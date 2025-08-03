Рудковская — лучший продюсер российской фигурки? Договорилась почти со всеми звёздами

Главная фея ледовых шоу Яна Рудковская – теперь с новой звездой в касте. На этой неделе стало известно, что в шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге примет участие двукратный серебряный призёр ОИ Евгения Медведева. Заявка шоу и так ломится от звёзд, но это не предел. Действительно на равных по числу топ-фигуристов с шоу Плющенко и Рудковской может конкурировать Татьяна Навка.

«Чемпионат» разбирается, почему именно Рудковская – пока лучший продюсер фигурного катания в нашей стране. Можно относиться к ней по-разному, однако нельзя не восхищаться её хваткой и умением делать шоу.

Как у Рудковской собрались все звёзды?

Ещё до бума фигурки в 2022 году в шоу Евгения Плющенко регулярно выступали олимпийские чемпионки. Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, Елена Ильиных – титулованные и популярные спортсменки, которые собирались в одном шоу и привлекали на трибуны бо́льшую часть аудитории.

После Олимпиады в Пекине основной примой шоу Плющенко стала Александра Трусова. Яна Рудковская неоднократно подчёркивала, что Трусова – самая дорогая фигуристка планеты. Плющенко с Рудковской явно предложили самые лучшие условия, и это привело к взаимовыгодному сотрудничеству. Плющенко до сих пор очень тепло и громко принимают на льду, но так же после Олимпиады начали принимать и Трусову.

Александра Трусова в шоу «Лебединое озеро» Евгения Плющенко Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

В 2022-м к касту шоу присоединилась и чемпионка Европы Алёна Косторная, продолжила выступать в различных проектах Юлия Липницкая. В 2025 году в числе прим шоу Евгения Плющенко появилась олимпийская чемпионка Анна Щербакова. О планах Александры Трусовой на скорое пополнение в семье продюсеру наверняка было известно заранее, и шоу, конечно, понадобился бы хедлайнер в то время, пока Саша не сможет активно выступать.

О приглашении Щербаковой Рудковская говорила давно, однако в этом году слова стали реальностью. При этом видно невооружённым глазом, что Анна получила самые комфортные условия, даже если сравнить с шоу Татьяны Навки – теперь у неё главная роль в премьерном спектакле в Москве, созданная фактически под неё. В спектаклях Навки всё-таки основные действующие лица – всегда представители парных видов, а олимпийские примы получали не так много ледового времени.

При этом есть проекты, в которых Трусова участвует наравне с Щербаковой, Щербакова – с Косторной, в какие-то шоу теперь приглашают Медведеву, есть и юные звёзды, как их называют на официальном сайте компании, самые маленькие прима и премьер – Александр Плющенко и Елена Костылева.

У Рудковской — мастерское умение заставлять говорить о себе

В первую очередь это грандиозные промо шоу, даже из съёмки которых делают своё шоу. Этим летом под Петербургом снимали ролики для грядущей премьеры «Белоснежки» с Анной Щербаковой, после чего все главные действующие лица отправились в Мариинский театр, о чём потом писали все СМИ.

«Ассоль» Алины Загитовой – самое обсуждаемое событие лета? Яна Александровна приедет и из самого своего приезда сделает инфоповод. О появлении Рудковской на шоу Загитовой говорили не меньше, чем о самом шоу.

Алина Загитова в собственном шоу «Ассоль» Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Об участии Рудковской в шоу «Бес комментариев» можно было догадаться чуть раньше: в своём телеграм-канале продюсер устроила опрос, предложив выбрать интервьюера, с которым она побеседовала бы. Спустя несколько дней Рудковская запостила скрин с результатами опроса: её читатели выбрали Ксению Собчак, а вот галочка самой Яны стояла напротив варианта «Евгения Медведева».

Интервью Рудковской в коллаборации с Медведевой – уже сам по себе инфоповод. «Это мое первое интернет-появление в формате интервью на YouTube. Меня восемь лет звали все интервьюеры, но решилась только сейчас и доверилась Жене», – написала продюсер в своём телеграм-канале.

Петербургскую публику в этом году радуют крупными шоу-проектами. Летом случилось воссоединение Алины Загитовой и Евгении Медведевой, в начале ноября на одном льду в уникальном составе сыграют «Спящую Красавицу» с Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Евгенией Медведевой. Осуществилось бы это всё, не умей Яна Рудковская так хорошо вести переговоры со звёздами? Большой вопрос.

Если у Рудковской получится создать коллаборацию Евгения Плющенко и Алексея Ягудина в одном шоу, то её точно можно будет назвать лучшим продюсером российского фигурного катания.