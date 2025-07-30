Победы у Тутберидзе, ужасная травма и работа в Китае. Дарья Усачёва круто поменяла жизнь

Наша фигуристка начинает новую жизнь в Китае – Дарья Усачёва рассказала, что весь следующий год она пробудет в Пекине. Фигуристке в этом году исполнилось 19 лет, но она уже не первый год тренирует. Именно в этом деле Дарья нашла себя после тяжёлой травмы, из-за которой пришлось очень рано закончить с большим спортом.

«Чемпионат» собирает всё, что известно о тренерской карьере Дарьи и её поездке в Китай.

Что Усачёва делала после тяжелейшей травмы и как пришла к тренерству?

Спортивная карьера Дарьи Усачёвой оборвалась 12 ноября 2021 года, на разминке перед короткой программой на NHK Trophy. В Японию Даша отправилась в качестве одного из фаворитов этого старта, но не смогла откатать ни одной программы. Травма бедра оказалась настолько серьёзной, что сначала Даше пришлось передвигаться на коляске, а период восстановления продлился очень и очень долго.

По возвращении на лёд Усачёва восстановила прыжки, однако с заявленных этапов Гран-при России осенью 2022 года снялась. В 2023 году Дарья пыталась перейти в танцы на льду и даже пробовалась с сильным партнёром из России Дарио Чиризано, но встать в пару у них не вышло – да и сама фигуристка отмечала, что этот вид фигурного катания оказался слишком непривычным для неё.

Дарья Усачёва выступает в шоу Ильи Авербуха Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

На соревнования фигуристка так и не вернулась, осенью 2023 года она сообщила, что завершает спортивную карьеру. После этого Усачёва каталась в шоу, а также снялась в фильме про фигурное катание «Лёд 3», выступив в качестве дублёра главной героини. Однако основной страстью фигуристки стало тренерство.

Уже после завершения карьеры Даша вспоминала: «У меня никогда не было такого желания, как дети мечтают с ранних лет: «Я хочу стать олимпийской чемпионкой». Это странно, наверное, это звоночек какой-то был. Мама недавно вспомнила, я ей как-то сказала, что я не буду олимпийской чемпионкой, а буду заслуженным тренером России».

Начинала Дарья в школе Аделины Сотниковой, на тот момент ей было 17 лет. «Из-за шоу и съёмок не смогу присутствовать каждый день на льду. Это оптимальный для меня вариант, чтобы получать опыт в тренерской работе, но при этом иметь возможность успевать развиваться в других сферах».

Что ждёт Дарью в Китае?

Дарья сообщила, что работает с детьми в Passion Skating Club в Пекине. Весь следующий год спортсменка проведёт там.

«Сомнения были, но 50 на 50. Половина пунктов была за, половина – против. Было сложно принять решение уехать в том плане, что оставить на какое‑то время близких людей. Мне это сложно даётся, я человек эмоциональный, экстраверт. Мне это тяжело, и сейчас я очень сильно скучаю по этим людям. В Москве остались моя любимая собака Синди, работа, дети, с которыми я занималась, по ним тоже очень сильно скучаю.

Но это всего год, и будто 19 лет – это самое время для того, чтобы экспериментировать, брать от жизни что‑то новое, чему‑то новому учиться, получать новый полезный опыт, который мне 100% пригодится в жизни. Поэтому в итоге я решила, что обязательно надо ехать», – рассказала Дарья «Матч ТВ».

Дарья Усачёва выступает в шоу Этери Тутберидзе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Поднебесная – достаточно популярное направление для наших тренерских кадров. Долгие годы в Китае работает серебряный призёр Олимпиады-1992 в паре с Еленой Бечке Денис Петров. Ещё в 2005 году он женился на китайской фигуристке Чэнь Лу, двукратном призёре ОИ в женском одиночном катании, вместе они развивают фигурное катание в Поднебесной.

С 2022 года в Китае работает Ева Куць, которая выступала в танцах на льду вместе с Дмитрием Михайловым. Сначала фигуристка приехала в качестве тренера по скольжению, а затем начала работать и с танцевальными парами.

В 2024 году несколько месяцев в качестве тренеров в Китае проработали Михаил Коляда с женой Дарьей. Фигуристы занимались с детьми в академии Pangqing Tongjian в Пекине.

С мастер-классами в Китай неоднократно приезжали Анна Щербакова, Александра Трусова и Евгения Медведева, сборы в Пекине проводила группа Алексея Мишина.