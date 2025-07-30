Подставная деградация чемпионки? Мать Костылевой обвинила Плющенко в травмах фигуристки

Межсезонье у фигуристов традиционно проходит жарко. Новые разборки в «Ангелах Плющенко» коснулись главной звезды группы — 13-летней чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой. Фигуристка, очевидно, проходит сложное испытание в виде серьёзной травмы. А виноват в этом Евгений Плющенко? Мать спортсменки обвинила двукратного олимпийского чемпиона в непрофессионализме и намеренном подрыве здоровья Лены. Что вообще происходит?!

У Костылевой «за 15 месяцев семь травм с полной потерей контента»

Родители фигуристов иногда становятся источниками скандалов, и в случае с талантливой чемпионкой России среди юниоров Еленой Костылевой это, увы, чистая правда. Мама спортсменки подняла волну негатива, направленную на тренера дочери Евгения Плющенко, выдвинув крайне серьёзные обвинения. Ирина Костылева заявила, что двукратный олимпийский чемпион виноват в частых травмах Лены и даже способствует деградации звезды «Ангелов Плющенко».

По словам женщины, травма Костылевой-младшей была получена в апреле 2025 года при выполнении четверного риттбергера без страховки в результате постоянных падений на бедро. Долгое время фигуристка восстанавливалась, а когда вышла на лёд, случился рецидив из-за неправильных указаний наставника. И на текущий момент улучшений в состоянии Лены не наблюдается.

«Когда Плющенко прилетел и увидел три проката произвольной программы с чистым риттбергером, то на утро его тренер дал всей группе упражнения, после которых не только с четверных, но и с тройных все падали. И так всю неделю. Вся неделя прошла без напрыгивания выученного четверного риттбергера – ни одного прыжка за неделю. А ещё через неделю квадриттбергер сказал Леночке до свидания. Зачем спортсменке, чемпионке, рекордсменке с шестью ультра-си упражнения, после которых она не могла прыгать даже тройные? Потеря квадриттбергера у Лены в середине апреля лежит целиком на Плющенко. Это говорит о его непрофессионализме или специальной тактике отъёма прыжка у спортсменки.

На льду он тренер, многократный олимпийский чемпион Плющенко. Он должен думать головой, что и зачем делает со спортсменкой. И зачем ей на ноги и на руки утяжелители? За 15 месяцев — семь травм с полной потерей контента. Две — в этом сезоне с апреля, пять — в том. И все перед отборочными стартами», — процитировал Костылеву-старшую Sport24 со ссылкой на телеграм-канал «Гостиная МамыИры».

Плющенко спасал Косторную от травм и выгнал Зинину за нарушения

Столь смелые слова должны быть подтверждены неоспоримыми доказательствами, однако пока официальных комментарием со стороны специалиста не поступало.

Конечно, нельзя не сделать скидку на то, что Ирина волнуется за здоровье дочери, но очень трудно поверить в то, что Плющенко намеренно рушит карьеру собственной чемпионки. На данный момент Лена — главный актив «Ангелов». Юная покорительница квадов блистает как на соревнованиях, так и в шоу. Если откинуть простую человечность, то и в бизнес-модели большого спорта это невыгодно. Ну и, пожалуй, основной аргумент против — это история работы Евгения с травмами учеников.

В группе Плющенко неоднократно случались неприятные падения, столкновения — как и в любом другом штабе, но, судя по всему, двукратный олимпийский чемпион делал всё, чтобы позаботиться о самочувствии спортсменов, не саботируя при этом их профессиональные показатели.

Евгений Плющенко и Алёна Косторная Фото: РИА Новости

В своё время Алёна Косторная перешла к Евгению в том числе и для того, чтобы залечить травмы, полученные у Этери Тутберидзе. Фигуристка неоднократно признавала, что в «Хрустальном» на переломы, трещины и другие повреждения смотрят исключительно практично — не зря наставница требовала от фигуристки кататься со сломанной рукой, чтобы иметь шанс отобраться на Олимпиаду. У Плющенко же Косторную курировали строго, и да, может, результаты были очень далеки от идеала, однако в попустительском отношении к здоровью спортсменки Евгения обвинить невозможно.

«В академии Плющенко другой подход к занятиям. Если у тебя что-то болит, травма какая-то – немного убираем нагрузку и делаем что-то, где не болит», — делилась подробностями работы тренера Вероника Жилина в беседе с «Матч ТВ».

А уж история с расставанием с Анастасией Зининой и вовсе показательна: Плющенко выгнал ученицу за то, что та нарушала медицинский режим.

«Зинина отчислена из академии из-за того, что отказывалась выполнять тренерские установки. У Анастасии была травма, ей было запрещено выполнять прыжки, однако спортсменка не слушалась тренеров, для неё было важнее мнение мамы. У нас свой тренерский штаб, наши специалисты отвечают за её здоровье. В сложившейся ситуации мы за её здоровье отвечать не можем, поэтому и было принято решение об отчислении Зининой. В нашем виде спорта хватает прецедентов, когда спортсмены заканчивали со спортом из-за своей самостоятельности или из-за влияния родителей. В нашей академии такие вещи неприемлемы», — комментировал ситуацию Евгений в интервью ТАСС.

Плющенко во второй раз придётся урегулировать конфликт с Костылевой?

Неизвестно, насколько глубок конфликт между командой Плющенко и семейством Костылевых, но либо его придётся урегулировать, либо спортсменку ждёт очередная смена тренера.

Интересно, что ровно месяц назад случился ещё один скандал с участием Ирины, которая обвиняла тренерский штаб в незаконном удержании несовершеннолетней фигуристки и запрете общения матери с ней. Ситуация была экстраординарной, однако «Ангелам» удалось прийти к взаимопониманию с Костылевой-старшей.

Очень хочется надеяться, что и в этот раз дипломатичный подход будет поставлен во главу угла, потому что терять раньше времени звёздный тандем Плющенко и Костылевой-младшей — большая ошибка.