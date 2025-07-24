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Пётр Гуменник, статистика четверных прыжков за три года, сколько недокрутов, тактика на Олимпиаду, Холодный расчёт

Полторы сотни попыток за олимпийский цикл! Статистика ультра-си Петра Гуменника
Анастасия Матросова
Статистика ультра-си Петра Гуменника
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Посчитали все четверные прыжки и тройные аксели — такую вариативность ещё нужно поискать.

Больше 150 попыток ультра-си в общей сумме за три года, безумные каскады и постоянное стремление к усложнению контента – всё это российский фигурист Пётр Гуменник.

Завершаем цикл рубрики «Холодного расчёт» разбором элементов ультра-си основного кандидата нашей сборной на олимпийский отбор в Пекине. Программы Гуменника всегда насыщены квадами, он никогда не отказывался от сложных элементов даже в период болезней и травм.

Факты из статистики ультра-си Петра Гуменника

Факты из статистики ультра-си Петра Гуменника

Фото: «Чемпионат»

Основной козырь Гуменника – разнообразие и вариативность. На протяжении трех сезонов он пробовал самые разные сочетания квадов, чтобы вычислить наиболее удобный и дорогой вариант. Все четверные прыжки, кроме риттбергера, Пётр делал и в каскаде, среди которых уникальный каскад четверной лутц – тройной риттберер.

Семь разных вариантов набора ультра-си в короткой программе перепробовал Гуменник за три года. Самый удачный – с каскадом флип-тулуп и с сальховом, именно этот набор пока стал конечной точкой и привёл в итоге к чистым прокатам. Шесть разных вариантов набора было в произвольной, самый удачный – флип, лутц, два сальхова и два тройных акселя. Этот набор Гуменник выкатал не с первого раза, но именно он принёс фигуристу рекордные в карьере баллы на финале Гран-при России.

От трёх до пяти четверных прыжков Гуменник вставлял в произвольную программу, причём даже травмы или болезни не мотивировали его сильно снижать сложность программ. Иногда это выходило боком и ухудшало общую статистику.

Три сезона подряд начало сезона у Гуменника получалось смазанным, и на это были свои причины. После контрольных прокатов в сентябре 2022 года фигурист переболел коронавирусом – пришлось заново входить в форму и набирать кондиции. В августе 2023-го, перед стартом сезона, Гуменник сломал на тренировке ребро, из-за боли перед контрольными прокатами снова выпали целые недели из подготовки, вновь пришлось заново набирать форму. Летом 2024 года на сборах Гуменник получил крайне неприятную травму, и в пекло полетела вся предсезонная подготовка.

Статистика элементов ультра-си Петра Гуменника

Статистика элементов ультра-си Петра Гуменника

Фото: «Чемпионат»

И в 2023-м, и 2024-м на контрольные прокаты Гуменник выходил с тройными прыжками, а вот на первом же старте уже рисковал по максимуму, хотя, возможно, следовало бы не прыгать с места в карьер – но в таком случае Гуменник не был бы Гуменником. С травмой же фигурист пробовал даже пятиквадку и объяснял своё решение желанием проверить себя.

«Этап Гран-при – это было не самое серьёзное соревнование, главное было отобраться в финал, что я сделал. Мне показалось полезным попробовать более сложный вариант, а к чемпионату России один четверной прыжок убрал, и стало легче», – рассказывал Пётр в интервью «Чемпионату» после ЧР в Омске. Прокат с пятью четверными прыжками обернулся фиаско, да и общую статистику ухудшил, но стал необходимым этапом в поиске идеального набора.

Полное интервью можно прочесть здесь:
«Допуск до олимпийского отбора? Реакция была сдержанная». Интервью с Петром Гуменником
Эксклюзив
«Допуск до олимпийского отбора? Реакция была сдержанная». Интервью с Петром Гуменником

Из сильных сторон Петра можно назвать отсутствие «бабочек» на ультра-си в соревновательных прокатах – их Гуменник допускал последний раз в сезоне-2022/2023, а дальше если заходил на на ультра-си, то в обязательном порядке скручивал. Проблема по части «бабочек», скорее, в другом: каскад 3-3-2, в нём проскакивала «бабочка» либо на тройном лутце, либо на тройном риттбергере.

