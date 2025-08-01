Дерзкий Гуменник или художник Кондратюк? Выбираем самого стильного фигуриста России

Самая стильная фигуристка России по версии читателей «Чемпионата» уже определена, настал черёд определить самого стильного фигуриста! В девичьем голосовании победила олимпийская чемпионка Анна Щербакова, в тройку лучших вошли чемпионка Европы Александра Бойкова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
В этом списке – 12 фигуристов, которые точно уделяют внимание тому, в чём появляются на публике, их образы не раз становились темой для обсуждения. В рейтинге «Чемпионата» вы можете отдать голос как за одного фаворита, так и за всех фигуристов, чей стиль вам импонирует.
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Марк Кондратюк
Этот фигурист ярко и заметно одевается не только на различные жеребьёвки, но и просто по жизни. Нередко можно увидеть на Марке премиальные бренды – Givenchy, Burberry, Comme des Garcçons, но это всегда не люкс ради люкса, а что-то концептуальное и несущее определённый смысл, настроение фигуриста.
Владислав Дикиджи
Мы чаще привыкли видеть Влада в чём-то спортивном, но и на светские мероприятия этот фигурист одевается вполне уместно и стильно. На жеребьёвку победного чемпионата России в Омске Дикиджи, например, надел красную рубашку с пиджаком – причём она имела отношение к показательному номеру, который фигурист подготовил к турниру, но премьеры пока не случилось.
Пётр Гуменник
Этот фигурист может надеть обычную футболку из рок-магазина вместе с рваными джинсами и массивными ботинками – и стать самой обсуждаемой персоной вечера. Одежда для Пети Гуменника – скорее способ самопрезентации, иногда это весьма расслабленные образы без серьёзной подготовки, а иногда – способ что-то сказать или выразить.
Евгений Семененко
Стиль Жени точно нельзя назвать однообразным – в нём есть место и классическим рубашкам, и брендовой одежде, и азиатским веяниям в виде дизайнерского мерча или образов корейских звёзд, к примеру. «Я нахожу интересным то, как одеваются участники k-pop-бэндов в своих клипах», – рассказывал Семененко в интервью. Часто Евгения можно увидеть в Burberry, но на одном производителе фигурист не зацикливается.
Никита Кацалапов
Олимпийский чемпион одинаково уверенно чувствует себя и в кэжуале, и в официальных строгих костюмах на красной дорожке. «Одежда может помочь мне чувствовать себя увереннее и свободнее на каких-нибудь важных переговорах или мероприятиях, где подразумевается дресс-код. В остальном выбираю повседневный стиль, удобную одежду, широкие футболки – главное, чтобы было комфортно», – рассказывал фигурист.
Даниил Горелкин
Даже среди танцоров Даниил выделяется своим чувством стиля. Фигурист нисколько не уступает своей партнёрше Софье Леонтьевой и продумывает выходы на жеребьёвку. Топ в сетку с комбинацией с оверсайз-пиджаком, рубашки свободного кроя с галстуком, лаконичные и строгие водолазки – кажется, что этому парню идёт всё.
Матвей Ветлугин
Многие эксперты отмечали костюм Матвея к прошлой произвольной программе под Робби Уильямса. И в жизни фигурист одевается достаточно гармонично. Опять же – внимание к деталям у Матвея очень сильное, стоит отметить ту же брошку в виде леопарда на жеребьёвке чемпионата России, отсылка к команде в Лиге чемпионов получилась достойной.
Артур Даниелян
Артур – тот одиночник, который всегда одет с иголочки, стильно выглядит и на льду, и за его пределами. Даниелян – один из немногих фигуристов, кто в повседневной жизни носит пальто и всегда элегантно выглядит на церемониях жеребьёвки. Чаще всего это спокойная цветовая гамма – белый, бежевый, коричневый и чёрный цвета.
Илья Княжук
Образы Ильи с нескольких последних жеребьёвок определённо заставляют включить фигуриста в этот топ. Лёгкая небрежность, рубашки и свитера с интересными акцентными деталями – вроде бы нет перегруза, однако при этом луки частенько запоминаются. Да и в жизни Илья одевается достаточно неброско, но при этом очень гармонично.
Макар Игнатов
Давным-давно Макара называли секс-символом, и это ему не очень нравилось. Но самый стильный фигурист – чем не титул? Теперь Игнатов часто появляется на светских мероприятиях вместе с женой Александрой, и ивентам надо соответствовать, что Макар с успехом и делает. Ему хорошо идут и классические костюмы, и рубашки свободного кроя, и свитера под горло.
Дэвид Нарижный
Пара Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный – одна из самых стильных как на льду, так и за пределами льда. Для Дэвида характерны классические образы с ноткой дерзости, при этом выходы на ту же жеребьёвку продуманы до мелких деталей. В обычной жизни фигурист скорее тяготеет к чему-то спортивному и более расслабленному.
Александр Галлямов
Александр – из числа тех фигуристов, кто всегда на стиле. Брендовые костюмы, строгие или креативные рубашки: всё всегда чётко выверено. «Никогда не позволю себе выйти на люди как-то не так одетым или с волосами во все стороны. На самом деле я не гонюсь именно за брендами. Если вещь понравится, если она выглядит необычно, то могу взять. Но, опять же, не стараюсь за счёт этого самоутверждаться», – отмечал в интервью Галлямов.