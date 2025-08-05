День, когда Валиева не сломалась и взяла золото. Тутберидзе разыграла партию идеально!

Пока фигуристы проводят сборы и ставят программы в летнее межсезонье, «Чемпионат» думает о прекрасном. Предлагаем нашим читателям вспомнить лучшие прокаты наших спортсменов за последние 10 лет. И пусть не все выступления позволили им стать великими или взять значимую медаль — их выдающееся катание навсегда останется в памяти поклонников как достойное «золотого фонда».

Очередным героем рубрики станет одиночница, о которой мир говорит и по сей день. О судьбе Камилы Валиевой не знает только совсем далёкий от спорта человек, но не все помнят, с чего начинала эта выдающаяся фигуристка. А стартовала она с легендарной программы «Девочка на шаре», признанной внучкой самого Пикассо, и уверенной победы на юниорском чемпионате мира, где она не сломалась из-за перенесённой травмы благодаря поддержке Этери Тутберидзе.

Камила Валиева в короткой программе «Девочка на шаре» Фото: РИА Новости

Противостояния с хвалёной американкой не состоялось

У Камилы Валиевой было много прокатов, которые мир фигурного катания запомнит навсегда. Это и выдающееся выступление в двух программах во время командного турнира на Олимпиаде в Пекине, и драматическая произвольная там же, но уже в личном зачёте. Но был прокат, который отличается от всего того, что нам показывала спортсменка, — прокат, который сделал Камилу звездой, во многом благодаря тому, что в тот день Валиева не сломалась и взяла золото, которое никто никогда у неё не отберёт.

Случилось это на юниорском чемпионате мира в Таллине. Обе программы фигуристка исполнила филигранно, однако принято считать, что победу на соревновании она обеспечила себе именно короткой. Турнир анонсировали не иначе как битву двух олимпийских надежд: собственно россиянки и американки Алисы Лью, которая до Пекина добралась, но за медали не боролась. Но тогда она представляла реальную угрозу для Валиевой, которая после череды отличных выступлений с четверными прыжками вдруг стала испытывать трудности. Специалисты делали ставку на Лью, у которой была мощная заявка из четверного лутца и трёх тройных акселей на две программы.

И тем не менее в первый же день Камила показала, что она не соперница Алисе. Её «Девочка на шаре» произвела фурор: зрители, боявшиеся шелохнуться во время программы, начали аплодировать ещё на последних аккордах, а когда музыка стихла, публика дала волю эмоциям и щедро одарила Валиеву овациями и восторженными выкриками. Оценка от судей в 74,92 балла ознаменовала новый рекорд чемпионата мира среди юниоров и закрепила за ученицей Этери Тутберидзе звание спортсменки, которой всё по плечу.

Шедевр от Тутберидзе и признание от внучки Пикассо

Сила этого проката Камилы, конечно же, в её программе: долгое время фигуристку называли не иначе как «Девочкой на шаре». Трогательная история о юной акробатке, путешествующей между мирами, была создана специально для Валиевой. Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз просто не смогли пройти мимо поразительного сходства своей ученицы с героиней знаменитой картины.

Главной находкой постановщиков стало редкое для фигурного катания вращение в вертикальном шпагате, призванное подчеркнуть природную гибкость фигуристки. Необычная хореография лишь добавила полноты картине: плавные движения рук имитируют балансирование на шаре, а заглавная и финальная позы копируют силуэт гимнастки с шедевра Пикассо.

Вертикальный шпагат Камилы Валиевой в программе «Девочка на шаре» Фото: РИА Новости

Замысел постановщика очень тонко перекликается с идеологией великого художника: контраст движения и неподвижности выражается в постоянно меняющемся музыкальном ритме — к концу выступления спортсменка набирает максимальную скорость, а затем резко замирает. Хорошо читается в программе и философский подтекст: девочка на катке буквально излучает любовь ко всему, что её окружает.

Задумка Тутберидзе сработала идеально. Камила удивительно точно попала в сложный образ и при каждом исполнении короткой программы на 2,5 минуты становилась той самой «Девочкой на шаре». Умение слышать музыку и привитое в балете чувство позы позволили ей рассказать свою историю бродячей цирковой труппы, сделав её настоящим откровением на льду.

Примечательно, что именно короткую программу Валиевой своей любимой назвала Этери Георгиевна. Отреагировала на удивительную постановку и внучка самого Пабло Пикассо — Диана. Женщина похвалила Камилу за потрясающую интерпретацию, а также пригласила посетить музей своего деда в Париже.

«Камила просто сияет и обладает невероятной грацией в столь юном возрасте. Её выступления поражают! Это благословение — видеть её катание», — написала Диана на странице в социальных сетях.

Валиева не сломалась и взяла главное золото в карьере

Прокат в Таллине — исключительный во всех смыслах, ведь подготовка к нему шла не только с точки зрения артистизма и презентации, но и банально технически, функционально. Причём дело не в простых тренировках, когда фигурист поддерживает свою лучшую форму, чтобы выйти на пик в нужный момент. Валиева столкнулась с первым серьёзным препятствием в карьере, которое, нужно отметить, её не сломало. Не хочется сравнивать с драмой на Олимпиаде, однако приходится — в тот раз Камила выдержала натиск неудач и обошлась без серьёзных ошибок во время выступлений. А ведь психологически ей было ничуть не легче, нежели во время потока обвинений в Пекине.

Свой первый международный сезон спортсменка начала с победных выступлений на этапах юниорского Гран-при, но осенью на одной из тренировок Камила упала и сломала ногу. Эта травма могла лишить нас триумфа с легендарной «Девочкой на шаре» и золотом ЮЧМ, ведь это был второй перелом в карьере, и первый надолго выбил Валиеву из колеи. Она не могла вернуться на лёд психологически! Однако команда Тутберидзе грамотно разыграла партию и обеспечила Валиевой поддержку, сгладив её страх перед квадами, а также составила качественный план тренировок.

В итоге фигуристка спустя всего два месяца после перелома вышла на лёд и идеально исполнила произвольную программу в финале Гран-при в Турине. Это значило, что и в Таллине она не сдастся.

«Когда ты катаешься на коньках, ты не чувствуешь боли. Ты концентрируешься на других вещах. Это спорт, а боль — твоя цена за победу; просто нужно принять это», — делилась секретом успеха юная спортсменка, и её подход ничего, кроме восхищения, не вызывал.