обыграть ни одна фигуристка в мире: «Выступление Аделии Петросян — это просто фантастика. Программа Аделии просто восхитительна. Очень понравилась мне. Всё эмоционально. И Петросян всё сделала — было видно, что она на пике формы. С таким прокатом Аделию никто в мире не победил бы — 100%». Отдельно специалист отметил вклад в эту победу тренеров спортсменки: «Поздравляю тренерский штаб Этери Тутберидзе. Как всегда, они в правильный момент и в нужный час выстрелили. Тренерам просто огромный респект. Подготовили тогда, когда надо».

Фееричный прокат Аделии оценила и её тренерская группа. Даниил Глейхенгауз заявил, что гордится своей ученицей: «Поздравляю Аделию с великолепной победой и чисто выполненными двумя программами! Очень тобой горжусь!».

Обычно скупая на похвалу Этери Тутберидзе также ярко высказалась о выступлении ученицы: «Аделия Петросян – золото. Сегодня Аделии удалось показать сочетание сложной техники, искусства и просто красоты». В конце специалист достаточно громко заявила: «Вот таким и должен быть наш спорт».