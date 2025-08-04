«Мама говорила — пойдёшь на три Олимпиады». В чём залог долгой карьеры Софьи Муравьёвой

Один из лидеров женской сборной России по фигурному катанию Софья Муравьёва сегодня отмечает своё 19-летие. Соня – одна из тех спортсменок, кто в нашем женском одиночном задаёт тренд на долгие карьеры. На коньках Муравьёва с трех лёт, и за это время чего только не успело случиться. Но фигуристка смотрит вперёд с воодушевлением.

«Мне и так мама говорила — пойдёшь на три Олимпиады и будешь кататься до 30 лет», – отмечала Соня ещё в 2021 году.

Так что же закалило характер Муравьёвой на пути к долгой карьере?

Тренировки в -16°C и первенство России без тренера

Начиналась карьера Муравьёвой на открытом катке в -16°C – как рассказывала фигуристка, на тот момент ледовую площадку ещё не достроили, так что стартовать приходилось в суровых условиях. Однако спортсменку это никак не смутило: на вопрос «Хочешь ли ты кататься?» от легенды Елены Чайковской, которая присутствовала на первой тренировке, Софья не раздумывая ответила: «Хочу!».

Это «хочу кататься» – наверное, главный залог долгосрочного успеха любого фигуриста, то, что помогает двигаться вперёд, когда наступают сложности.

Перед тем как оказаться у Евгения Плющенко, Муравьёва несколько месяцев каталась без тренера. К первенству России среди юниоров фигуристка готовилась на массовых катаниях, до этого ей отказали в группе Этери Тутберидзе после прохождения стажировки.

До прихода к Плющенко Муравьёва каталась в ЦСКА и пробовалась у Тутберидзе Фото: РИА Новости

На сам старт в Перми Соня выходила и вовсе одна – в 13 лет! Тогда Софья стала девятой, опередив в таблице Алину Горбачёву и Елизавету Осокину. Низкое место – скорее, результат очень жёсткой конкуренции, чем провал фигуристки, ведь за весь турнир Муравьёва тогда ошиблась всего раз. Короткую программу Соня откатала чисто, а в произвольной допустила падение с тройного риттбегера, однако при этом сделала во второй половине все каскады.

Затем мир накрыла пандемия коронавируса, и к лету Муравьёва оказалась в «Ангелах Плющенко». Там она провела пять сезонов, дойдя до серебра взрослого чемпионата России и выучив тройной аксель.

Отмены важных турниров и «ангельский» ярлык

Муравьёва могла бы попасть на пекинскую Олимпиаду, но родилась на месяц позже положенного – что, кстати, не помешало нашей федерации сначала сделать Софью запасной на чемпионат Европы – 2022 в Таллине. Попадание фигуристки в список в ФФККР объяснили тем, что ошиблись в дате рождения, перепутав август с июнем.

Однако если в случае с Олимпиадой правила были такими всегда, то некоторых крупных международных стартов, на которые Софья честно отобралась, она лишилась очень резко. В феврале 2021 года она попала в число участников юниорского чемпионата мира, но турнир отменили из-за коронавируса. Осенью история повторилась с финалом Гран-при – «омикрон», новая волна тревоги и отмена соревнований. На следующий юниорский мир Софья вновь отобралась через первенство, однако старт сначала отложили из-за пандемии, а затем случился международный бан, и все российские фигуристы лишились возможности выступать за границей.

Софья Муравьева в 2022 году Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Взрослеть пришлось в отсутствие крупных международных стартов. За это время Софья успела примерить на себя не один образ. Эталоном лирики в исполнении Сони можно считать Ne me quitte pas – наверное, одну из лучших женских коротких программ за последние годы. Были и новое прочтение Джульетты, и «Великий Гэтсби» под Лану дель Рей, и посвящение Сергею Гринькову на «Русском вызове»… В какой-то момент со стороны начало казаться, что слишком много лирики в программах Сони, когда она способна на более широкий диапазон.

Лирику Софья может катать первоклассно, но не только её – и с течением лет фигуристка начала экспериментировать, искать себя в чём-то новом. В прошлом сезоне случился «Чёрный лебедь» – по признанию фигуристки, он ей нравится больше, чем белый. Показательный номер под Peggy Gou на чемпионате России хорошо запомнился публике: Софья предстала в женственном и игривом образе в леопардовом комбинезоне. А на «Русском вызове» Муравьёва окончательно сорвала с себя ярлык лирической героини – показала безумное чаепитие Алисы под хиты Леди Гаги.

Равнение на Костнер и новая жизнь в Петербурге

Ориентиром Сони всегда была долгая карьера. Ещё в 15, когда только-только начали приходить первые успехи, в плане долголетия она равнялась на Каролину Костнер и Елизавету Туктамышеву. Совсем неудивительно, что после 18 лет фигуристка перешла к тренеру, который приложил руку к успехам и Елизаветы, и Каролины во взрослом возрасте – Алексею Мишину.

Софья Муравьёва и Алексей Мишин на сборах в Италии Фото: Из личного архива Софьи Муравьевой

В новый сезон Софья сама входит новой – она сменила город и тренерский штаб, поработала с теми постановщиками, с кем не сотрудничала ранее. Три года в изоляции от международных стартов не могут не сказываться на мотивации, сама Соня отмечала, что отстранение – очень щепетильная для неё тема. Однако этим летом фигуристке всё-таки удалось вновь выйти «в мир» – работа с Бенуа Ришо и поездка на сборы в его лагерь в Италию подарили море ярких впечатлений и мотивацию работать дальше.

Программа от Ильи Авербуха тоже может стать определённым вызовом. «Это не лирический образ, а характерный», – отмечал хореограф. Образ постановки хорошо знаком, но музыка, по словам Авербуха, прозвучит на льду впервые.

Череда неудач в прошлом сезоне могла окончательно прибить фигуристку к земле, но руки Муравьёва не опустила и решилась начать всё заново. Без таких сезонов никак, когда есть настрой кататься долго. А у этой фигуристки он определённо есть. Если спустя столько лет у Сони вновь спросить, хочет ли она кататься, она снова не раздумывая ответит: «Хочу».