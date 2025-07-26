«Он доказал, что он здесь не случайно». Как Олимпиада сделала Воланда Семененко Мастером

В прошлом олимпийском сезоне очень популярной была музыка Игоря Корнелюка к сериалу «Мастер и Маргарита» – и даже на главном старте сезона в Пекине эти дьявольские мелодии прозвучали не один раз. Сегодня мы вспоминаем прокат лучшего одиночника в личном мужском турнире на Олимпиаде-2022 – Евгения Семененко.

Февраль 2022-го, Пекин, Олимпийские игры – кажется, что этот старт был в другой жизни! С тех пор прошло уже три внутренних сезона, не за горами следующая Олимпиада. Но многие болельщики пересматривают ту произвольную Жени до сих пор.

Евгений Семененко на Олимпиаде в Пекине-2022 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На протяжении всего сезона произвольная программа то и дело подводила Семененко, как будто действительно была кем-то проклята – однако музыка Игоря Корнелюка принесла удачу Жене именно на Олимпиаде.

После короткой программы Семененко занимал в турнирной таблице седьмое место, совсем немного не хватило до попадания в сильнейшую разминку. Но при этом на тот момент это уже можно было считать выдающимся результатом – ведь в короткой нашему фигуристу удалось обойти своего кумира, двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. К тому же кататься сразу после Ханю – задачка не из лёгких, даже в ковидные времена. Однако с этой задачей Женя справился.

Первый элемент пошёл не по плану – четверной тулуп получился со смазанным выездом, но фигуристу удалось вытащить прыжок и не схватить балл штрафа. Дальше всё пошло гораздо лучше: по ходу проката пришлось помучиться – перед самим прокатом на разминке фигурист практически не мог ничего собрать – сильно забеспокоила спина. Однако через «не могу» и через боль удалось приземлить ещё два четверных прыжка и два тройных акселя, причём на хорошие плюсы, все непрыжковые элементы – четвёртого уровня. По части компонентов Женю тоже оценили неплохо – всего две оценки ниже восьми, а за навыки катания один из арбитров поставил девятку.

Евгений Семененко в произвольной программе на Олимпиаде-2022 Фото: РИА Новости

178,37 балла за прокат, 274,13 в сумме – благодаря крепким и стабильным прокатам Жене удалось показать один из лучших результатов в истории нашего мужского одиночного. Немногие россияне на международных стартах набирали больше – а Семененко в тот момент было всего 18 лет, и он лишь за год до этого дебютировал на крупных международных стартах.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который комментировал тот прокат в прямом эфире, благодарил Женю за самоотдачу: «Он практически в полной мере доказал своим катанием, будь то короткая программа или произвольная, что он здесь не случайно».

Впечатлилась и Евгения Медведева: «Знаете, я очень много смысла вкладываю в энергетику, потому что кататься можно абсолютно по-разному. Прыгать можно тоже абсолютно по-разному. То, как он откатался, то, как он вкладывался – это было очень по-олимпийски. Это спорт».

«Да, были ошибки, но Женя катался, как мужчина. Породистый, красивый молодой человек. Надо работать. Восьмое место нас не устраивает, надо быть выше», – так после проката высказался Алексей Мишин. По мнению тренера, опыт, который приобрёл фигурист на этом старте, никак не связан с конкретными элементами, этот опыт называется «не трусить».

Евгений Семененко и Алексей Мишин на Олимпиаде в Пекине Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На чемпионате мира в Стокгольме зажглась маленькая звёздочка, а вот уже Игры в Пекине сделали из Воланда Мастера (пусть по сюжету программы дьявольское всё-таки и доминирует). Олимпийский опыт дал фигуристу такой мощный толчок для дальнейшего развития, что его трудно переоценить. «Он был такой счастливый и такой заряженный, наполненный энергией! Он светился. И это, пожалуй, главное», – отмечала в интервью «Чемпионату» хореограф Елизавета Навиславская.

Потом Евгений завоюет два золота чемпионата России, будет биться за рекорды страны, выдавать турниры на 300 баллов, поднимать на уши многотысячный «Мегаспорт» и героически спасать себя на чемпионате России в Омске – но всё это будет потом. Случилось бы всё это, не будь в карьере Жени такой яркой олимпийской вспышки? Кто знает.