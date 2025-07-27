По пути Валиевой. Российская фигуристка попалась на допинге, указав на проблемы с сердцем

Надежда Понтелеенко дисквалифицирована на четыре года за употребление мельдония. Как в 2025 году можно использовать этот препарат?!

Камила Валиева не стала единственной российской фигуристкой, которую мы потеряли по вине допинга. Её судьбу удивительным образом повторила другая несовершеннолетняя спортсменка из группы Олега Татаурова. Надежду Понтелеенко наказали на четыре года за мельдоний.

Этот препарат загубил десятки карьер талантливых атлетов. Но в России его по-прежнему «любят». Да что же это такое?!

Понтелеенко отстранена на четыре года за мельдоний

К сожалению, в мире фигурного катания допинг-дело Камилы Валиевой не было последним — спортсмены продолжили попадаться на нарушении антидопинговых правил. Кто-то, как итальянец Даниэль Грассль, пропускал тесты и был отстранён от соревнований на год, а кто-то, как Варвара Кисель, принял запрещённое вещество и был вынужден временно покинуть большой спорт.

Печально, что среди атлетов, заслуживших наказание, вновь оказалась российская фигуристка — ученица Олега Татаурова Надежда Понтелеенко дисквалифицирована на четыре года за употребление мельдония. Имя спортсменки оказалось в списке, опубликованном РУСАДА.

Срок отстранения Понтелеенко отсчитывается от 19 апреля 2024-го и продлится до 18 апреля 2028 года. При этом Надя уже пропустила сезон-2024/2025 по причинам, не связанным с допингом.

Во всяком случае, так казалось на первый взгляд.

У Понтелеенко были проблемы с сердцем, как у Валиевой

Нет никаких подтверждений тому, что пропуск был намеренной попыткой фигуристки уйти от повышенного внимания, однако факт того, что первые слухи о проблемах Понтелеенко «с законом» пошли год назад, есть. Вполне возможно, что Надя знала, что последует наказание, и решила пропасть с радаров.

Ситуация неоднозначная из-за того, что спортсменка не рассказала честно о том, что происходит, как в своё время это сделала Мария Шарапова (которая ещё будет упоминаться в этом тексте), а сослалась на проблемы с сердцем.

«Есть проблемы с сердцем, они у меня начались ещё с прошлого сезона. Это врождённое заболевание. Сейчас я прохожу обследования, ещё одно мне только предстоит. По его итогам уже будет решаться, когда можно вернуться к тренировкам», — говорила Понтелеенко «Спорт-экспрессу».

Теорию Нади подтверждал и её тренер в разговоре с ТАСС:

«Пропустит ли полностью сезон Надежда Понтелеенко? Это будет зависеть от врачей, пока они не сделают ей никаких заявлений по сердцу, здесь планировать ничего не можем. Пока допуска нет».

Если представители фигуристки пытались оспорить решение чиновников и объяснить появление в допинг-пробе запрещённого вещества из-за проблем со здоровьем, то, очевидно, у них не получилось. Как и у команды Валиевой, которая также заявляла, что страдает из-за «спортивного сердца». Надо заметить, обе получили максимальный срок дисквалификации, несмотря на несовершеннолетний возраст на момент нарушения.

Мельдоний до сих пор популярен у спортсменов в России

Что же самое возмутительное в этой ситуации, так это препарат, на котором попалась Надя. Не знать про последствия использования мельдония в 2025 году — попросту стыдно. Кейс Марии Шараповой и ещё десятков российских атлетов, которые «погорели» на нём, общеизвестен, и спортсмены просто обязаны проверять всё на наличие вещества, которое буквально разрушило карьеры многих талантливых людей.

Хотя, возможно, проблема не в самой Понтелеенко, а в общем равнодушном отношении к запретам. Как показывает статистика РУСАДА, за три года ситуация в спорте не сильно улучшилась и мельдоний с фуросемидом остались в топе самых популярных допинг-препаратов. Увы, этот антитренд не прекращается: в первом полугодии 2025-го РУСАДА выявило 43 нарушения антидопинговых правил. По информации генерального директора РУСАДА Вероники Логиновой, чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.

Это вещество аномально популярно в России, как будто не было «нашествия мельдония». Форварды хоккейного ЦСКА Владислав Каменев и Никита Седов попались на нём, а ведь это не самый страшный кейс, который видели в РУСАДА. Были и случаи, когда мать несовершеннолетнего спортсмена подсыпала ему допинг.

«У нас есть кейсы, которые будоражат сознание, и нам до сих пор в это сложно поверить, что такое действительно было. И это не придуманная история, это не какой-то фильм или сериал.

Несовершеннолетнему спортсмену врач общей практики назначил милдронат, причём сам спортсмен очень хорошо знал антидопинговые правила, и, когда ему прописал врач этот препарат, юноша пришёл домой и сказал своей маме, что ему нельзя использовать его. Он добавил, что нужно идти к другому врачу, чтобы тот выписал разрешённый препарат.

Папа мальчика, сам бывший спортсмен, поддержал сына, так как знал о запрещении милдроната. Но мама заявила, что она сама знает, как лучше, и что врач не зря выписал именно это лекарство. И после этого тайно подсыпала милдронат в еду своего ребёнка и привела его в итоге к дисквалификации.

Если от козней соперников ещё можно уберечься, то от маминого вкусного борща – никак. Вот такая мама, которой сказали, что это запрещено, которой сын и муж всё объяснили, но она всё равно сделала то, что сделала.

Но я представляю ужас, который обуял юношу после того, как ему сказали, что в его пробе обнаружили именно этот препарат. Конечно же, он сразу понял, как он попал в его организм. За мельдоний стандартный срок дисквалификации составляет четыре года, но этого парня отстранили всего на год», — делилась с ТАСС показательной историей начальник отдела по обработке результатов РУСАДА Валерия Герман.

Так что, пожалуй, дело не конкретном спортсмене, не в попытках скрыть факт приёма запрещённого препарата, а в целом в халатном отношении к правилам, будь то намеренное использование допинга или нет. Пока наши атлеты не научатся проводить качественный контроль того, что попадает в их организм, мы продолжим терять таланты.