Недокруты: поправима ли ситуация и от чего это зависит?

Главная проблема, о которой вспоминают многие болельщики – недокруты на элементах ультра-си. В прошлом сезоне на этапе Гран-при в Красноярске у Петра слетело почти 20 баллов с техники исключительно из-за недокрутов.

Общую таблицу по отметкам на прыжках мы составили, опираясь на бумажные протоколы соревнований – именно поэтому в ней присутствует графа «Нет протокола»: ультра-си на Кубке Первого канала было много, и просто выкинуть их в помойку было бы глупо, но не во время всех прокатов техническая оценка сохранялась на том же уровне: где-то всё было в порядке, а где-то баллы ползли вниз. Причём неизвестно, из-за каких именно прыжков – может быть, ошибки вылезали и на тройных, а не на квадах.

Анализ четверных прыжков и тройных акселей Петра Гуменника за олимпийский цикл

Анализ четверных прыжков и тройных акселей Петра Гуменника за олимпийский цикл

Фото: «Чемпионат»

«Ахиллесова пята» Гуменника – это конкретный прыжок, четверной риттбергер. Три сезона подряд фигурист делал упор на этот элемент в своём контенте, но раз за разом этот квад не получалось приземлить чисто – недокруты в четверть, в пол-оборота, даже с понижением базовой стоимости прыжка. 30% от всех недокрученных прыжков – это именно риттбергер.

После двух падений на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге риттбергер из программ ушёл – и это стало максимально верным решением, старшие зубцовые квады на тот момент получались в прокатах гораздо лучше. Опять же: к рекордным баллам Пётр пришёл, выкинув этот прыжок из набора.

Хореограф Николай Морошкин рассказывал «Чемпионату» о подготовке Петра к финалу Гран-при России:
«Гуменник — Стэйтем фигурного катания». Интервью с хореографом Николаем Морошкиным
Эксклюзив
«Гуменник — Стэйтем фигурного катания». Интервью с хореографом Николаем Морошкиным

Ещё одна часть недокрутов – это четверные прыжки во второй половине программы. Давно и стабильно во второй половине четверные прыжки из взрослых российских фигуристов делал только Марк Кондратюк (обычно это два сальхова). В сезоне-2024/2025 четверной сальхов во второй половине появился у Владислава Дикиджи, стабилизировал один квад во второй части Глеб Лутфуллин, многие пробуют с разной степенью успешности. Гуменник тоже не раз пробовал исполнять четверной прыжок во второй половине, однако впервые это получилось сделать чисто только в декабре 2024 года на турнире в Минске. Можно ли было прийти к этому без предыдущих прокатов с ошибками? Дискуссионный вопрос.

Если проанализировать прокаты за последний сезон, то к более поздним стартам по мере набора формы недокрутов становится меньше – на ФГП в Красноярске протокол и вовсе чист.

Летом 2025 года у Гуменника появилась возможность лично поработать с Рафаэлем Арутюняном в США, до этого в течение цикла спортсмен и тренер связывались только по видео. Раньше Пётр отмечал, что работа с этим специалистом дала ему огромную мотивацию, рассказывал про такие точечные вещи, как определение тактики на ЧР в Омске. Работа в живом формате с тренером такого уровня – это хорошее подспорье для исправления ошибок и выбора тактики на отборочный турнир, а затем и на главный старт четырёхлетия.

В предыдущих выпусках «Холодного расчёта» мы подробно разбирали ультра-си Петросян и Дикиджи:
Дикиджи — настоящий король стабильности? Его статистика четверных просто поражает! Дикиджи — настоящий король стабильности? Его статистика четверных просто поражает!
32 успешных ультра-си за цикл! Чем Аделия Петросян будет удивлять на Олимпиаде? 32 успешных ультра-си за цикл! Чем Аделия Петросян будет удивлять на Олимпиаде?
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