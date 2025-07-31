Чемпион Европы может провести свой последний сезон в карьере. Всё из-за усталости и любви?

Самый возрастной фигурист сборной России, 26-летний Дмитрий Алиев, сообщил, что следующий сезон может стать для него последним. Он начал заниматься фигурным катанием в 2005 году, а впервые выступил на крупных соревнованиях в 2014-м. Пережив яркие сезоны побед и медалей — включая серебро и золото чемпионата Европы, победу на чемпионате России и участие в Олимпийских играх — спортсмен неоднократно сталкивался с трудными периодами: срывал прыжки, не попадал в сборную и терял мотивацию. Сейчас насыщенная спортивная карьера Димы, похоже, подходит к своему логическому завершению, и его ждут спокойные домашние будни. Какие причины стоят за этим решением?

Дмитрий Алиев Фото: РИА Новости

Давно думал о завершении

Трудности с мотивацией у Алиева возникали ещё во время участия российских фигуристов в международных соревнованиях. Что говорить о том времени, когда наши спортсмены лишились такой возможности? В своём самом известном комментарии, который случился во время Спартакиады 2024 года, Дмитрий ярко заявил:

«Перегорел? Наверное. Ещё у нас от старта к старту одни и те же участники. Всё хорошо, но только название старта меняется. Меня очень цепляло, когда в европейские годы с Хави соревновался… Здесь для меня все старты одинаковые. Они круто сделаны, не спорю, но я настолько привык к ребятам, что выходишь и думаешь… Не хочу оскорблять ребят, но у меня не стоит, понимаете…» – заявил Алиев в микст-зоне.

При этом сразу после Алиев и его тренер Евгений Рукавицын вышли к публике и уверили, что очень рады соревноваться на российских стартах. В других высказываниях фигурист был более аккуратен и спокоен. Он сообщил, что активно «ищет способы решать проблемы, а не заканчивать». Тогда же он рассказал, что о приостановке или окончании карьеры думал в неудачные для себя сезоны. Если же всё складывается удачно, даже если мы не выходим дальше внутрироссийского уровня, это не является причиной для радикальных перемен:

«Приостановить спортивную карьеру я хотел тогда, когда случались нехорошие сезоны, не получалось вытащить и направить себя в то русло, где я был конкурентоспособен, мог показать свой максимум, хорошо кататься. А ведь именно это доставляло большое удовольствие мне как спортсмену и как человеку, который стремится показать свой уровень и мастерство».

Позднее фигурист рассказал, что продолжает кататься, несмотря на санкции, чтобы радовать российскую публику. Его мотивируют люди, которые интересуются и спрашивают. Кроме того, его пугает неизвестность и он всё ещё не нашёл дело, которым мог бы заниматься с такой же любовью и отдачей, как в фигурном катании.

На этой мотивации Алиев продержался уже три внутренних сезона и «пережил» всех своих конкурентов. Призёр чемпионата мира Михаил Коляда, по официальным данным, приостановил карьеру. Лучший друг Алиева, вице-чемпион Европы Александр Самарин, объявил о её завершении и сосредоточился на участии в шоу и личных романтических отношениях. Дмитрия такие уходы не смутили. Он остался и тем самым стал самым старшим спортсменом в российской сборной.

Не получал желаемые результаты

Несмотря на найденную во время отстранения мотивацию, нельзя сказать, что Дмитрий полностью использовал её по максимуму и начал показывать результаты, близкие к своим лучшим в карьере. Первый год внутри России оказался достаточно удачным: он выиграл этап Гран-при России в Казани, занял четвёртое место на чемпионате страны и занял второе место на финале Гран-при России — втором по значимости турнире сезона.

В следующем году Алиев выиграл этап Гран-при в Красноярске, однако снова занял четвёртое место на национальном первенстве и в финале. Несмотря на то что для разгрузки он занялся тренерской деятельностью, похоже, такая безмедальная тенденция на главных стартах года всё же повлияла на эмоциональное состояние Дмитрия как спортсмена.

В сезоне 2024/2025 он занял второе место на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге, однако на чемпионате России неожиданно стал девятым, а на финале Гран-при — 10-м. Впервые за несколько лет он не попал в основной состав сборной.

Однако это не остановило Алиева. Уже в начале лета появилась информация о постановках его программ на предстоящий сезон. Стало известно, что короткую программу для него подготовит всё ещё действующий фигурист, многократный чемпион России в танцах на льду Иван Букин, а произвольную — серебряный призёр Олимпийских игр и ныне известный хореограф Илья Авербух. Это подтвердило намерения Дмитрия продолжить выступления в следующем сезоне.

Дмитрий Алиев и Иван Букин Фото: Из личного архива Дмитрия Алиева

Встретил свою любовь

Всё шло хорошо, болельщики с нетерпением ожидали постановок любимого фигуриста, как вдруг Илья Авербух заявил, что следующий сезон может стать для Алиева последним:

«Дима сказал мне: «Возможно, это мой заключительный сезон, поэтому я бы хотел такую программу». Он хочет делать то, что делает лучше всего и то, что любит больше всего. Эта программа — это движение, движение вперёд, путь. Я очень надеюсь, что в этой программе будет тот разговор, который Дима хочет продолжить со своими зрителями сейчас в спорте и потом после спорта».

Что же могло послужить причиной таких резких перемен в риторике? Одно дело — размышлять о завершении карьеры в сложные для себя периоды, другое — уже ясно и публично заявлять об этом. Некоторые связывают это с изменениями в личной жизни Дмитрия. Этим летом стало известно, что фигурист встречается с многократной чемпионкой мира и Европы по художественной гимнастике, 26-летней Ариной Авериной. Для спортсмена, который долгие годы жил спортом и не имел постоянных отношений, такие перемены в жизни кажутся весьма значимыми. Возможно, 26-летний Алиев, как и его друг Александр Самарин ранее, уже готов полностью погрузиться в семейную жизнь. Однако для этого ему придётся принять сложное решение — навсегда отказаться от профессионального фигурного катания.