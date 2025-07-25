Выбираем самую стильную российскую фигуристку! У кого лучшие образы?

Фигурное катание, наверное, один из тех видов спорта, где число модниц просто зашкаливает! Спортсменкам и по негласным правилам самой фигурки важно следить за тем, как они выглядят на льду, но и за его пределами разворачивается целое поле для экспериментов со стилем.

Светские мероприятия, ковровые дорожки, съёмки шоу, жеребьевки крупных стартов, в конце концов, иногда хочется просто красиво одеться, чтобы прогуляться с подругой. Так кто же, на ваш взгляд, достоин звания самой стильной российской фигуристки прямо сейчас?

В рейтинге «Чемпионата» вы можете отдать голос как за одного фаворита, так и за всех фигуристок, чей стиль вам импонирует.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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