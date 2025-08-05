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Спортивный комментатор Александр Гришин погиб в 47 лет: что случилось, несчастный случай, реакция

«Уходят лучшие люди». Погиб голос российского фигурного катания Александр Гришин
Анастасия Матросова
Александр Гришин погиб в 47 лет
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Жизнь комментатора внезапно оборвалась в результате несчастного случая. Ему было всего 47 лет.

Мир фигурного катания замер в тишине. Днём 5 августа пришли страшные новости о внезапной гибели спортивного комментатора Александра Гришина. Ему было всего 47 лет.

Александр в своей карьере комментировал не только фигурное катание, но за последний десяток лет именно его голос стал ассоциироваться с этим видом спорта. Коллеги и друзья Гришина справедливо называли его голосом фигурного катания.

Супруга комментатора Анастасия Гришина сообщила, что Александр погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь. Это произошло в ночь с 4 на 5 августа. Как сообщила Татьяна Тарасова изданию «РИА Новости Спорт», известного комментатора сбила электричка.

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На телевидении Гришин начал работать в 2002 году. Он начинал на канале «7ТВ», больше 10 лет трудился на телеканале «Спорт». В его карьере было множество летних и зимних Олимпийских игр, чемпионаты мира по футболу.

С 2018 года Александр начал работу на Первом канале и с тех пор окончательно закрепился в качестве основного комментатора фигурного катания. От этапов юниорских Гран-при России до главных разборок за золото Олимпиады – Александр был в эфире всегда.

Гришин часто комментировал старты вместе со звёздами фигурного катания. В последние годы в паре с ним работали олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призёр Олимпийских игр Михаил Коляда, олимпийский чемпион Никита Кацалапов и многие другие профессионалы из мира спорта, которые только пробовали работать в прямом эфире. Всем запомнился дуэт Александра Гришина с Татьяной Тарасовой.

Александр Гришин, Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова за комментаторским пультом

Александр Гришин, Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова за комментаторским пультом

Фото: РИА Новости

«Александр всегда был нашим близким другом. Он был человеком, который глубоко разбирался в фигурном катании. Всегда был очень позитивным ко всем фигуристам, которые катались. Навсегда он останется в нашей памяти. Попытаемся его семье помочь чем сможем. К сожалению, уходят лучшие люди», – сказал генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Буквально вчера, 4 августа, ФФККР опубликовала расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске. Первые программы нового сезона мы увидим уже на следующей неделе – с 11 по 13 августа. Именно с юниорских контрольных прокатов обычно начинался сезон показа фигурного катания.

Каждый раз репортаж начинался со знаменитой фразы, которая запала в душу всем любителям этого прекрасного вида спорта: «Время фигурного катания на Первом канале». Но больше мы её не услышим.

«Чемпионат» приносит соболезнования родным и близким Александра Гришина.

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Новости. Фигурное катание
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