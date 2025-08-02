Гуменник и Дикиджи — лучшие друзья, хотя они — конкуренты за ОИ-2026! Как такое возможно?

Два лучших одиночника сборной страны — победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник и действующий чемпион России Владислав Дикиджи — являются лучшими друзьями. Но мы хорошо помним их предшественников — Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, чьё соперничество было ярким и напряжённым, а дружбы там даже близко не было. Как же Петру и Владу, которые, по сути, являются главными конкурентами друг друга, удаётся сохранять такие тёплые отношения?

Разные судьбы

Стоит только взглянуть на наших фигуристов, и в голове сразу возникает выражение «инь и ян». И дело не только во внешности, которая сейчас у парней действительно разная — длинноволосый брюнет Пётр, напоминающий аристократа, и пепельный блондин Влад, похожий на бунтаря.

Такими же разными являются и характеры спортсменов. Всем известно, что Пётр был отличником в школе и сдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов. Благодаря этим результатам он поступил на бюджет в петербургский филиал ИТМО, где до сих пор занимается информатикой и вычислительной техникой. Кроме того, амплуа интеллигента Гуменника подчёркивает его увлечение музыкой и приверженность религии.

«Информатика подходит под мой склад ума, мне нравится решать логические и немного математические задачи. Но до ЕГЭ я не занимался этим предметом так плотно. Я часто пропускал школу, потому что всё время был на тренировках. Где-то в марте этого года меня осенило, что я хочу заниматься информатикой, в итоге за четыре месяца я подготовился к ЕГЭ и сдал его на 100 баллов», — приводит слова Гуменника сайт ИТМО.

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

Имя Дикиджи обычно ассоциируется с драйвом и энергичными увлечениями. Например, он активно занимается танцами, в том числе дерзким хип-хопом. Все свои навыки он публикует в социальных сетях. Благодаря этому Влад стал одной из главных звезд TikTok среди фигуристов и уже собрал более миллиона подписчиков.

«Я начал снимать тиктоки примерно год назад. В прошлом году, после этапа Гран-при в Казани, зацепились с Гришей Фёдоровым, и я ему в шутку сказал: «А давай, если чисто откатаем, в конце станцуем? – Ну, давай». Так всё и закрутилось. Обычно бывает так: что-то попалось в рекомендациях, и, если танец прикольный, я его разучиваю. Чаще всего танцую прямо рядом со льдом. Если сложный танец, нужно время, чтобы адаптироваться под эти движения», — говорил Дикиджи в одном из интервью.

Можно также отметить различия в спортивных путях наших парней. Кажется, что Пётр уже давно находится в центре внимания на главных стартах. Российские болельщики активно начали следить за ним во время олимпийского сезона-2021/2022. Тогда он занял пятое место и оказался вторым запасным на Олимпийские игры в Пекине. В последующие внутренние сезоны Пётр по праву стал одним из ведущих фигуристов страны.

Он становился призёром чемпионата России, дважды выигрывал национальный финал Гран-при и побеждал на этапах серии. Но главного золота в пределах страны так и не выиграл. На чемпионате России 2023 года он невероятно близко подошёл к первому месту, набрав одинаковое количество баллов с Евгением Семененко. Однако менее удачное выступление в произвольной программе, которая определяет победителя при равенстве очков, оставило Гуменника на втором месте.

Абсолютно противоположная ситуация сложилась с Дикиджи. В отличие от Гуменника, который планомерно и на протяжении долгого времени пытался закрепиться в фигурнокатательном топе, Влад достиг этого гораздо быстрее. Уже в первом взрослом сезоне-2023/2024 он приблизился к вершине: стал единственным среди мужчин, взявшим два этапа Гран-при России, и выиграл серебряную медаль национального чемпионата, уступив чемпиону всего 1,01 балла.

Пожалуй, главной задачей для Влада в прошедшем сезоне-2024/2025 было доказать всем зрителям (и самому себе), что успехи предыдущего года не были случайностью. И ему это удалось! Он также выиграл два этапа и главную возможную награду в условиях отстранения россиян от международных стартов — золотую медаль чемпионата страны, которая до сих пор так и не покорилась его другу Гуменнику.

Евгений Семененко, Пётр Гуменник и Владислав Дикиджи Фото: РИА Новости

Борьба за ОИ-2026

Примечательно, что все изначальные различия Петра и Влада не повлияли на их общение и, кажется, ещё раз подтвердили теорию о том, что противоположности зачастую притягиваются. Однако на пути их дружбы возник новый возможный камень преткновения — всего одна путёвка от России на Олимпийские игры 2026 года. Как самые сильные фигуристы страны и, по всей видимости, настоящие друзья парни решили выиграть два главных старта прошедшего сезона: Дикиджи — чемпионат России, а Гуменник — финал Гран-при. Таким образом, они словно сделали всё возможное, чтобы сохранить дружеское равенство и оставить право выбора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В связи с тем, что оба фигуриста за последние годы не были замешаны ни в каких ситуациях, которые могли бы помешать им получить нейтральный статус, они получили одобрение комиссии Международного союза конькобежцев (ISU). Выбрать кого-то одного руководителям нашей федерации было непросто. В итоге первым номером от России был подан Гуменник, запасным — Дикиджи.

Наверное, это решение могло вызывать обиду в сердце Влада. А его тренер Олег Татауров позже аккуратно высказался об этом: «Это не мой выбор. Я шёл к этому 10 лет, конечно, для меня было важно, чтобы Влад тоже попал на Олимпиаду. Тем более он это заслужил, как мне кажется. Но это выбор федерации по их критериям, я его не буду комментировать».

Владислав Дикиджи и Олег Татауров Фото: Пресс-служба ФФКМ

Однако даже такое событие, казавшееся призванным разделить друзей, не повлияло на их отношения. Влад и Петя по сей день продолжают прекрасно общаться и даже порадовали своих болельщиков приятной новостью — в июле они участвовали в совместном сборе в Сириусе (Сочи). Там спортсмены не только усердно готовились к предстоящим Играм, но и находили время для совместного отдыха. Этот период подарил зрителям много приятных моментов: парни ходили на концерты, в рестораны, снимали видео с танцами, фотографировались на тренировках и в интервью называли друг друга своими любимыми фигуристами.

Надеемся, что дружба Пети и Влада с годами только укрепится и станет ярким примером того, что принципиальные соперники вовсе не обязательно должны «воевать» друг с другом, как это было у Евгения Плющенко и Алексея Ягудина или Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Верим, что, независимо от того, кто из парней в итоге поедет на Олимпиаду в Милан, другой искренне будет болеть за друга у телевизора.