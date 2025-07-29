Как бы Тарасова от счастья не прыгнула на лёд! Это было лучшее танго Степановой и Букина

Далеко не всегда лучшие прокаты фигуристов становятся победными. Но получаются такими, чтоб их хотелось вспоминать и пересматривать даже спустя год. Танго Александры Степановой и Ивана Букина — яркий пример программы из этой категории. Ещё на чемпионате Европы в Минске наши танцоры завоевали зал с первых аккордов своего ритм-танца. Но по-настоящему постановка заиграла уже на чемпионате мира в Сайтаме!

«Чемпионат» продолжает вспоминать лучшие выступления наших фигуристов за последнее 10-летие. Новыми героями нашей рубрики стали не одиночники, а прекрасные танцоры: Александра Степанова и Иван Букин и их потрясающее танго сезона-2018/2019.

Стартовая поза программы Александры Степановой и Ивана Букина Фото: РИА Новости

Эстетика в деталях

Эта программа выглядит максимально продуманной до мелочей буквально во всех составляющих: стартовая поза, музыкальные акценты, костюмы… Кстати, о последних. То самое серое платье Александры с необычной юбкой в чёрных тонах – творение Валентина Юдашкина. Для него это был не первый опыт работы с фигуристами — ещё Евгений Плющенко выигрывал командное золото Игр-2014 в Сочи в его костюмах. Но конкретно с Сашей и Ваней это была так называемая, проба пера.

И получилось очень удачно! Образ Степановой выглядел очень стильно, хоть серо-чёрные цвета нельзя назвать типичными для танго. Сами ребята назвали работу Юдашкина настоящим шедевром.

«Оно и правда получилось очень необычным. Не такое, какое я могла бы себе представить. Потому что танго – это какие-то стандартные цвета: красный, чёрный, может быть, фиолетовый или зелёный. Но тут серый, и это очень классно. Это оригинально и очень-очень красиво», — рассказала Александра «Советскому спорту».

Музыкальное сопровождение состояло сразу из трёх композиций: Malaguena в исполнении Blast, Tango Suite Part III — Al Di Meola и Carmen's Story в исполнении Эдит Пиаф. Движения танца были поставлены под чёткие музыкальные акценты: каждый взмах рукой, поворот, особенно эффектно смотрелись твиззлы – ведь ребятам приходилось заканчивать секцию точно в такт музыки!

Полюбилась программа и самим ребятам. И это с учётом того, что из ритм-танца фигуристы убрали свои фирменные твиззлы-пистолетики. Зато оставили их в произвольном.

Безобразная база

Разумеется, как и любую программу, эту постановку ребятам было нужно как следует вкатать. И по ходу сезона с каждым разом они катали это танго всё лучше и лучше. Но не для судей – в финале Гран-при в Ванкувере пара получила минимальный базовый уровень сложности за танго в ритм-танце, а в итоге заняла четвёртое место. На тот момент это казалось абсурдом. Но позднее, на декабрьском чемпионате России Саша и Ваня сказали, что отчасти поняли свои оценки. Однако вопрос по-прежнему казался спорным.

Александра Степанова и Иван Букин во время ритм-танца Фото: РИА Новости

На вопрос, по делу ли паре поставили базовый уровень, ребята отвечали размыто:

Александра: «Слушайте, так тяжело сказать».

Иван: «Есть такое выражение «недостаточно выразительное ребро».

Александра: «То есть оно (ребро конька во время исполнения элемента) как бы есть, но этого недостаточно».

Иван: «Здесь достаточно спорный вопрос. Какой-то судья видит, ему достаточно, а кому-то — нет. И это всё равно правильно. То есть если недостаточно, то нужно делать так, чтобы этого было достаточно для всех».

И вот на чемпионате мира случилось чудо: максимальные уровни за твиззлы, то самое злополучное танго-романтика. Комментаторы Екатерина Боброва и Андрей Журанков не скрывали своей радости.

«Боюсь, как бы сейчас от счастья за такие высокие оценки Татьяна Анатольевна Тарасова не выпрыгнула на лёд от счастья! Это класс, потрясающий, великолепный прокат! И наконец-то техническая бригада оценила по-достоинству, на четвёртые уровни. Непонятно, почему они получали базовые уровни за танго-романтика», — радовалась Боброва.

«Они обалдели! Вань, выдыхай!» — добавил Журанков.

Александра Степанова и Иван Букин во время ритм-танца Фото: РИА Новости

Достойные баллы

Японские зрители аплодировали Саше и Ване стоя. А Татьяна Тарасова, комментируя соревнования, реагировала сдержанно. И даже не могла поверить, что ребятам наконец-то поставили высшие уровни:

«Уровни 4-4, что ли? Да что вы, не может быть. Катали хорошо, мастерски. Захватывающе, я бы так сказала. Твиззлы — как по нитке! Очень улучшили танго-романтика», — отметила Тарасова.

Особая эмпатия Татьяны Анатольевны к паре Саши и Вани вполне объяснима: ведь когда-то она тренировала отца Букина, Андрея, который выступал с Натальей Бестемьяновой. Но Тарасовой и всем любителям российских танцев на льду действительно было за что порадоваться. Этот прокат позволил Степановой и Букину забрать малое золото чемпионата мира.

«Исполнили всё блестяще! Лучший прокат в сезоне. Но скажу ещё немного по поводу их оценок: им везде выставили четвёртый уровень. Так что техническая оценка просто фантастическая. А вот в других аспектах судили по вышеназванному рангу: первую пару — как первую, вторую — как вторую», — сказала RT Наталья Бестемьянова.

И пусть впоследствии сам турнир ребята завершили только на четвёртом месте. Этот прокат действительно запал в душу многим любителям российского фигурного катания.