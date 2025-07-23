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Алина Горбачёва празднует совершеннолетие: как фигуристка сборной России стремилась к Олимпиаде, программы, квады

Девочка, которая не предала свою мечту. Алине Горбачёвой — 18!
Анастасия Матросова
Алине Горбачёвой — 18!
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Чему стоит поучиться у фигуристки сборной России?

За несколько лет отстранения на наших глазах выросла новая звезда женского одиночного катания – фигуристка, в арсенале которой есть и смелые образы, и сложные прыжки, и сильный характер. Алине Горбачёвой, бронзовому призёру ЧР и вице-чемпионке финала Гран-при, исполнилось 18 лет. Широкая аудитория услышала про неё в 2022 году – тогда на контрольных прокатах сборной России Алина вышла с короткой программой под «Круэллу». Как Горбачёва вошла в топ-2 фигуристок страны и чему стоит у неё поучиться?

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В карьере Горбачёвой было множество ярких и неоднозначных образов – в постолимпийский сезон она ворвалась с «Круэллой» в алом платье и заставила о себе говорить огромную аудиторию. Ведь только-только в этом образе историю на Олимпиаде творила Саша Трусова! По словам самой Алины, музыку из этого фильма хотели взять ещё в 2021 году, но удачную короткую программу оставили на второй сезон и к идее с «Круэллой» вернулись только в 2022-м.

Хейта тогда было много, однако реагировала на него Алина спокойно. «Кто-то писал, что понравилось, а кто-то – что это плагиат Трусовой. Но я понимаю — сколько людей, столько и мнений», – рассказывала фигуристка в интервью «Чемпионату».

Алина Горбачёва в короткой программе «Круэлла» в 2025 году

Алина Горбачёва в короткой программе «Круэлла» в 2025 году

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Год спустя в произвольной программе Алина воплотила образ шахматистки-вундеркинда Бет Хармон из сериала « Ход королевы». В каком-то смысле Алину тоже можно причислить к вундеркиндам – в фигурное катание она пришла поздно, в семь лет, однако благодаря упорному труду успела догнать и перегнать сверстниц. Сезон получился сложным, постоянно приходилось бороться, фигуристка даже хотела закончить.

«Беллатриса Лестрейндж» в сезоне-2024/2025 вновь стала одной из самых обсуждаемых программ года – дерзкий взрослый образ, яркая музыка, стремительный темп. Мало кто берёт образы из «Гарри Поттера», но Горбачёва на это решилась и сразу этим выделилась.

Самым проникновенным номером Алины можно назвать её показательный с чемпионата России в Омске. Там фигуристка выступала под стихи Марии Меженной и в самой постановке как будто оставляла послание самой себе: «Я хочу, чтобы ты забрала свой приз», «Твоя жизнь — белый лист, так возьми акварель и раскрась каждый дюйм в золотистый».

В Омске «Чемпионат» записал интервью с Алиной:
«Любой спортсмен мечтает об олимпийской медали». Мнение призёра ЧР Алины Горбачёвой
Эксклюзив
«Любой спортсмен мечтает об олимпийской медали». Мнение призёра ЧР Алины Горбачёвой

«Не предавайте свою мечту», – такой совет Горбачёва дала всем спортсменам, которые находятся на перепутье. Своим примером она показывает, что от мечты нельзя отказываться никогда – даже если ты начинаешь поздно, даже если живёшь в городе, в котором фигурное катание не очень популярно, даже если твои близкие не разделяют энтузиазма, даже если путь лежит через травмы и ограничения.

Тренер Софья Федченко вспоминала, что в восьмилетнем возрасте Горбачёва сказала ей фразу: «Я стану олимпийской чемпионкой». «Обычно дети говорят «я хочу выиграть Олимпиаду», «я хочу стать олимпийской чемпионкой». Именно «хочу». А тут категорично – «я стану», – рассказывала Федченко в интервью.

Алина Горбачёва в сезоне-2024/2025

Алина Горбачёва в сезоне-2024/2025

Фото: РИА Новости

Спустя годы уже в интервью «Чемпионату» Горбачёва рассказывала о своей заветной мечте выиграть Олимпиаду – это было в 2022-м. В 2024-м фигуристка получила на день рождения подарок – браслет с олимпийскими кольцами. Через осечки, ошибки, тернии, эмоциональные перегрузы Алина постепенно идёт к своей цели, теперь она – запасная на олимпийский отбор. С годами отношение к главному старту в жизни поменялось и стало глубже: «Олимпиада хоть и мечта, но не смысл жизни». Этой целеустремлённости, трудолюбию и зрелому отношению к жизни действительно стоит поучиться.

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