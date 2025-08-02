«Катались на разрыв аорты». Страсть Бойковой/Козловского в произволке под «Джеймса Бонда»

Незадолго до всех жизненных испытаний в виде пандемии коронавируса и отстранения россиян случилась победа российских фигуристов в парном катании на чемпионате Европы. Вроде бы рядовое событие – очередной успех пары Тамары Москвиной. Но какое же значение оно имело для российского парного катания! До Бойковой и Козловского в последнее 10-летие в Европе блистали Тарасова/Морозов, Волосожар/Траньков, Кавагути/Смирнов. Последние две пары уже не катались, а Евгения с Владимиром испытывали явные трудности: после расставания в жизни на льду не особо клеилось. И тут на их фоне вспыхнули Александра и Дмитрий.

Они уже мелькали на Европе и мире с классическим «Щелкунчиком» и стильной постановкой «Очи чёрные». Было понятно — эти ребята способны на многое. А их яркая победа в Граце показала — парное катание в России по-прежнему сильно. «Чемпионат» продолжает вспоминать лучшие прокаты российских фигуристов за последнее 10-летие — новыми героями рубрики стали самые стильные и яркие парники последних лет и их потрясающая постановка под композицию из кинофильма о Джеймсе Бонде Writing’s on the Wall в исполнении Софии Карлберг.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский исполняют тодес в произвольной программе на чемпионате Европы в Граце Фото: РИА Новости

Понятная история

Произвольную программу к сезону-2019/2020 Саше и Диме поставил известный хореограф Николай Морозов. Сама по себе композиция кажется несколько трагичной, но для постановки — очень даже удачной, так как различные элементы можно было удачно поставить на музыкальные акценты: выбросы под скрипку, поддержки под вокальные вставки. В общем, большое поле для деятельности.

Костюмы получились не менее стильными, чем сама постановка, и отлично сочетались друг с другом. У Дмитрия дизайнер Татьяна Волкова придумала яркий акцент в виде стразопада. А серый цвет платья Александры хорошо передавал атмосферу светского общества. При этом сама по себе тема постановки была не новой, да и образы довольно хорошо знакомы даже не сильно подготовленной публике. Да и сами фигуристы прекрасно осознавали простоту:

«В «Джеймсе Бонде» было как-то кристально чисто, шаблонный персонаж — Бонд и его девушка, довольно понятная история», — отмечал Козловский.

«Джеймс Бонд» для меня был такой стильной холодной страстью, немножко отстранённой», – вспоминала Бойкова.

Но нельзя не отметить, что харизма самих ребят сделала своё дело — произвольная программа выглядела свежо для парного катания, не казалась заезженным «нафталином», а элементы, чётко расставленные под музыкальные оттенки, смотрелись буквально на одном дыхании.

Радость Александры Бойковой после проката произвольной программы на чемпионате Европы Фото: РИА Новости

Победный прокат

По ходу сезона Саше и Диме пришлось непросто, случались взлёты и падения: неудача в финале Гран-при и первая в карьере победа на чемпионате России. А к чемпионату Европы ребята подошли в состоянии «плюс старт». Впрочем, тренировки в Граце не шли у многих — много падала и Алёна Косторная. Что совершенно не помешало ей выиграть титул.

Бойкова и Козловский лидировали после короткой программы. Накануне произвольной, по словам хореографа Ильи Авербуха, который комментировал парный турнир, ребята были совершенно спокойны и расслаблены.

«Виделся с ними за час до турнира. От них исходило такое спокойствие! Сидели, разговаривали, ворковали друг с другом. Они вообще знают, что у них сегодня выступление? Ходили с такой уверенностью! Пришли и показали», — рассказал Авербух в эфире Первого канала.

Однако всё же некая нервозность на первых элементах у ребят присутствовала. На стартовом сальхове Саша и Дима не дрогнули. На каскаде Козловский слегка смазал приземление с двух двойных тулупов после тройного — но это стоило паре лишь не самых высоких GOE. Первый выбор пара исполнила на третий уровень. Однако дальше фигуристы не дали ни единой возможности в себе усомниться!

Высокое качество исполнения элементов, как отметила Татьяна Тарасова — исполняли как в последний раз. На фоне ошибок соперников мысли о победе, безусловно, были в головах у Саши и Димы. Но собрать себя, ещё совсем юных фигуристов, которые проводят лишь второй сезон по взрослым — это надо уметь.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с золотыми медалями чемпионата Европы Фото: РИА Новости

Тяжёлое выступление

«Абсолютно честная победа. Катались на разрыв аорты, всё сделали классно. Выполнили все элементы на самом высоком уровне. Боролись с другими парами потрясающе, поздравлю их с настоящей победой», — так Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» победу Саши и Димы.

«В этом сезоне практически с первого турнира Бойкова и Козловский сразу захватили лидерство и обошли Тарасову и Морозова. Это повторилось и сейчас. Во многом это происходит, потому что они набрали очень хорошую форму и сильно прибавили в этом сезоне. У них прекрасное исполнение, качественные элементы», — сказал Илья Авербух Sport24.

А вот сами фигуристы были настоящими перфекционистами. Козловский признался, что это выступление было очень тяжёлым для пары.

«Это один из самых тяжёлых наших прокатов. Мы боролись за каждый элемент, контролировали каждую деталь вплоть до переходов. Мы не думали о мировом рекорде, просто старались помогать друг другу. Потому что мировые рекорды в нашем виде спорта относительны, как и ошибки в программах. Многое забудется, сотрётся, а медаль останется», — сказал Дмитрий.

Осторожна в словах была и тренер пары Тамара Николаевна Москвина:

«Победа – это всегда тонкий расчёт: и как преподнести спортсменов, подвести к тому, чтобы процесс становления и совершенствования шёл быстрее, чем у тех, кто с ними будет соревноваться, раскрыть их личные качества и творческий потенциал, подобрать специалистов, которые реализовали задуманное… На этом чемпионате Саша и Дима с задачей справились. Однако это не означает, что было всё идеально. Надо продолжать трудиться», — подытожила Москвина.

После этого триумфа ребята должны были ехать на чемпионат мира (и выигрывать его). Однако случились различные мировые события, в топ вышла ещё одна молодая и амбициозная пара. Впрочем, всё это — уже совсем другая история.