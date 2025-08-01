Дерзкий Гуменник или художник Кондратюк? Выбираем самого стильного фигуриста России

Самая стильная фигуристка России по версии читателей «Чемпионата» уже определена, настал черёд определить самого стильного фигуриста! В девичьем голосовании победила олимпийская чемпионка Анна Щербакова, в тройку лучших вошли чемпионка Европы Александра Бойкова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

В этом списке – 12 фигуристов, которые точно уделяют внимание тому, в чём появляются на публике, их образы не раз становились темой для обсуждения. В рейтинге «Чемпионата» вы можете отдать голос как за одного фаворита, так и за всех фигуристов, чей стиль вам импонирует.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.