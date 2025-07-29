От переживаний упал в обморок. Один из самых критикуемых авторов — к 20-летию

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

Середина ноября 2009 года, часа три ночи. В перерыве между ненавистным черчением (не автокадовским, а олдскульным: настоящим карандашом по настоящему ватману А1) захожу на «Чемпионат» и вижу знакомое многим объявление о поиске сотрудников для новостной службы. Откликаюсь, вырубаюсь и благополучно забываю, что откликнулся.

Середина января 2010-го, мамин день рождения. На почте письмо от Николая Петросяна с вопросом: «Всё ещё заинтересованы в вакансии?» После шока и некоторых сомнений в реальности происходящего отвечаю…

А дальше — почти 12 лет гордости за причастность к чему-то большому, важному и очень душевному. Путь от новостника до редактора только что созданного отдела и вывод его на первое место по трафику. Командировки, бессонные ночи, переживания из-за ошибок и критики, удивительные и даже судьбоносные встречи… И много-много чего ещё, что можно описать ёмким словом «жизнь».

Как справляться с хейтом, или Спасение из Японии

Вряд ли сильно преувеличу, если назову себя одним из самых критикуемых авторов в истории «Чемпионата». Часто в потоке хейта встречались комментарии в духе: «Вот вы его поливаете, а он сидит, пьёт кофе и посмеивается». В том-то и проблема, что не посмеивался, а реагировал крайне остро и болезненно. Не дал бог толстокожести.

И совершенно точно не справился бы без редактора отдела других видов спорта, а позже заместителя главного редактора «Чемпа» Андрея Иванова. Многое из его методов и установок я невольно перенял и сейчас сам применяю в роли руководителя.

Помню, после очередного яркого текста про Загитову тысяч на 200 просмотров бесцельно обновлял комментарии и жутко рефлексировал. Тут Андрей сообщает, что в редакцию обратились с японского телевидения, и он предложил меня в качестве эксперта. Пообщался с коллегами через переводчика, они остались в восторге, о чём сообщили в редакцию, особо отметив «профессионализм господина Адамова». И вот звонит мне по обыкновению саркастичный Иванов и выдаёт: «Не читайте до обеда советских газет… Читайте японские».

А ещё, пожалуй, именно Андрей первым догадался использовать в мирных целях мою потребность в соревновании. С каждым турниром, с каждым днём он ставил всё более амбициозные задачи. Оба понимали, что в случае невыполнения не будет ни штрафов, ни даже простых упрёков (цифры и так заоблачные), но оба негласно принимали правила игры.

ТЕННИСНЫЙ ОТДЕЛ «ЧЕМПИОНАТА» — 2013: ДМИТРИЙ ШАХОВ, АЛЕКСЕЙ АДАМОВ, ДАНИИЛ САЛЬНИКОВ, РОМАН СЕМЁНОВ, АРТЁМ ТАЙМАНОВ Фото: «Чемпионат»

Обморок на кухне и личная гордость

Перед чемпионатом мира — 2021 в Стокгольме я, видимо, внутренне переживал настолько, что утром первого же дня, ещё до начала прокатов, натурально плюхнулся в обморок. Пошёл на кухню заварить кофе и обнаружил себя на полу с разбитой губой. Шутили, что обычно люди теряют сознание после тяжёлой работы, а я решил превентивно, чтобы потом не отвлекаться.

Тот турнир до сих пор считаю подвигом нашей маленькой команды с Яной Левхиной и Катей Авдониной (не умаляя ни в коем случае значительной помощи коллег). Кстати сказать, счастлив, что главный редактор Слава Опахин прислушался и дал Яне шанс проявить себя в качестве руководителя отдела. Доверился и, уверен, не пожалел.

Алексей Адамов и редактор отдела «Другие» Михаил Чесалин Фото: Из личного архива Алексея Адамова

Про «придурка Адамова», или Всё, что нужно знать о критике в интернете

Ну и не могу не рассказать практически анекдотичную историю, которая идеально иллюстрирует суть комментариев в интернете. Уже в качестве редактора отдела фигурного катания помогал коллегам на чемпионате мира по биатлону. Посмел покритиковать наших парней, несмотря на выигранные медали. Когда в горячке ставили текст, выбрали в админке не того автора. Спохватились, когда комментариев под статьёй было уже несколько десятков. В том числе и примерно такой: «Отличный текст, сразу видно, что писал настоящий профессионал журналистики, а не этот придурок Адамов».

Понятно, что ни один материал «легенд» не обходится без благодарностей и поздравлений. Но не думайте, что это дежурные слова. Просто, когда вспоминаешь внушительный кусок жизни, прожитый в оранжевых цветах, невозможно не растрогаться. Во мне живёт и всегда будет жить благодарность Коле Петросяну (первому начальнику в профессии), Андрею Иванову, Жене Слюсаренко, Дане Сальникову, Льву Савари, Илье Рывлину, Антону Шебике, Мише Чесалину, Саше Говорову, Андрею Шитихину, Яне Левхиной, Кате Авдониной, Саше Алейникову, Лене Чистовой и многим другим ребятам, с которыми мы познакомились и шли рука об руку благодаря «Чемпионату».

Из своих 36 лет ровно треть я проработал на «Чемпионате». С каждым годом этот процент снижается, но, кто знает, возможно, однажды счётчик пойдёт в обратную сторону. Так что, дорогие любители фигурного катания, не убирайте далеко свои говномёты.