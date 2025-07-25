Выбираем самую стильную российскую фигуристку! У кого лучшие образы?

Фигурное катание, наверное, один из тех видов спорта, где число модниц просто зашкаливает! Спортсменкам и по негласным правилам самой фигурки важно следить за тем, как они выглядят на льду, но и за его пределами разворачивается целое поле для экспериментов со стилем.
Светские мероприятия, ковровые дорожки, съёмки шоу, жеребьевки крупных стартов, в конце концов, иногда хочется просто красиво одеться, чтобы прогуляться с подругой. Так кто же, на ваш взгляд, достоин звания самой стильной российской фигуристки прямо сейчас?
В рейтинге «Чемпионата» вы можете отдать голос как за одного фаворита, так и за всех фигуристок, чей стиль вам импонирует.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Анна Щербакова
Анна – это буквально олицетворение грации, сдержанности и лоска в нашем фигурном катании. Она всегда продумывает образы до мелочей, будь то выход в театр, на светский приём или на мероприятия Первого канала. Не чужды фигуристке и мягкие женственные образы – от платья, в котором олимпийская чемпионка недавно появилась в Мариинском театре, просто глаз не оторвать!
Василиса Кагановская
По профилю Василисы может сложиться впечатление, что вся её жизнь – спорт и только спорт, но стильные выходы тоже имеются! На мероприятиях фигуристка предпочитает чёрный и белый, играясь при этом с фасонами – присутствуют и костюмы, и, к примеру, дерзкий корсет с мини-юбкой. На фотосессиях Вася тяготела к женственным мягким образам – летящие ткани, нежные оттенки цветов хорошо сочетаются с внешностью фигуристки.
Евгения Медведева
Элегантность – это определённо про неё. Евгения признавалась, что не любит спортивный стиль и предпочитает классику, ведь она с детства спортсменка, и в повседневной жизни ей хочется чего-то другого. Дорогие бренды, пастельные цвета, классический крой – всё это про Женю. Совсем недавно её даже признали самой стильной спортсменкой года по версии FashionTV.
Виктория Синицина
Виктория олицетворяет собой женственность и элегантность – раньше это были запоминающиеся выходы на банкеты и жеребьёвки, теперь – на различные светские рауты. Платья-комбинации, летящие ткани, пастельные цвета – это всё про неё. В одном интервью Виктория признавалась, что у неё есть желание попробовать себя в модной индустрии.
Елизавета Туктамышева
Кажется, эта фигуристка вообще не парится, как она выглядит, и при этом всегда стильная, ничего не выбивается из общего образа. Кэжуал-образы с клетчатыми рубашками идут Лизе так же, как и элегантные силуэтные платья, женственные блузки с принтом и декором или костюмы.
Александра Игнатова (Трусова)
Топ-фигуристка потихоньку превращается в акулу медиасреды. Сейчас в жизни Саши много светских мероприятий, выходы на ковровые дорожки и съёмки – и к каждому мероприятию нужно тщательно продумать образ. Обычно Саша предпочитает классические белый и чёрный, но есть в её арсенале и яркие брючные костюмы, к примеру.
Камила Валиева
Жеребьёвки, ведение концертов и мероприятий, премии – каждое появление Камилы Валиевой, безусловно, привлекает внимание. Раньше Камила в основном носила брючные костюмы, но сейчас всё чаще можно увидеть её в облегающих платьях – с открытыми плечами, с американской проймой, с необычными вырезами.
Александра Бойкова
Не раз фигуристка рассказывала о том, что мода – одно из её любимых хобби. Саша некоторое время активно ведёт рубрику «Лук дня», а образы этой фигуристки на жеребьёвку какого-нибудь турнира – всегда событие и большая интрига, даже если вы не являетесь поклонниками их с Дмитрием Козловским пары. Платье в пол и повязка на глаза, латексный комбинезон с причудливым принтом – эта фигуристка не боится экспериментов и необычных сочетаний.
Алина Загитова
Алина – это как раз та фигуристка, которая вообще не боится экспериментов в поиске своего стиля. Каждое её появление обсуждается, будь то образ с красной дорожки или для съёмок влога Первого канала. По признанию фигуристки, сейчас период «роковой Алины». Критикам Загитова отвечает так: «Каждый мой образ в цензуре, и там нет никакой пошлости и какой-то слишком сильной откровенности. Я за этим очень тщательно слежу, и сегодня я вот в таком образе, завтра я могу прийти и кардинально отличаться».
Софья Леонтьева
Очень женственного стиля придерживается Софья в своих образах. Она не боится подчёркивать фигуру, может позволить себе как длину мини, так и юбки в пол. Отдельное место занимают образы для фотосессий – одинаково хорошо фигуристка выглядит как в нежном кружевном белом платье, так и в дерзком образе с шортами и ботфортами. Среди любимых стилей в одежде Софья называет олд-мани – и ей он несомненно идёт.
Елизавета Худайбердиева
Лиза, кажется, перепробовала абсолютно все стили – в её гардеробе есть и строгие закрытые платья, и варианты с необычным разрезом, и женственные мини с открытыми плечами, и многое-многое другое. И при этом фигуристке идёт абсолютно всё – грамотные сочетания и игра с трендами и классикой являются залогом успеха. «Я очень такая яркая, интересная, у меня нет каких-то таких скучных вещей», – рассказывала Лиза в интервью.
Софья Муравьёва
Софья пока находится в поисках своего стиля, но за ними очень интересно наблюдать. На жеребьевках турниров эта фигуристка появлялась и в более пацанских, дерзких образах, и в очень женственном образе с балетками-пуантами. Привлекательность и целостность луков кроется в деталях – в брошке с леопардом как отсылка к команде, в аксессуарах, в подходящей причёске.
Ирина Хавронина
Каждый выход этой фигуристки на жеребьевку запоминается – в Омске Ирина сразила поклонников невероятным красным платьем, пока бо́льшая часть фигуристов предпочла чёрный цвет. Фигуристка не боится играть с деталями – она появлялась на публике и в платьях с открытой спиной, и в платье с капюшоном, и даже в змеином мини.