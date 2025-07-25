«Сейчас бы просто найти». Как можно кататься в парной дисциплине без партнёра?

Есть ли вариант продолжения карьеры для фигуристок, которые не нашли себе пару в танцах на льду?

Межсезонье — это новые возможности не только для опытных дуэтов, но и для тех, кто только ищет партнёра в спорте. Одни за это время стараются улучшить технику и лучше понять друг друга, а другие борются с проблемой нехватки партнёра, с которым можно быстро и успешно начать новый сезон. Историй о фигуристах-одиночках довольно много. Так что же им делать и стоит ли продолжать свою карьеру?

Почему не получается найти партнёра?

Фигурное катание, как и большинство преимущественно женских видов спорта, характеризуется относительно небольшим числом мужчин-участников. Это, по всей видимости, связано с несколькими причинами. В частности, некоторые могут считать сомнительными преимущества выступлений в подобных дисциплинах. Музыкальность, плавность линий, хорошее катание и скольжение — всё то, что на первый взгляд не ассоциируется с мужественностью. Кроме того, важным фактором является то, что представители мужского одиночного фигурного катания в последние годы не особенно радовали российских болельщиков успешными выступлениями и крупными наградами на мировой арене. Да и разница с зарубежными спортсменами заметна.

Все эти факторы в совокупности могли повлиять на недостаточный интерес мужчин к таким видам спорта. Однако в ближайшее время ситуация может измениться. Например, успех Александра Мальцева, недавно ставшего семикратным чемпионом мира в синхронном плавании — дисциплине, которая на первый взгляд кажется преимущественно женской — может вдохновить фигуристов и мотивировать мужчин продолжать заниматься своим видом спорта.

Из-за нехватки партнёров к каждой девочке предъявляются довольно высокие требования. Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и ныне известный тренер Анжелика Крылова отметила, что «девочкам лучше начинать тренировки в танцах на льду с 12 лет». Начинать занятия в 14 лет считается поздним, поскольку это уже юниорский возраст, доступный для выступлений.

С другой стороны, тренер отметила, что мальчиков в возрасте 13-14 лет она всё ещё рассматривает, поскольку «они у нас на вес золота». Еще один вице-чемпион Олимпийских игр, Александр Жулин, заявил, что он начал заниматься танцами на льду в 17 лет, и в целом считает, что, даже начиная в 20 лет, можно стать высококлассным спортсменом, если изначально обладать силой и артистизмом. По его мнению, средний возраст для начала занятий всё ещё находится в районе 11-12 лет.

Как подобрать идеальную пару?

Если девушке удалось договориться с партнёром, это вовсе не означает, что их сотрудничество будет успешным. В первую очередь необходимо понять, насколько дуэт подходит друг другу с антропометрической точки зрения — параметры (рост, вес), длина ног и тела, возраст. Если всё совпадает, тренеры приступают к оценке техники катания и спортивного разряда. Однако даже при наличии этих сходств в процессе коротких тренировок могут возникнуть новые проблемы: необходимость чувствовать друг друга на льду и налаживать хорошее общение вне его. Важно, чтобы партнёры не обзывали друг друга, не дразнили и не обижались, а ставили перед собой единую цель — добиться больших успехов в спорте.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол Фото: РИА Новости

С подобными проблемами столкнулись некоторые действующие фигуристы. К примеру, дуэт Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола распался из-за личных разногласий между партнёрами. В итоге Василиса встала в пару с Максимом Некрасовым. Пара Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано распалась по другим причинам. Но теперь Дарио выступает с Елизаветой Пасечник, а Ира — с Дэвидом Нарижным. Кажется, что все эти дуэты идеально подходят друг другу как по характеру, так и по внешним данным.

Есть и другие, уникальные примеры: так, Александр Жулин продолжает работать с Елизаветой Шанаевой, несмотря на то что на протяжении нескольких сезонов она тренируется одна без партнёра. На это он реагирует ещё более ярко, уже, по сути, отрицая критерии, по которым он соединяет пары:

«Сейчас уже, честно говоря, не до критериев. Сейчас просто уже найти бы… Во-первых, надо, чтобы по антропометрии совпадали. Желательно, чтобы были симпатичные оба. Смотрим, конечно, на растяжку, на выворотность, на многие составляющие. Но не всегда возможно, чтобы все факторы совпали. Возможно, потому что в последнее время стало мало танцоров, которые соответствовали бы всем критериям».

Как развиваться в спорте, если остался один?

Безусловно, никакие, даже самые интенсивные тренировки не заменят дух соревнований. К счастью, в последние годы у фигуристов-одиночек появился ещё один вариант развития событий — любительские соревнования. Ранее «Чемпионат» обсуждал этот вопрос с президентом Ассоциации развития массового фигурного катания Екатериной Бобровой:

«У самих спортсменок и их родителей порой заканчивается терпение. Чтобы привлекать партнёра, не останавливаться в развитии мастерства и не терять соревновательный дух, у нас в любительском движении есть отличный вариант — танцы-соло. Я веду много переговоров с тренерами: с тренерским штабом Александра Жулина, Алексея Горшкова, Анжелики Крыловой, Дениса Самохина и всеми нашими замечательными специалистами по танцам на льду, чтобы подготовить девочек к выступлениям в танцах-соло. Я снимаю видео с их выступлениями, показываю потенциальным партнёрам — если девочка понравилась, приглашаю на пробы, и всё складывается отлично».

По словам олимпийской чемпионки, выступление по любителям позволит одиноким фигуристкам не только найти партнёра в будущем, но и оставаться в форме, сохранять соревновательный настрой, оттачивать навыки, а впоследствии успешно вернуться в большой спорт.